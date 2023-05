Ukrajinský parlament schválil sankcie proti Iránu na 50 rokov

Príslušný návrh predložil parlamentu cez víkend prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že zavedenie sankcií proti Iránu na nasledujúce polstoročie podporila rada národnej bezpečnosti.

Po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu vlani 24. februára Irán dlhý čas popieral, že Moskve dodáva drony Šáhid. Neskôr Teherán vyhlásil, že do Ruska dodal neveľký počet bezpilotných lietadiel. Tvrdil ale, že to bolo ešte pred vypuknutím konfliktu. Moskva využíva drony iránskej výroby na útoky na ukrajinské mestá a infraštruktúru. Podľa ukrajinského servera RBK-Ukrajina by Rusko rado zvýšilo ich výrobu.

Ukrajina od začiatku vojny zostrelila takmer 900 bezpilotných lietadiel Šáhid z celkom asi 1160, ktoré proti nej boli vyslané, uviedol minulý týždeň v prejave Zelenskyj. Zároveň apeloval na obyvateľov Iránu, verejnosti i politiky, aby prestali Rusku dodávať tieto bezpilotné lietadlá, ktoré po dopade vybuchujú. Irán si týmito dodávkami podľa Zelenského privodí len väčšiu medzinárodnú izoláciu a väčšie problémy.

„Zostrelili sme ich takmer všetky. Stále sa ale pozeráme po nástrojoch, vďaka ktorým by bola úspešnosť zostrelov iránskych Šáhedov sto percent,“ uviedol Zelenskyj. Dodal, že Rusko útočí aj na civilné ciele a používa na to rakety a tiež drony, ktoré im poskytli Iránci. „Som si istý, že musíte byť na druhej strane dejín, teda nie na strane zla,“ dodal prezident krajiny, ktorá už viac ako 15 mesiacov vzdoruje ruskej agresii.