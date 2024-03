Pomôžu Ukrajine dva milióny dronov poraziť Rusko? Bezpilotné systémy majú limity

Ukrajina potrebuje peniaze na drony. Minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov vraví, že Kyjev by si chcel objednať viac bezpilotných systémov, ale chýbajú mu na to financie. Podpora by mohla prísť z USA a od iných západných vlád, no aj od súkromných podporovateľov. Fedorov to povedal pre britský denník Guardian.