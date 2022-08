Generál Macko: Do vojny na Ukrajine sa Rusom raketa Zirkón veľmi nehodí

Rusko pokračuje v tom, že sa chváli zbraňami, ktoré síce vyzerajú hrozivo, ale ich reálne nasadenie do vojny na Ukrajine je otázne.

Šéf Kremľa Vladimir Putin oznámil, že ruské námorníctvo dostane počas nasledujúcich niekoľkých mesiacov nové nadzvukové rakety Zirkón. Prezident cez víkend v prejave na oslavách Dňa námorníctva v Petrohrade vyhlásil, že oblasť ich nasadenia bude závisieť od ruských záujmov.

VIDEO: Ruská hrozba. Americká lietadlová loď stráži Európu

Útočná skupina lietadlovej lode Harry S. Truman. Pozrite si ju na videu NATO.

V príhovore Putin ani raz priamo nespomenul Ukrajinu. Slovenský generál vo výslužbe Pavel Macko pochybuje o nasadení rakiet Zirkón do vojny. "Zirkón by bol hrozbou pre USA na mori. Použiť ho s konvenčnou hlavicou na ukrajinské pozemné ciele by bolo dobré iba na testovanie. Zirkón je ofenzívna raketa, ktorá môže zničiť protivníka, ale neochráni ruské lode v Čiernom mori,“ pripomenul na sociálnej sieti Twitter Macko.

O účinnosti hypersonických rakiet, ktoré má mať Moskva k dispozícii, sa vedie veľa debát. "Nové ruské zbrane, ktoré by mali zasiahnuť západnú Európu, sú možno trochu rýchlejšie. Ale nemenia strategickú rovnováhu. Moskva sa nimi chváli, aby Európe nahnala strach, čo by malo viesť k tomu, že nebude podporovať Ukrajincov,“ povedal v nedávnom rozhovore pre pre Pravdu Alexander Bollfrass z zürišského Centra pre bezpečnostné štúdie, ktorý pôsobil aj na Harvardovej či Princetonskej univerzite.

„Dodávky rakiet ruským ozbrojeným silám začnú v najbližších mesiacoch. Fregata Admirál Gorškov bude prvou, ktorá pôjde do bojovej služby s týmito skvelými zbraňami na palube,“ povedal Putin. "Kľúčovou otázkou je, aby ruské námorníctvo bolo bleskurýchlo schopné reagovať na všetkých, ktorí sa rozhodnú obmedziť jeho suverenitu a slobodu,“ vyhlásil ruský prezident.

Zirkón je podľa minulých vyhlásení ruskej armády schopný dosiahnuť až deväťnásobok rýchlosti zvuku a pri dolete do tisíc kilometrov môže zasiahnuť námorné aj pozemné ciele. Raketu v priebehu posledných 12 mesiacov vrámci testov odpaľovali z lodí či z ponoriek.

Šéf politickej poradenskej firmy Rasmussen Global Fabrice Pothier nepredpokladá, že Moskva bude schopné nasadiť Zirkóny vo väčšom množstve. Rusko od začiatku invázie proti Ukrajine čelí západným sankciám, ktoré zasiahli aj jeho vojenský priemysel.

„Myslím si, že je jasné, že v prípade akýchkoľvek zbraňových systémov budú mať Rusi reálne ťažkosti pri výrobe väčšieho počtu vzhľadom na to, že čelia reálnej technologickej blokáde a nebudú mať prístup k tým druhom technológií a mikročipov, ktoré sú potrebné na produkciu tohto druhu zbraní,“ povedal Pothier pre televíziu Sky News.