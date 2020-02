Na nový koronavírus zomrelo v Číne už 1110 ľudí

Zdravotnícka komisia v Chu-peji pri pravidelnej každodennej aktualizácii údajov takisto potvrdila 1638 nových prípadov nákazy v tejto provincii, kde sa nový vírus objavil vlani v decembri.

V celej Číne je teraz vyše 44 300 potvrdených prípadov nákazy, ako vyplýva z predchádzajúcich zverejnených údajov čínskej vlády.

Nový vírus sa podľa presvedčenia úradov objavil vlani v spomínanej provincii Chu-pej na trhovisku v meste Wu-chan, kde sa predávajú divé zvieratá. Práve toto mesto s okolo 11 miliónmi obyvateľov sa stalo ohniskom nákazy.

Vírus dostal na konferencii v Ženeve, organizovanej Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), oficiálny názov Covid-19. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok v prvý deň dvojdňového podujatia vyhlásil, že krajiny majú šancu zastaviť šírenie vírusu vo svete. Vyzval krajiny, aby si vymieňali údaje a poznatky, lebo to pomôže v ďalšom výskume nového ochorenia.

Čínske úrady v utorok odvolali z funkcií dvoch vysokopostavených predstaviteľov zdravotníctva v provincii Chu-pej, kde sú od konca minulého mesiaca izolované desiatky miliónov obyvateľov a v provinčnej metropole Wu-chan platia prísne obmedzenia.