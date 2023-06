Snemovňa reprezentantov USA schválila zákon, ktorý pozastavuje dlhový strop

„Dnes večer urobila Snemovňa reprezentantov rozhodujúci krok vpred, aby zabránila prvej platobnej neschopnosti v histórii a ochránila ťažko dosiahnuté a historické hospodárske oživenie našej krajiny,“ uviedol Biden vo vyhlásení a podľa TASR dodal, že „jedinou cestou vpred je kompromis“ medzi najsilnejšími politickým stranami v Kongrese.

Za návrh zákona, o ktorom Biden rokoval s predsedom Snemovne reprezentantov Kevinom McCarthym, hlasovala hlboko rozdelená dolná komora Kongresu pomerom hlasov 314 k 117. Očakáva sa, že Senát bude o návrhu zákona hlasovať do konca tohto týždňa, konštatovala AFP.

K tomuto hlasovaniu došlo päť dní pred termínom stanoveným ministerstvom financií USA.

Ak by k schváleniu návrhu v Kongrese nedošlo, Spojeným štátom by hrozilo, že by sa od 5. júna dostali do platobnej neschopnosti.