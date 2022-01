Blinken: Rusko hrozbami voči Ukrajine riskuje oživenie studenej vojny

„Dovoliť Rusku beztrestné porušovanie týchto princípov by nás všetkých uvrhlo späť do omnoho nebezpečnejších a nestabilných čias, keď tento kontinent – a toto mesto – boli rozdelené na dve časti… Oddelené územím nikoho s vojenskými hliadkami, s hrozbou totálnej vojny visiacej nad hlavami všetkých,“ povedal Blinken v prejave v nemeckej metropole Berlín.

Blinkenove vyjadrenia prišli deň pred plánovanými rokovaniami s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Šéf diplomacie USA uviedol, že požiadavkou, aby Ukrajina nevstúpila do Severoatlantickej aliancie (NATO), Rusko porušuje princípy, podľa ktorých môžu štáty robiť vlastné rozhodnutia.

„Je to niečo väčšie než konflikt medzi dvoma krajinami a väčšie než rozpor medzi Ruskom a NATO. Je to kríza s globálnymi dôsledkami. A vyžaduje si globálnu pozornosť a konanie,“ dodal.

Blinken tiež varoval pred zničujúcou deštrukciou možnej invázie po ôsmich rokoch proruského povstania na východe Ukrajiny, ktoré si doposiaľ vyžiadalo viac než 13-tisíc životov. „Počet ľudských obetí novej agresie zo strany Ruska by bol omnoho väčší, než sme boli doteraz svedkom,“ dodal.

Čítajte viac Kremeľ nevylúčil nový kontakt Bidena s Putinom

Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok dôrazne varoval Rusko pred akýmkoľvek vojenským zásahom na Ukrajine. „Ak by Rusko podniklo akýkoľvek vpád na Ukrajinu, v akomkoľvek rozsahu, myslím si, že by to bola nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Rusko katastrofa. Bola by to katastrofa pre svet,“ povedal Johnson novinárom.

Americký prezident Joe Biden v stredu povedal, že Rusko v prípade invázie na Ukrajinu zaplatí ťažkú cenu, ktorá spôsobí ujmu ruskému hospodárstvu i obyvateľom.

Biden na tlačovej konferencii pri príležitosti svojho prvého roku v úrade povedal, že ak Rusko skutočne urobí to, čo je s vojenskou silou zhromaždenou na hraniciach Ukrajiny schopné urobiť, bude to „pre Rusko katastrofa“.

Čítajte viac EÚ prijme masívne sankcie, ak Rusko zaútočí na Ukrajinu

Na kroky vedúce k deeskalácii v ukrajinskom konflikte vyzvala vo štvrtok Rusko nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. „Sme jednotní: Jedinou cestou z krízy je politická cesta. A táto cesta vedie iba cez dialóg,“ povedala Baerbocková v Berlíne na stretnutí so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom.

Ochota na takýto dialóg bola podľa nej veľmi jasne preukázaná prostredníctvom rokovaní v uplynulých dňoch a týždňoch. „Žiaľ, správanie sa Ruska naďalej hovorí iným jazykom. Znepokojujúce aktivity ďalej pribúdajú,“ dodala Baerbocková s odvolaním sa na hromadenie vojakov na hranici s Ukrajinou a spoločné vojenské manévre Ruska s Bieloruskom.

„Naliehavo vyzývame Rusko, aby podniklo kroky smerom k deeskalácii. Každý ďalší agresívny postoj, každá ďalšia agresivita zo sebou prinesie vážne dôsledky,“ upozornila nemecká ministerka zahraničných vecí.

Čítajte viac Šéfka nemeckej diplomacie: Stabilné vzťahy s Ruskom nemajú alternatívu

Nejde podľa nej o nič menej než o uchovanie európskeho mierového poriadku. „Je pre nás existenčný. Preto nemáme žiadnu inú možnosť, než v jeho záujme konzistentne vystúpiť a brániť ho ochranným štítom,“ podotkla.

Baerbocková ďalej dodala, že „to výslovne platí aj vtedy, keby tieto opatrenia mali hospodárske dôsledky aj pre nás samotných“. Blinken po schôdzke s Baerbockovou povedal, že vo vojenskej pomoci Ukrajine v konflikte s Ruskom „nevidí žiadnu provokáciu“.

„Predstava, že dodávky vojenského obranného vybavenia Ukrajine od Spojených štátov, európskych krajín a NATO je akási provokácia alebo dôvod na konanie Ruska, stavia svet hore nohami,“ uviedol šéf diplomacie USA.

USA a Severoatlantická aliancia (NATO) už niekoľko mesiacov podozrievajú Rusko, že plánuje vojenskú inváziu na Ukrajinu. Moskva to odmieta.

Čítajte viac Rusko vylúčilo nasadenie svojich útočných zbraní na Ukrajine

Španielsko sa rozhodlo vyslať svoje vojnové lode, aby sa pripojili k námorným silám členských krajín NATO v Stredozemnom a Čiernom mori. Uviedla to vo štvrtok španielska ministerka obrany Margarita Roblesová. Podľa nej je dôvodom tohto kroku napätie spôsobené nahromadením ruskej armády na hraniciach s Ukrajinou.

„Rusko nemôže prikázať žiadnej krajine, čo má robiť, takže NATO bude chrániť a brániť suverenitu každej krajiny, ktorá chce vstúpiť do NATO,“ povedala Roblesová.

Ministerka silového rezortu spresnila, že španielska mínolovka Meteoro už v pondelok vyplávala z prístavu Las Palmas a jedna z najmodernejších fregát španielskeho námorníctva Blas de Lezo opustí prístav v meste Ferrol do troch alebo štyroch dní.

Madridská vláda podľa Roblesovej zvažuje aj vyslanie stíhacích bombardérov do Bulharska. Španielsko však podľa nej naďalej uprednostňuje „výhradne diplomatickú cestu“ na vyriešenie napätia medzi Ruskom a Ukrajinou.

Španielsky príspevok k vojenskému nasadeniu NATO vo východnej Európe prichádza po tom, ako minister zahraničných vecí José Manuel Albares a americký minister zahraničných vecí Antony Blinken diskutovali o koordinovanej reakcii na hrozbu zo strany Ruska.