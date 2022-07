To Juhokórejčania nám cez plot prehodili covid, sťažuje sa KĽDR

Miestne úrady na základe výsledkov svojho vyšetrovania nariadili, aby v oblastiach pozdĺž demarkačnej línie boli ľudia ostražití pri nakladaní s vecami prichádzajúcimi na územie po vetre či pomocou balónov, uviedla oficiálna tlačová agentúra KCNA.

Agentúra Južnú Kóreu priamo nespomenula, avšak aktivisti už roky púšťajú cez hranicu balóny s letákmi kritizujúcimi severokórejského vodcu Kim Čong-una. KĽDR kroky aktivistov, ktorí často pochádzajú z radov severokórejských utečencov, odsudzuje a apeluje na juhokórejskú vládu, aby zabránila podobným situáciám.

Podľa svetových zdravotníckych úradov sa koronavírus šíri medzi ľuďmi v tesnom kontakte. Ľudia tak skôr vdýchnu kvapôčky s vírusom, prenášané vzduchom. Prenos covidu je preto pravdepodobnejší v uzavretých, zle vetraných priestoroch ako vonku.

Vojak a dieťa

Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie podľa agentúry AP odmietlo tvrdenie, že vírus do Severnej Kórey mohli priniesť juhokórejské balóny.

Osemnásťročný vojak a päťročné dieťa, prvé potvrdené prípady na severokórejskom území, sa podľa miestnej agentúry nakazili na začiatku apríla, keď prišli do styku s predmetmi z juhu vo východnom regióne Kumkang. Podľa juhokórejských úradov severokórejskí utečenci poslali prvý tohtoročný balón s informačnými letákmi cez hranice až koncom apríla zo západnej oblasti Kimpcho, napísala agentúra Reuters.

„Z vedeckého hľadiska je tvrdeniu Severnej Kórey ťažké uveriť, pretože možnosť šírenia vírusu prostredníctvom predmetov je pomerne nízka,“ povedal profesor na univerzite severokórejských štúdií v Soule Jang Mu-čin.

Sever prvýkrát pripustil výskyt covidu niekoľko mesiacov po tom, čo uvoľnil prísne obmedzenia na hraniciach s Čínou, aby obnovil prevádzku nákladných vlakov medzi oboma krajinami. Pre Pchjongjang by však bolo ťažké ukázať prstom na Čínu, domnieva sa Lim Ul-čchul, profesor Ústavu pre ďalekovýchodné štúdiá na Kyungnam University.

„Ak by dospeli k záveru, že vírus pochádza z Číny, museli by sprísniť karanténne opatrenia v pohraničnej oblasti, čo by znamenalo ďalšiu prekážku pre severokórejsko-čínsky obchod,“ povedal Lim.

Severná Kórea oznámila, že vlna covidu je na ústupe, odborníci ale krajinu podozrievajú z úmyselného podhodnocovania prípadov. Krajina dnes nahlásila ďalších 4 570 ľudí „s horúčkami“, pričom celkový počet týchto pacientov od konca apríla činí 4,74 milióna. Pchjongjang denne oznamuje počet pacientov s horúčkou bez toho, aby upresnil, či sa nakazili covidom alebo inou chorobou. Dôvodom je zrejme nedostatok testovacích sád.