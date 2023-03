Celkovo 260 zhromaždení: Proti reforme dôchodkov protestoval milión Francúzov

Viac ako milión ľudí vyšlo v utorok do ulíc miest vo Francúzsku a zapojilo sa do štrajkov, ktoré narušili dopravu i vyučovanie v školách. Tieto akcie sú namierené proti reforme dôchodkového systému, ktorou sa okrem iného posunie vek odchodu do dôchodku na 64 rokov.