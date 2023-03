Vo veku 100 rokov zomrel český vojnový veterán Emil Boček

Narodil sa 25. februára 1923 v Brne v mestskej časti Tuřany. Mal len 16 rokov, keď emigroval, aby sa zapojil do zahraničného odboja. Najprv sa dostal z Európy do Bejrútu a stadiaľ do Francúzska. Po jeho kapitulácii odišiel do Británie, kde bol najprv automechanikom v armáde, potom absolvoval výcvik pilota do československej stíhacej perute britského Kráľovského letectva (Royal Air Force).

Čítajte viac Generálmajor Emil Boček: So strachom sa nemôžete vybrať bojovať za slobodu vlasti

Po skončení vojny sa vrátil do obnoveného Československa. V marci 1946 odišiel z armády, robil opravára motocyklov a potom bol sústružník.

V októbri 2010 bol ocenený najvyšším českým štátnym vyznamenaním Radom Bieleho leva. V máji tohto roku ho prezident Miloš Zeman povýšil do hodnosti generálmajora.