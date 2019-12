Johnson žiari šťastím, Corbyn dostal výprask

Premiér Boris Johnson zostane pri moci, pretože jeho strana získala jednoznačnú väčšinu kresiel v dolnej komore parlamentu. Tento triumf znamená, že Británia odíde z EÚ o necelé dva mesiace. „Úniu opustíme 31. januára 2020, už tomu nič nebráni," vyhlásil Johnson.

Všetci kandidáti Konzervatívnej strany pred voľbami sľúbili premiérovi, že podporia jeho plán brexitu. Absolútna väčšina v Dolnej snemovni mu preto umožní schváliť brexitovú dohodu, ktorú vyjednal v októbri tohto roku s Bruselom. Úspech johnsonovcov zároveň znamená, že sa už nedá uvažovať o možnom druhom referende o zotrvaní Británie v Európskej únii.

Konzervatívci obsadia v 650-člennej Dolnej snemovni až 363 miest. V minulých voľbách v roku 2017 ich získali 317, takže si výrazne polepšili. Naopak, labouristi pod vedením Jeremyho Corbyna dostali od voličov výprask. „Zažili zničujúcu noc," komentoval ich slabý výsledok denník Guardian. Labouristi budú mať len 203 mandátov, čo je strata 59 stoličiek v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami.

Corbyn zatiaľ z čela strany neodstúpil, ale povedal, že do ďalších volieb ju už určite nepovedie. Dodal, že lídrom zostane počas obdobia sebareflexie, čím myslel povolebnú analýzu vážnej prehry medzi spolustraníkmi. „Je to najhorší výsledok labouristov od roku 1935," upozornila stanica BBC. Členovia strany hovoria, že vôbec nečakali, že by mohli pohorieť. „Je to mimoriadne sklamanie. Myslel som si, že náskok konzervatívcov nebude nakoniec taký veľký. Je to šok," citoval Guardian tieňového ministra financií Johna McDonnella.