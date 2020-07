Štvorka blokuje Európsku úniu. Nie visegrádska

Aj preto sa prvý deň mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli, ktorého cieľom je nájsť kompromisnú dohodu hláv vlád a štátov únie o sedemročnom rozpočte a o pláne obnovy po koronakríze, skončil neúspechom. Slovensko na schôdzke zastupuje premiér Igor Matovič. Pre predsedu vlády je to vôbec prvá vrcholná schôdzka EÚ, ktorú absolvuje osobne v Bruseli. Od vypuknutia koronakrízy sa lídri priamo nestretávali. Summit v Bruseli sprevádzajú prísne hygienické opatrenia.

Rokovanie pokračujú dnes. Holandsko, Rakúsko, Švédsko a Dánsko tvoria takzvanú šetriacu štvorku. Tieto krajiny tvrdia, že je potrebné najmä využiť všetky existujúce nástroje na záchranu ekonomík a viac sa orientovať na pôžičky, menej na granty. Summit pokračuje dnes. Nie je však vyučené, že sa natiahne na viac dní, prípadne, že sa budú lídri únie musieť stretnúť opäť.

Holandský premiér Mark Rutte tiež žiada prísnu kontrolu využitia prostriedkov tak, že sa na tom musia zhodnúť všetky štáty EÚ. Zatiaľ ho nepresvedčili kompromisné návrhy šéfa Európskej rady Charlesa Michela. Rutte v podstate chce, aby ktorákoľvek krajina EÚ mohla vetovať využitie peňazí určených pre iný členský štát. Plány na využitie peňazí má schvaľovať Európska komisia (EK).

Neústupčivosť holandského premiéra pribrzdila piatkové rokovania a nepomohol ani protinávrh Talianska. Podľa portálu Politico Europe Rím v snahe presvedčiť šetriacu skupinu navrhol vlastný plán. Ak by jeden člen EÚ nesúhlasil s rozhodnutím eurokomisie o využití peňazí, môže do troch dní požiadať o zvolanie zasadnutia Rady EÚ (ministri členských krajín), ktorá by v priebehu jedného týždňa rozhodla, či spochybní alebo odobrí rozhodnutie. V prípade nespokojnosti niektorých členských krajín by EK v priebehu ďalšieho týždňa mala zohľadniť usmernenia Rady EÚ.

Už pred summitom bolo jasné, že so šetriacou štvorkou bude ťažká reč. Na otázku Pravda o tom, čo so štyrmi krajinami, ktoré môžu všetko zablokovať, to priznal aj Matovič. "Musia súhlasiť všetci. Tak sú dohodnuté podmienky. Pri takýchto závažných rozhodnutia musí byť súhlas všetkých krajín. Hľadanie kompromisu je o to náročnejšie, ale iná cesta nie je,“ uviedol slovenský premiér.