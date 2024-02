Ukrajinský veľvyslanec: Putin má choré predstavy. Rusko môže zastaviť len sila

Čo čaká Ukrajinu vzhľadom na to, že veľká ruská invázia trvá už dva roky? Začala sa 24. februára 2022.

Odpoviem stručne. Víťazstvo. Napriek našim stratám, zničeniu našich miest Ruskom a zabíjaniu civilistov budú Ukrajinci pokračovať v boji. Nevidíme iné možnosti, pretože hlavným cieľom Ruska nie je mýtická demilitarizácia alebo denacifikácia Ukrajiny, ale jej úplné zničenie ako suverénneho nezávislého štátu. Pravdepodobne ste videli Putinov rozhovor s Tuckerom Carlsonom. Putin sa domnieva, že ukrajinský národ neexistuje, že sme produktom rakúskeho generálneho štábu. V jeho chorých predstavách sa ukazuje, že hranice možno meniť silou pod zámienkou falošnej historickej spravodlivosti, ignorujúc medzinárodné právo. Preto našou spoločnou úlohou v tejto krutej vojne – zdôrazňujem, spoločnou – je tomu vzdorovať. Obyčajné prímerie neskončí ruskú agresiu, ale len poskytne agresorovi čas na zhromaždenie síl na nové útoky.

Akú okamžitú pomoc potrebuje Ukrajina od svojich partnerov?

Od prvých dní vojny, ktorá v skutočnosti trvá už takmer 10 rokov, Rusko prejavuje úplnú ľahostajnosť k ľudským stratám. Rád by som pripomenul, že celkové odhadované straty nepriateľa počas obdobia rozsiahlej invázie od roku 2022 už dosiahli takmer 400-tisíc ľudí. Je to kolosálne číslo. Na druhej strane sú pre Ukrajinu dôležité životy všetkých – civilistov aj vojakov. Preto bezprostredne potrebujeme dodatočné kapacity protivzdušnej obrany na „uzavretie“ oblohy a záchranu tisícov životov. Obrancovia Ukrajiny v súčasnosti hrdinsky držia frontovú líniu, ale akékoľvek ďalšie meškanie zahraničnej vojenskej pomoci povedie k pribúdajúcim ľudským stratám. V súčasnosti medzi naše kľúčové potreby patria rakety dlhého doletu, moderné bojové lietadlá a ťažké zbrane. Rýchlosť dodávok zbraní a zavedenie spoločnej výroby sú rozhodujúce ukazovatele, na ktoré sa v prvom rade musíme zamerať.

Ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran.

Veríte, že jednota Západu proti Rusku vydrží?

Som o tom presvedčený, pretože dnes neexistuje žiadna alternatíva k jednote. Bez nej by sme boli svedkami hrozných geopolitických následkov. Prípadná prehra Ukrajiny spôsobí desiatky miliónov ukrajinských utečencov v Európe. Ide o Pandorinu skrinku v celosvetovom meradle, pretože zničenie globálneho bezpečnostného systému a princípov nedotknuteľnosti hraníc povedie ku konfliktom všade tam, kde sa presadí vláda silnejšieho. Nevyhnutne to bude mať negatívny vplyv na svetový obchod a povedie to k ďalšej globálnej hospodárskej kríze, len tentoraz bude mnohonásobne silnejšia. Nestabilitu pocítia všetci. Už nebudeme myslieť na hypotéky, nové autá alebo, prepáčte, triedenie odpadu. Budeme myslieť na prežitie našich detí. Chceme žiť v takomto svete? Je to, samozrejme, rečnícka otázka. Všetci musíme vynaložiť maximálne úsilie, aby sme sa týmto apokalyptickým scenárom vyhli. Jedinou cestou je jednota celého civilizovaného sveta, aby sme dosiahli výnimočne spravodlivý mier pre Ukrajinu a Európu. Nie je tajomstvo, že obranný priemysel európskych krajín postupne zdokonaľuje výrobu zbraní a munície. Na porovnanie: na začiatku veľkej vojny prišlo z Nemecka pre našu armádu niekoľko tisíc prilieb, ale dnes Berlín investuje miliardy do výroby zbraní. Už len tento príklad je znakom toho, že naši partneri si uvedomujú skutočné hrozby, ktoré predstavuje Rusko, brutalitu ruského režimu, a chápu, že Ukrajina je v súčasnosti hlavnou prekážkou Kremľa pri rozširovaní a stupňovaní jeho agresie. Niektorí svetoví politici sú voči takýmto tézam skeptickí a naďalej koketujú s Moskvou, naivne dúfajúc v možnosť dosiahnuť dohodu s Kremľom. Trpká skúsenosť našej krajiny by však mala jasne ukázať, že Rusko môže zastaviť len sila. Dva roky trvajúca odvážna konfrontácia našej armády a nášho ľudu s ruským agresorom to živo potvrdzuje. Preto je oveľa racionálnejšie, aby naši partneri podporili Ukrajinu a zostali s nami až do nášho víťazstva.

Je Slovensko slabším článkom jednoty Západu vzhľadom na verejnú kritickú rétoriku slovenskej vlády? Tá zmenila aj postoj predchádzajúceho kabinetu k štátnej vojenskej pomoci Ukrajine.

Slovensko je demokratická krajina a je teda preň charakteristická otvorená verejná rétorika. Pre nás je dôležité, aby nás Slovenská republika naďalej podporovala na medzinárodných platformách a v otázke vojenskej pomoci Ukrajine nezastavila spoluprácu vo vojensko-technickej oblasti na úrovni komerčných subjektov v našich krajinách. Áno, rétorika sa trochu zmenila. Poviem vám to otvorene. U mňa ako Ukrajinca, ktorý sa stretol s vojnou v Kyjeve v jej prvých dňoch a ktorý na vlastné oči videl bombardovanie nášho hlavného mesta počas roka od začiatku rozsiahlej invázie, vyvolávajú niektoré vyhlásenia nepochopenie, prekvapenie a, úprimne povedané, aj rozhorčenie… Najmä na pozadí stále sa zvyšujúceho počtu civilných obetí medzi mojimi krajanmi. Pred niekoľkými dňami Rusko podniklo ďalší raketový útok v Charkove, pri ktorom v dome zaživa zhorela rodina s tromi deťmi. Matku našli zhorenú v kúpeľni s desaťmesačným dieťaťom v náručí. Takýchto príkladov je veľa. Je pre mňa zvláštne počuť o zrušení zákazov spolupráce s Ruskom v oblasti kultúry, keďže takmer všetci ruskí kultúrni činitelia podporujú vojnu a zabíjanie Ukrajincov a ruská kultúra je už dlho nástrojom propagandy v rukách Kremľa. Je to rovnaké, ako keby sme hovorili o možnosti povoliť ruským športovcom účasť na medzinárodných súťažiach, keď Rusko už zničilo tisíce športových zariadení na Ukrajine, samotní ruskí športovci podporujú vojnu a ukrajinskí športovci umierajú na bojisku rukou agresora. Kultúra ani šport už v Rusku nie sú mimo politiky, ale sú jej neoddeliteľnou hybridnou zbraňou.

Slovenský premiér Robert Fico povedal, že Ukrajina v NATO by viedla k tretej svetovej vojne. Ako vnímate takéto slová?

Ťažko sa mi komentuje takýto výrok, pretože celkom nerozumiem významu, prečo pán premiér dáva do súvislosti vstup Ukrajiny do NATO a vypuknutie tretej svetovej vojny. Ak to znamená, že takýto krok by nejakým spôsobom ohrozil Rusko a vyprovokoval ho k agresii proti celej aliancii, tak som už na takéto vyjadrenia reagoval. Budem sa však opakovať. Kedysi Slovensko, podobne ako zvyšok východnej Európy, vstúpilo do NATO. Ale nie preto, aby spoločne ohrozovalo Rusko, ale skôr naopak. Aby dostalo bezpečnostné záruky od samotného Ruska. Minulý rok sme z rovnakých dôvodov videli, ako do NATO vstúpila ďalšia krajina, Fínsko. Tento rok sa k bloku čoskoro pripojí ďalší škandinávsky štát Švédsko. Pred ruskou inváziou na Ukrajinu v roku 2022 obe krajiny nemali v úmysle stať sa súčasťou aliancie a celé desaťročia presadzovali politiku vojenskej neutrality. Až celkový veľký útok Ruska na Ukrajinu a agresívna rétorika Kremľa prinútili tieto štáty prehodnotiť svoju politiku neutrality. Ak sa však skúsime pozrieť na paralely, videli sme nejakú reakciu zo strany Moskvy? Preto, aby som odpovedal na vašu otázku, práve preto, že NATO v roku 2008 nesľúbilo členstvo Ukrajine a Gruzínsku, si Rusko dovolilo najprv napadnúť Gruzínsko (v roku 2008) a v roku 2014 v podstate začať súčasnú vojnu na Ukrajine okupáciou Krymského polostrova a časti východných oblastí Ukrajiny. A napokon, vstup Ukrajiny do NATO je dlhý proces rokovaní a reforiem, je to cesta, ktorú musí Ukrajina ešte prejsť. Preto nemožno hovoriť o žiadnych záväzkoch členských štátov, že by nás už zajtra bránili pred agresiou podľa článku päť NATO. Myslím si, že je neopodstatnené tvrdiť, že budúce členstvo Ukrajiny v aliancii povedie k tretej svetovej vojne. Som presvedčený o jednej veci. Ukrajina so svojou armádou, ktorá má v súčasnosti ako jediná na európskom kontinente neoceniteľné skúsenosti zo skutočnej veľkej vojny s takým silným nepriateľom, sa ako budúci člen NATO stane spoľahlivým pilierom východného krídla aliancie a zabezpečí stabilný mier a bezpečnosť pre ostatných partnerov.

Aká je najdôležitejšia podpora, ktorú Slovensko v súčasnosti poskytuje Ukrajine?

Pre Ukrajinu sú jej občania, ich životy, zdravie a bezpečnosť najvyššou spoločenskou hodnotou. Preto najdôležitejšia bola a zostáva obrovská podpora, ktorú Slovensko od začiatku rozsiahlej invázie Ruska poskytuje našim vnútorne vysídleným osobám, z ktorých viac ako 130-tisíc získalo štatút dočasnej ochrany a našlo útočisko na Slovensku. Podpora humanitárneho odmínovania je pre nás tiež veľmi dôležitá. Približne tretina územia Ukrajiny zostáva potenciálne nebezpečná pre ruské míny a nevybuchnutú muníciu. Aby ste pochopili rozsah problému, predstavte si územie, ktoré je väčšie ako tri Slovenská. Preto sme vďační za to, že sme dostali vhodné odmínovacie vybavenie ako humanitárnu pomoc. Zaviazali sme sa však aj k projektom na jeho spoločnú výrobu. Nemenej dôležitá je pre nás pomoc Slovenska na našej ceste európskej integrácie, solidarita s tými európskymi finančnými iniciatívami, ktoré umožňujú podporiť ukrajinskú ekonomiku v čase vojny, a pripravenosť Slovenska a slovenských firiem podieľať sa na projektoch obnovy Ukrajiny.