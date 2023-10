Politico: Prečo Fico neznáša Ukrajinu? Tkvie to v minulosti a je to osobné

Nový slovenský líder Robert Fico počas nedávnej predvolebnej kampane varoval, že už nepošle Ukrajine „ani jeden náboj“ na odrazenie ruskej invázie, píše Politico. Tento dramatický posun od výrazne proukrajinského postoja odchádzajúcej vlády je čiastočne založený na historických sympatiách Slovenska k Rusku, no existuje aj veľmi osobný dôvod, prečo Fico nemá rád Ukrajinu.

Povolebný Fico. Prichádza do centrály Smeru po víťazných voľbách Video

Všetko sa datuje do roku 2009, keď bol Fico premiérom Slovenska. Siedmeho januára toho istého roku vyvrcholila dlhotrvajúca hádka medzi Ruskom a Ukrajinou o zemný plyn a zastavili sa toky ruského plynu cez Ukrajinu do krajín EÚ – bolo to krízové pre Slovensko uprostred zimy.

Odstávka stála slovenskú ekonomiku približne 100 miliónov eur denne, keďže sa továrne museli zavrieť, uviedlo Politico. Zúfalý Fico zavolal Vladimírovi Putinovi, vtedajšiemu ruskému premiérovi, aj ukrajinskej premiérke Julii Tymošenkovej, aby na Slovensko poslali plyn.

14. januára skoro ráno slovenská delegácia vedená Ficom pristála v Kyjeve na stretnutí s ukrajinskou vládou. Ukrajinci ich nechali čakať – a opäť čakať.

Tri hodiny po príchode prišlo k stretnutiu, na ktorom boli na prekvapenie Slovákov aj novinári. S naštartovanými kamerami strávila Tymošenková 20 minút nadávaním Ficovi za to, že sa v spore o plyn postavil na stranu Moskvy.

„Bola to absolútne nepríjemná situácia. Fico bol červený od hnevu. Bola to katastrofa,“ povedal vysoký slovenský predstaviteľ s vedomím toho, čo sa stalo v roku 2009, pod podmienkou udelenia anonymity. „Bol ponížený.“

Slováci potom odleteli do Moskvy, kde ich Putin privítal ceremoniálom v kremeľskej honosnej sieni sv. Juraja.

„Potom začal Fico zastávať otvorene protiukrajinský postoj,“ povedal podľa portálu Politico vedúci pracovník Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba. „Povedal, že nepotrebujeme podporovať Ukrajincov, Ukrajina nás nepotrebuje, nevedú s nami seriózne rozhovory. To je osobné.“

Tymošenková, ktorá je stále aktívna v ukrajinskej politike, nemá o tomto stretnutí žiadne konkrétne podrobnosti, uviedla jej hovorkyňa Natalia Lysovová.

Nebol to jediný prešľap Kyjeva počas plynovej krízy. 16. januára odletel do Kyjeva aj vtedajší slovenský prezident Ivan Gašparovič, aby sa stretol so svojím náprotivkom Viktorom Juščenkom, ktorý mu povedal, že Naftogaz, ukrajinská energetická firma, dokáže obnoviť niektoré toky plynu na Slovensko. Počas stretnutia, na ktorom sa mala uzavrieť dohoda, však šéf Naftogazu obom prezidentom oznámil, že to nedokáže.

„Ukrajincom sa podarilo ponížiť premiéra aj prezidenta Slovenska,“ povedal vysoký predstaviteľ. Aj keď Tymošenková a Putin vyjednali koniec krízy a toky sa obnovili 20. januára, trpká príchuť týchto skúseností v Kyjeve zostáva.

„Určité politické kruhy na Slovensku Ukrajincom neveria,“ povedal predstaviteľ podľa serveru Politico.

Politico ďalej spomína predvolebnú kampaň Roberta Fica, v ktorej vyzval na zmenu dovtedajšej ústretovej politiky Slovenska voči Ukrajine s tým, že by sa EÚ namiesto posielania zbraní mala venovať pomoci vyrokovať mierovú dohodu.

Fico už dlho sympatizuje s Moskvou a Sovietskym zväzom, takže zmena politiky nie je založená len na jeho trpkých spomienkach z Kyjeva v roku 2009 – ale mala vplyv, uviedlo Politico.

„Určite si pamätá, čo sa stalo v roku 2009,“ povedal podľa Politica odchádzajúci minister zahraničných vecí SR Miroslav Wlachovský na tohtoročnom GLOBSEC Tatra Summite.