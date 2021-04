53 ľudí z nezvestnej indonézskej ponorky je zrejme mŕtvych

Pátracie tímy našli časti a predmety z indonézskej vojenskej ponorky, ktorá sa stratila v stredu počas plavby pri ostrove Bali. Oznámila to v sobotu indonézska armáda, ktorej vyjadrenie naznačuje, že už nie je nádej na záchranu 53 ľudí na palube.

K nájdeným predmetom patrí zariadenie chrániace torpéda, fľaša s mazivom i modlitebné koberce, ktoré zrejme pochádzajú z nezvestnej ponorky KRI Nanggala 402. Z mora ich vytiahli v uplynulých dňoch neďaleko posledného známeho miesta, kde sa plavidlo nachádzalo.

„Tieto veci by sa nedostali von z ponorky, keby nebola vystavená vonkajšiemu tlaku alebo nebolo poškodené odpaľovacie zariadenie torpéd,“ povedal novinárom na Bali veliteľ indonézskych námorných síl admirál Yudo Margono.

Zásoby kyslíka do soboty

„S dôkazmi, ktoré sme našli a ktoré sú podľa predpokladov z tejto ponorky, sme sa presunuli z fázy ‚ponorka nezvestná‘ do fázy ‚ponorka potopená‘,“ dodal Margono.

Velenie námorných síl predtým uviedlo, že posádka ponorky mala zásoby kyslíka len do sobotňajšieho rána.

K strate kontaktu s plavidlom došlo v čase, keď vykonávalo asi 100 kilometrov severne od Bali cvičenie zamerané na vystreľovanie torpéd. Pri mieste posledného hláseného ponoru objavili na hladine už skôr palivovú škvrnu, súvis s ponorkou však nebol jasný.

V službe 40 rokov

Námorné sily vo štvrtok oznámili predpoklad, že ponorka sa potopila do hĺbky 600 – 700 metrov, čo je oveľa viac než 200 metrov, do ktorých by jej trup odolal tlaku vody bez hrozby poškodenia.

Príčina zmiznutia ponorky nie je stále známa. Podľa námorných síl mohla porucha elektrického systému spôsobiť nemožnosť vykonania núdzového návratu na hladinu.

Ponorka KRI Nanggala 402 nemeckej výroby bola v službách indonézskych síl o roku 1981. Do pátrania po nej sa okrem indonézskych lietadiel a lodí zapojilo aj plavidlo z Austrálie, pričom počas víkendu sa k ním malo pridať lietadlo z USA, ako aj záchranné lode zo Singapuru a Malajzie.