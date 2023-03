Zatiahne Rusko Čínu do vojny? Podľa NATO požiadal Putin Peking o smrtiace zbrane

„Nevideli sme žiadny dôkaz o tom, že by Čína Rusku dodávala smrtiace zbrane, no zaznamenali sme nejaké náznaky, že taká bola požiadavka Ruska, a že je to otázka, o ktorej v Pekingu uvažujú čínske úrady,“ povedal Jens Stoltenberg novinárom počas tlačovej konferencie v Bruseli a varoval, že Čína by nemala Rusku poskytnúť smrtiacu pomoc, pretože by to predstavovalo podporu ilegálnej vojny.

Vyjadrenie šéfa NATO prišlo v čase, keď je čínsky prezident Si Ťin-pching na stretnutí s ruským vodcom Vladimirom Putinom v Moskve. Peking sa pritom od začiatku ruskej vojny pokúšal štylizovať ako nezaujatý. Zároveň však opakuje kremeľské naratívy o tom, že konflikt vyvolalo NATO, odmieta útok označiť za inváziu a podporuje Moskvu i finančne zvyšovaním nákupov palív z Ruska.

Siho trojdňová návšteva Moskvy podľa Stoltenberga naznačuje rozvoj užších väzieb medzi Čínou a Ruskom. „Vidíme, ako sa Čína a Rusko zbližujú vo vojenskej oblasti – spoločné cvičenia, spoločné hliadky, námorné a letecké hliadky, v ekonomickej oblasti a tiež v politickej a diplomatickej oblasti,“ skonštatoval Stoltenberg s tým, že stretnutie v Moskve je súčasťou tohto vzorca.