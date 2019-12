Postavil sa pred dcéru. Zomrel, aby ju zachránil

„Chránil ju pred strelcom, útočník ho zasiahol do hrudníka. Dievčaťu sa podarilo utiecť do bezpečia, ale jej otec podľahol zraneniam počas operácie,“ informovala Česká televízia.

Zamestnanec justičnej stráže bol v nemocnici v čase osobného voľna. Nemal preto pri sebe strelnú zbraň, aby mohol páchateľa zneškodniť. „Pre nás je veľkým hrdinom a som presvedčený, že nielen pre nás ako bezpečnostný zbor, ale pre celú našu krajinu,“ povedal Petr Dohnal, generálny riaditeľ Väzenskej služby.

Zápas o prežitie hrdinu trval hodinu a pol. „Podarilo sa obnoviť chod jeho srdca priamou srdcovou masážou, potom sme ho previezli do operačnej sály. Zranenie hrudnej dutiny, rozdrvený lalok pečene aj slinivka sa však ukázali nad silu medicíny. Bol to taký fatálny stav, že nebolo možné ho zvrátiť,“ smutne zdôraznil hrudný chirurg Marcel Mitták pre stanicu ČT24.

Medzi zavraždenými sú dvaja členovia justičnej stráže a jeden bývalý. Jednou z obetí je 39-ročný muž, ktorý začal robiť vo väzení pred desiatimi rokmi. „Posledný mesiac bol na péenke, pri stavbe rodinného domu si totiž zlomil členok. Na kontroly chodil pravidelne do ostravskej nemocnice,“ uviedla Česká televízia.

Páchateľ, 42-ročný stavebný technik Ctirad Vitásek, sa krátko pred masakrou stručne rozprával so zdravotnou sestrou, s ktorou sa viezol vo výťahu. Podľa serveru iDNES sa ho opýtala, kam sa potrebuje dostať. Odpovedal, že mu je to jedno.

Portál EXTRA napísal, že so zdravotníčkou vystúpil na treťom poschodí. „Zistil, že v čakárni je málo ľudí a vydal sa ďalej,“ uviedla. Keďže ani na kardiológii ani na gastroenterológii nevidel veľa čakajúcich pacientov, pobral sa do plnej čakárne traumatologickej ambulancie. „Až tá ho presvedčila zostať a začať páliť do ľudí,“ napísal iDNES.

Do pátrania po vrahovi boli nasadené stovky policajtov a dva vrtuľníky. Bezpečnostným zložkám veľmi pomohla pohotová reakcia jeho matky. Vitásek ju totiž po masakre navštívil, aby jej oznámil, že zabil niekoľko ľudí a teraz sa chystá spáchať samovraždu.

Matka okamžite telefonovala na políciu. Keďže tá takto zistila totožnosť zabijaka, vedela aj to, v akom aute bol na úteku. Vypátrala ho krátko pred 10.45, čiže zhruba tri a pol hodiny od krvavého hororu v nemocnici. V aute ho potom našla s prestrelenou hlavou. Motívom ohavného zločinu bol falošný pocit Vitáska, že má rakovinu a nikto ho nechce liečiť.