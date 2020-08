K Floride sa blíži hurikán Isaias

Guvernér Floridy Ron DeSantis vyzval občanov ohrozených oblastí, aby sa minimálne na týždeň zásobili vodou, potravinami a nevyhnutnými liekmi. Varoval tiež pred výpadkami dodávok elektriny.

Predpokladá sa, že hurikán s víchrom dosahujúcim silu až 130 kilometrov za hodinu sa k východnému pobrežiu Floridy dostane v noci na nedeľu miestneho času (v nedeľu ráno SELČ) a očakáva sa, že v pondelok večer zoslabne.

Na niektorých z bahamských ostrovov lámal víchor stromy a ničil elektrické vedenie. Miestni ľudia ešte majú v živej pamäti minuloročné vyčíňania hurikánu Dorian. V metropole Nassau čakali v dlhých radoch pred obchodmi s potravinami a predajňami s náradím, aby si kúpili pomôcky, ktoré budú potrebovať na odstraňovanie následkov búrky.

Na pobreží Spojených štátov je nutné očakávať záplavy a silné poryvy vetra, uviedlo americké Národné centrum pre hurikány (NHC), ktoré vydalo pre Floridu varovanie pred hurikánom. Guvernér DeSantis vyhlásil v 12 okresoch na floridskom pobreží núdzový stav. Starosta okresu Miami-Dade Carlos Giménez uviedol, že je pripravených 20 evakuačných centier, úrady ale zatiaľ nikomu evakuáciu nenariadili a prevážať do iných zdravotníckych zariadení sa nebudú ani pacienti z nemocníc v oblastiach, ktoré hurikán zrejme zasiahne.

Florida je epicentrom epidémie ochorenia Covid-19. V júli na Floride pribudlo cez 310 000 nakazených, čo bolo najviac v USA a piatok bol štvrtým dňom v rade, kedy v tomto štáte pribudol rekordný počet mŕtvych s koronavírusom, bolo ich 257. Vonkajšie testovacie miesta zriadené v stanoch sa pred príchodom búrky zatvárajú, pretože by ich víchor mohol poškodiť. To sa týka napríklad Miami, kde starosta Francis Suarez upozornil, že hygienici tak nebudú mať z týchto staníc informácie štyri až päť dní.

V evakuačných centrách budú k dispozícii rúška a dezinfekcia na ruky, úrady by však uvítali, keby si ľudia priniesli vlastné ochranné pomôcky. Pred vstupom do evakuačných centier bude ľuďom zmeraná teplota. Ak by bolo potrebné evakuovať infikovaných koronavírusom, pôjdu do izolácie v školských triedach.

V Dominikánskej republike si živel vyžiadal najmenej dvoch mŕtvych. V Portoriku hurikán vyvracal stromy, zaplavil ulice miest a prerušil dodávky elektriny pre tisícky domácností a podnikov.