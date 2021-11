Omikron sa rozlieza. V Británii prísna karanténa, v Izraeli zákaz pre cudzincov

Mutácia koronavírusu omikron zatvára alebo aspoň priviera hranice. Cestujúci do Británie sa budú musieť otestovať a zostať v karanténe, Izrael na dva týždne zákazal príchod cudzincom.

Ľudia sa zoraďujú, aby sa dostali na zámorský let na medzinárodnom letisku v Johannesburgu v Juhoafrickej republike, 26. novembra 2021.

Británia v sobotu sprísnila opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok a príchodov do krajiny po tom, ako boli v krajine potvrdené dva prípady nového variantu koronaviru nazývaného omikron. Prípady sú spolu prepojené a majú súvislosť s cestovaním na juh afrického kontinentu, uviedol minister zdravotníctva Sajid Javid podľa agentúry Reuters. Obaja infikovaní ľudia sú v izolácii spoločne s členmi svojich domácností. Úrady teraz vykonávajú ďalšie testy a tiež trasovanie prípadných kontaktov.

Britský premiér Boris Johnson v reakcii na šírenie variantu omikron oznámil, že všetci cestujúci pri vstupe do Británie budú musieť podstúpiť PCR test a zostať v karanténe, kým nedostanú výsledok. Ľudia, ktorí prídu do kontaktu s osobami, u ktorých je podozrenie na nákazu variantom omikron, budú mať nariadenú desaťdňovú karanténu bez ohľadu na to, či sú očkovaní, alebo nie.

„Každý, kto vstúpi do Británie, bude musieť absolvovať PCR test do konca druhého dňa po príchode a zotrvať v karanténe, kým nedostane informáciu o negatívnom výsledku testu,“ povedal na tlačovej konferencii Johnson. Vláda podľa neho tiež sprísni pravidlá týkajúce sa nosenia rúšok, ktoré budú novo vyžadované v obchodoch a vo verejnej doprave. Zrýchlený by mal byť aj program preočkovania, vyhlásil bez ďalších podrobností britský ministerský predseda.

Infekcia omikronom bola odhalená v Chelmsforde a v Nottinghame. „Minulú noc som bol kontaktovaný britským úradom pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA). Bol som informovaný, že detegovali dva prípady nového variantu omikrón v Spojenom kráľovstve. Jeden v Chelmsforde, druhý v Nottinghame,“ povedal Javid.

O novom variante koronavírusu informovala vo štvrtok ako prvá Juhoafrická republika. Odvtedy je omikron hlásený aj z Botswany, Hongkongu, Izraela a v Európe prvý detegovaný prípad oznámilo v piatok Belgicko, na druhý deň aj Nemecko. Jeho výskyt potvrdilo Taliansko, podozrenie má Česko aj Rakúsko. Mnoho krajín kvôli novému variantu obmedzuje vstup na svoje územie.

Izrael zakázal vstup cudzincom

Izrael pre šírenie nového variantu koronavírusu omikron na dva týždne uzavrie svoje hranice pre všetkých cudzincov. Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters.

Izraelský premiér Naftali Bennet vo vyhlásení uviedol, že zákaz bude v platnosti 14 dní. Úrady sú presvedčené, že za ten čas bude k dispozícii viac informácii o účinnosti vakcín proti tomuto variantu.

Opatrenie o uzavretí hraníc vstúpi do platnosti o polnoci z nedele na pondelok. Izraelčania vracajúci sa na územie krajiny – vrátane zaočkovaných – budú musieť absolvovať karanténu.

Izrael už v piatok zakázal príchody cudzincov z väčšiny afrických krajín, píše Reuters.

S cieľom obmedziť šírenie nového variantu koronavírusu členské krajiny Európskej únie sa dohodli na okamžitom zavedení obmedzení na všetky druhy dopravy zo siedmich krajín z južnej časti Afriky

USA sa poďakovali JAR

Spojené štáty v sobotu vyjadrili uznanie Juhoafrickej republike (JAR) za to, že rýchlo odhalila nový variant koronavírusu nazvaný omikron a zdieľala túto informáciu so zvyškom sveta.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na Twitteri napísal, že ministerke pre medzinárodné vzťahy a spoluprácu JAR Naledi Pandorovej vyjadril uznanie za profesionálny prístup a transparentnosť vlády a vedcov tejto juhoafrickej krajiny v boji proti COVID-19.

Blinken s Pandorovou hovorili aj o spolupráci pri očkovaní ľudí v Afrike, uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok zaradila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, medzi „varianty vyvolávajúce znepokojenie“, kam patria aj varianty alfa, beta, gama a delta. Nie je vylúčené, že omikron môže byť infekčnejší ako v súčasnosti celosvetovo rozšírený variant delta.