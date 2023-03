Putin podpísal dekrét o jarných odvodoch do armády. Nastúpiť má 147-tisíc Rusov

Ruský prezident Vladimír Putin podpísal výnos o jarných odvodoch do armády. K vojenskej službe má byť od 1. apríla do 15. júla povolaných 147 000 Rusov vo veku od 18 do 27 rokov. Na svojom ruskojazyčnom webe o tom informovala stanica BBC a spravodajský server RBK.