ONLINE: Lietadlá pre Ukrajinu? Nepraktické, len výcvik trvá 35 mesiacov, tvrdia Briti

6:53 Moldavsko vo štvrtok vyzvalo Rusko, aby prijalo jeho prozápadné smerovanie. Moldavská diplomacia zároveň odmietla výrok šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova, že cesta Moldavska je „agresívna“. Lavrov v interview pre ruskú štátnu televíziu povedal, že Západ buduje Moldavsko tak, aby sa stalo „novým antiRuskom“, presne ako Ukrajina.

6:00 Poskytnutie britských bojových stíhačiek Ukrajine by bolo nepraktické kvôli dlhému výcviku pilotov. Povedal to podľa agentúry Reuters hovorca britského premiéra Rishiho Sunaka. Pilot sa s takýmto strojom naučí lietať najskôr o 35 mesiacov, vysvetlil hovorca praktické problémy, ktoré by boli podľa Londýna spojené s dodaním lietadiel Ukrajine na pomoc s bojom proti Rusku.

Británia tvrdí, že by teraz nebolo praktické posielať bojové lietadlá na Ukrajinu kvôli ich komplexnosti a dĺžke výcviku. „Budeme Ukrajincov naďalej počúvať a zvažovať, čo je správne z dlhodobého hľadiska, ale – ak to pomôže pochopiť situáciu – najrýchlejší výcvikový program pre nového pilota je približne 35 mesiacov,“ povedal hovorca novinárom. „Súčasný britský program výcviku na tryskové lietadlá trvá päť rokov,“ dodal hovorca.

Britský minister obrany Ben Wallace v stredu povedal, že Británia sa zatiaľ definitívne nerozhodla, či Ukrajine pošle bojové lietadlá, a podotkol, že v tejto chvíli to nepovažuje za „správny postup“. V tomto roku podľa neho konflikt posunie predovšetkým schopnosť Ukrajiny nasadiť západných obrnencov.

Vojenská pomoc spojencov Kyjeva sa od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu stupňuje; krajiny najskôr dodávali len muníciu, ručné zbrane a vojenské vybavenie. Teraz, po necelom roku od začiatku vojny, oznámili Nemecko, Británia, USA a ďalšie krajiny dodávky moderných tankov na Ukrajinu.

Ako ďalšie požaduje Ukrajina západné stíhačky. Ich dodanie vylúčil americký prezident Joe Biden, pomerne otvorene sa k veci však stavia francúzsky prezident Emmanuel Macron aj poľský premiér Mateusz Morawiecki. Na poskytnutie bojových lietadiel Ukrajine vyzýva Sunaka napríklad britský expremiér Boris Johnson.