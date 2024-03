Vybral Macron vhodnú speváčku na olympiádu? Šéfovi Senátu prekáža, že spieva aj o sexuálnej polohe

Francúzi sa pohádali pre zámer prezidenta Emmanuela Macrona, aby na otváracom ceremoniáli zaspievala Aya Nakamura. Letná olympiáda sa začne 26. júla, odštartuje ju veľkolepá šou na rieke Seina (na rozdiel od doterajších hier, ktoré mávali úvodné dejstvo na štadiónoch).

Spor sa rozhorel po tom, čo týždenník L'Express napísal, že šéf Elyzejského paláca oslovil rodáčku zo západoafrického štátu Mali, aby vystúpila na tejto slávnosti. Nakamura, vlastným menom Aya Danioková, sa dostala do Francúzska ako dievčatko, keď tam prišli za lepším životom jej rodičia s ich piatimi deťmi. Stala sa z nej spevácka hviezda. „Je najviac počúvaná francúzska speváčka na svete. Jej chytľavé hity o láske i o zrade majú sedem miliárd prehratí na internete. V minulom roku sa zapísala do histórie, keď svoje tri koncerty v Paríži vypredala za 15 minút," poznamenal denník Guardian.

Šéf Senátu: Je vzdialená od reprezentovania našej krajiny

Tí, ktorým sa nepáči predstava, že by Nakamura mala spievať počas otvorenia olympiády, tvrdia, že jej chýba francúzska prirodzenosť. „Keď si čítam jej texty, vidím, že je dosť vzdialená od reprezentovania našej krajiny," povedal pravicový predseda hornej komory parlamentu Gérard Larcher v štúdiu televíznej stanice France 2. Prekáža mu napríklad aj to, že Nakamura spieva aj o konkrétnej sexuálnej polohe. „Ako veterinár nie som si istý, že by to bola óda na mäsožravé zviera," podotkol o jednej z jej piesní šéf Senátu, ktorý sa kedysi pred vstupom do politiky venoval zverolekárstvu.

Podobný názor ako Larcher vyslovila krajne pravicová politička Marion Maréchalová. Najprv zdôraznila, že osobne nemá nič proti Nakamure s tým, že nech si spieva, čo sa jej zachce, a nech ju počúvajú tí, čo majú chuť na jej skladby, ale následne zdôraznila, že na olympijskom ceremoniáli ju určite netúži vidieť s mikrofónom v ruke. „Je to speváčka, ktorá nespieva po francúzsky. Prevažne spieva po anglicky, v slangu a s africkým vplyvom. Nie je reprezentantka francúzskej kultúry," posťažovala sa v rozhovore pre televíznu stanicu C8. Doplnila, že sa jej nepáči, že Nakamura používa v piesňach aj vulgarizmy.

Do kampane proti Nakamure sa zapojilo aj ultrapravicové združenie Domorodci. Jeho členovia na brehoch Seiny zavesili transparent, v ktorom jej odkázali, že ju nechcú na olympijskom ceremoniáli. „V žiadnom prípade Aya, tu je Paríž, nie trhovisko v Bamaku," napísali naň. (Bamako je hlavné mesto Mali, kde sa 10. mája 1995 narodila.)

Výzva „starým fašistom, aby nepokazili zábavu"

Mimochodom, ešte vôbec nie je isté, či Nakamura naozaj na otvorení olympiády zaspieva. Nepotvrdil to Elyzejský palác, nevyjadrila sa ani ona. Podobne mlčia organizátori hier, ktorí však dôrazne odsúdili akékoľvek prejavy rasizmu proti Nakamure.

Larcher, Maréchalová a mnohí ďalší poukazujú na speváčkin repertoár, ktorý sa im nepozdáva, no určite by nič z neho pred očami celého sveta nezaspievala. L'Express informoval, že Macron oslovil Nakamuru s tým, či by si vybrala nejakú pesničku od slávnych domácich interpretov. Údajne mu povedala, že sa jej veľmi páči spev svetoznámej šansoniérky Édith Piaf (žila v rokoch 1915 – 1963).

Na podporu Nakamury sa zbehlo veľa francúzskych umelcov každej farby pleti. Mladý belošský spevák Benjamin Biolay na sociálnej sieti vyzval „starých fašistov, aby nepokazili zábavu", čiže olympijský ceremoniál. „Myslím si, že pieseň od Édit Piaf by krásne zaspievala," dodal. Hugues Aufray, už 88-ročný pesničkár, povedal, že za kritikou Nakamury jednoznačne vidí rasizmus. „Mojou úlohou v živote je obrana pred nespravodlivosťou. A je nespravodlivé útočiť na niekoho pre jeho farbu," zdôraznil pre televízny kanál France 5.

Pridal sa aj spevák Patrick Bruel, ktorý sa narodil židovským rodičom v Alžírsku, keď sa jeho územie ešte nachádzalo pod francúzskou koloniálnou nadvládou. „V čom neprezentuje Francúzsko?" nahnevane sa čudoval pred kamerou televízie BFMTV a vzápätí pripomenul, že nikomu neprekážalo, keď v roku 1989 na oslavách 200. výročia Francúzskej revolúcie zanôtila v Paríži černošská americká operná speváčka Jessye Normanová, ktorú s krajinou galského kohúta nespájala nijaké pokrvné puto.

Nechajte ich slintať, nechajte ich kvákať

Kauza rezonuje aj vo frankofónnom zahraničí. Belgický profesor antropológie Gil Bartholyens zverejnil otvorený list, ktorý adresoval Nakamure. Na otázku, prečo speváčka čelí zrazu nenávisti, si odpovedal takto: „Pretože ste čierna. A ste žena. A pochádzate z Mali, z moslimskej krajiny. Ale to nie je všetko: ste vyššia ako väčšina bielych mužov. A potom je to trochu ako v príbehoch zo stredoveku, keď dievča s palácovými maniermi zúri nad prirodzenou krásou vidieckeho dievčaťa." V závere dlhého textu odkázal Nakamure (ktorá má naozaj vysokú postavu), aby si po rasistických poznámkach zachovala chladnú hlavu a vlastne aby si táraniny ani nevšímala: „Nechajte ich slintať, nechajte ich kvákať."