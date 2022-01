Východ USA zasiahla silná búrka, zasiahne až 80 miliónov ľudí

„Môže to byť historická búrka, obrovská,“ vyjadrila svoje presvedčenie starostka Bostonu Michelle Wuová. Práve jej takmer 700-tisícové mesto má podľa spravodajského serveru nbcnews.com patriť k najpostihnu­tejším. Búrka by do neho mala vtrhnúť vetrami s rýchlosťou až 80 kilometrov za hodinu a priniesť cez pol metra snehu.

Snežná búrka o rozsahu, ktorý tento región štyri roky nepocítil, má zasiahnuť celé východné pobrežie od Maine až po Severnú a Južnú Karolínu. Päť štátov v oblasti už vyhlásilo stav pohotovosti.

„Cesty by sa mali obmedziť len na prípady pohotovosti,“ varovala Národná meteorologická služba (NWS) v Bostone. „Ak musíte cestovať, majte so sebou výstroj na prežitie v zime. Ak uviaznete, zostaňte vo svojom aute,“ apelovala ďalej.

Podobné výzvy sa týkajú aj ďalších oblastí. Guvernérka štátu New York Kathy Hochulová obyvateľom odporučila, aby všetko prečkali doma a s pivom. Menší štát Rhode Island rovno od dnešného rána zakázal všetko cestovanie s výnimkou naliehavých prípadov.

Od piatku do nedele bude zrušených celkom cez 5 000 letov. Najpostihnutejšie výpadky sa týkajú New Yorku, Bostonu a Filadelfie. V niektorých úsekoch je obmedzená aj železničná doprava.