Týždeň do nemeckých volieb: Konzervatívci sa doťahujú na SPD

Naďalej však zaostáva za sociálnymi demokratmi (SPD), ktorí stratili jeden percentuálny bod a majú podľa prieskumu inštitútu Insa pre denník Bild 25-percentnú podporu voličov. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.

Parlamentnú väčšinu by podľa výsledkov prieskumu získali štyri možné koalície: okrem veľkej koalície SPD a CDU/CSU so 47 percentami by to boli i trojkoaličné zoskupenia CDU/CSU, Zelených a Slobodnej demokratickej strany (FDP) – tzv. koalícia Jamajka so 49 percentami; ďalej SPD, FDP a Zelení (tzv. semaforová koalícia) s 52 percentami; a ľavicová koalícia SPD, Zelených a strany Ľavica so 46,5 percentami.

Na treťom mieste sa za vládnymi stranami v prieskume umiestnili bezo zmien Zelení s 15 percentami. Nasledujú FDP (12 percent), krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) s 11 percentami a strana Ľavica (6,5 percenta).

Prieskum verejnej mienky sa konal v termíne 17. – 20. septembra na vzorke 2054 respondentov.

Voľby do Spolkového snemu (Bundestagu) sa uskutočnia v nedeľu 26. septembra a dlhoročná kancelárka Angela Merkelová sa po štyroch funkčných obdobiach už o ďalšie uchádzať nebude.