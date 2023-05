Japonsko sa chystá zostreliť akúkoľvek raketu KĽDR, ktorá naruší jeho územie

Japonsko je pripravené zostreliť akúkoľvek severokórejskú raketu, ktorá by narušila jeho územie. Tokio to uviedlo v reakcii na oznámenie KĽDR, že sa chystá do vesmíru vyslať satelit. Japonsko je však presvedčené o tom, že Pchjongjang chce predovšetkým testovať raketu. Juhokórejské ministerstvo zahraničia Severnú Kóreu vyzvalo, aby plánovaný štart zrušila, informovala agentúra Reuters.