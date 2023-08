Lietadlá F-16 prinesú prevahu na nebi, tvrdí expert. Ukrajina ďakuje, Rusko ostro varuje, že eskalujú vojnu

Clarke tvrdí, že tieto bojové lietadlá pomôžu Ukrajine vniesť na oblohu „paritu“. Nahradia pritom lietadlá zo sovietskej éry a pomôžu zaplátať nedostatky v ukrajinských vzdušných silách.

Dánsko sa zaviazalo vyslať na Ukrajinu 19 lietadiel, kým Holandsko by ich mohlo poslať až 42, no presný počet zatiaľ neoznámilo. Stíhačky presunú na Ukrajinu, keď sa ukrajinskí piloti naučia, ako ich používať. Piloti sú v počiatočnej fáze výcviku a ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov minulý týždeň povedal, že šesť mesiacov výcviku považuje za minimum.

„F-16 sú oveľa lepšie (než to, čo má Ukrajina v súčasnosti),“ povedal Clarke a dodal: „Nahradia si straty vo vzdušných silách, keďže od začiatku vojny zatiaľ stratili asi 70 lietadiel. Ďalších asi 70 dostanú (z Holandska a Dánska).“

Clarke tvrdí, že stíhačky F-16 „sú rovnako dobré ako Su-35, ktoré má Rusko teraz a sú lepšie ako čokoľvek, čo majú Ukrajinci, takže im to poskytne paritu“.

Rusko v pondelok varovalo, že rozhodnutie Dánska a Holandska poskytnúť Ukrajine stíhačky F-16 prispeje k eskalácii konfliktu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Fakt, že Dánsko sa teraz rozhodlo darovať Ukrajine 19 lietadiel F-16 vedie k eskalácii konfliktu,“ cituje ruského veľvyslanca v Dánsku Vladimira Barbina dánska agentúra Ritzau.

„Schovávajúc sa za premisu, že sama Ukrajina musí stanoviť podmienky mieru, necháva Dánsko svojimi činmi a slovami Ukrajine len možnosť pokračovať vo vojenskej konfrontácii s Ruskom,“ dodal Barbin.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok v Kodani poďakoval dánskym zákonodarcom za pomoc v odolávaní ruskej invázii. Povedal to deň po tom, čo Dánsko a Holandsko oznámili, že poskytnú Kyjevu stíhačky F-16 americkej výroby. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.

Zelenskyj v prejave v dánskom parlamente povedal, že ak bude invázia Ruska úspešná, vojenskou agresiou Kremľa budú ohrozené aj ďalšie časti Európy.

Video

Otočka, vývrtka, únik. Ukrajinskí piloti absolvujú výcvik na stíhačkách F-16, keď to podporili USA. Washington má dať zelenú aj dodávkam lietadiel F-16 Kyjevu, ale nebude to hneď. / Zdroj: US Air Force