Politický triler či rodinná dráma? Orbánov režim podrýva exmanžel jeho exministerky

Slová svojej exmanželky používa Magyar ako dôkaz skorumpovanosti vlády a jej manipulácie s vyšetrovacím spismi. Ona ho na revanš obviňuje z domáceho násilia.

Je to politická sága, ktorú Maďari sledujú ako telenovelu. O jej najnovšiu kapitolu sa Magyar postaral v utorok, keď na Facebooku a YouTube, kde už druhý mesiac ako na bežiacom páse odhaľuje jednu korupčnú kauzu vlády za druhou, odpálil doteraz najväčšiu bombu. Zverejnil nahrávku, na ktorej jeho bývalá manželka hovorí o nezákonných praktikách ľudí z najužšieho okruhu Orbánových spolupracovníkov.

Podľa Magyara dvojminútový zvukový záznam, nahratý vlani, keď s exmanželkou ešte žili v spoločnej domácnosti a ona bola stále ministerkou, dokazuje, že mocný šéf kabinetu predsedu vlády Antal Rogán, sivá eminencia režimu, ktorá riadi civilné tajné služby aj vládnu propagandu, manipuloval s dokumentmi súvisiacimi s rozsiahlou korupčnou kauzou Pála Völnera, bývalého štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti.

Völner, niekdajší Vargovej námestník, odstúpil po tom, čo ho predvlani obžalovali z prijímania úplatkov od šéfa súdnych exekútorov Györgya Schadla. Prokuratúra pre oboch navrhla väzenie. Völner aj Schadl vinu popierajú.

Foto: SITA/AP, Olivier Matthys Belgium EU General Affairs Council Judit Vargová, bývalá maďarská ministerka spravodlivosti obvinila exmanžela z domáceho násilia.

Vargová na tajne zhotovenej nahrávke opisuje, ako sa vládni predstavitelia postarali o to, aby sa z vyšetrovacích spisov odstránili časti týkajúce sa korupčnej kauzy Völner-Schadl. Vysvetluje tiež, že s týmito dokumentmi sa dá manipulovať vďaka tomu, že Orbánom dosadený generálny prokurátor Péter Polt „nemá veci pod kontrolou“.

Zvukový záznam hneď po jeho senzačnom zverejnení išiel Magyar v utorok za veľkého mediálneho záujmu odovzdať na prokuratúre. Vzápätí zvolal protestný míting, na ktorom tisíce demonštrantov volali po odstúpení nielen Rogána a Polta, ale aj Orbána, ktorého Vargovej exmanžel označil za „hlavu mafiánskeho štátu“.

Magyarova pomsta?

Hoci trúfalé vyhlásenia Magyara, že po zverejnení nahrávky Orbánova vláda do 24 hodín padne a šéf premiérovho kabinetu bude musieť utiecť z krajiny, sa nenaplnili, režim utŕžil vážnu ranu. „Ukazuje to, že justičný systém je pod politickým vplyvom, že kľúčové osobnosti zasahovali do vyšetrovania, čo Vargová vedela,“ povedala opozičná europoslankyňa Katalin Csehová pre portál Politico. „Je to veľmi jasný dôkaz, že maďarský justičný systém nie je slobodný a nezávislý. Je to tiež jeden z prvých prípadov, keď sa ozval niekto z Orbánovho úzkeho kruhu," dodala.

Vládne informačné centrum odhalenia Magyara odmietlo. „Jeho tvrdenia sú nepodložené. Všetko, čo hovorí, sú len prázdne reči,“ reagoval Rogánom vedený úrad s dodatkom, že „Péter Magyar sa chce pomstiť vláde za to, že ho opustila manželka a on prišiel o prácu pre vládu“. Ozvala sa tiež prokuratúra, ktorá potvrdila, že Magyarovu utorňajšiu výpoveď i zverejnenú nahrávku vyhodnocuje a vykonáva ďalšie úkony. Vo vyhlásení súčasne uviedla, že maďarskú prokuratúru síce vedie a riadi Polt ako generálny prokurátor, ale pod kontrolou ju má zákon.

Foto: SITA/AP, Denes Erdos Péter Magyar, Maďarsko, Budapešť, protest Bývalý insider maďarskej vlády Péter Magyar vystúpil s prejavom na námestí Lajosa Kossutha v Budapešti 26. marca 2024.

Vyše mesiac trvajúce mlčanie prerušila aj exministerka. Na Facebooku Vargová napísala, že exmanžel ju pred viac ako rokom touto nahrávkou vydieral a teraz ju využil na dosiahnutie svojich politických cieľov. Tvrdí, že vyhlásenia, ktoré zazneli na nahrávke, urobila pod nátlakom. „Povedala som, čo chcel počuť, aby som sa čo najskôr dostala preč,“ vysvetlila s tým, že v manželstve bola obeťou verbálneho a fyzického násilia.

Magyar, ktorý sa po rozvode s exmanželkou delí o starostlivosť o deti, rázne poprel obvinenia z domáceho násilia. „Nikdy som neublížil svojej bývalej manželke, matke mojich troch detí. Naše manželstvo bolo z oboch strán hektické. Teraz máme šancu žiť šťastný život oddelene s našimi fantastickými tromi synmi," povedal pre denník Guardian. „Celý tento príbeh je súčasťou propagandistickej kampane, je však úplne kontraproduktívny, ľudia nie sú hlúpi, máme viac podporovateľov ako predtým,“ dodal štyridsaťtriročný právnik, ktorý už ohlásil zámer založiť politickú stranu, ktorá by od Orbána odlákala stredopravicových voličov.

V nedávnom prieskume až 13 percent opýtaných uviedlo, že by Magyara určite alebo veľmi pravdepodobne volili.

Čítajte viac Začne sa po pedofilnom škandále droliť Orbánov monolit?

Trhlina v systéme

Z verejnosti sa Vargová stiahla vo februári po rozruchu okolo prezidentskej milosti pre zástupcu riaditeľa detského domova, ktorý kryl svojho pedofilného nadriadeného sexuálne zneužívajúceho mladistvých chovancov. Za škandál, ktorý vyvolal mohutné protesty, zaplatila svojím postom nielen hlava štátu Katalin Nováková, ale aj exministerka, ktorá milosť v mene vlády kontrasignovala, za čo prišla o nomináciu na volebnú líderku vládneho Fideszu do júnových eurovolieb.

Magyar sa vtedy svojej exmanželky zastal a vládu obvinil z pokrytectva. „Ani na minútu nechcem byť súčasťou takého systému, kde sa skutočne zodpovední skrývajú za sukne žien,“ napísal na Facebooku. Odvtedy deň po dni odhaľuje korupčné schémy, ktorými sa obohacujú firmy a podnikatelia s prepojením na najvyššie poschodia moci.

Vargovej exmanžel dôverne pozná pomery vo vnútri vedenia vládnej strany Fidesz. O sebe hovorí, že sa z neho stal whistleblower, teda človek upozorňujúci na protiprávne konanie. Podľa opozičnej europoslankyne Csehovej by Magyarova aktivita mohla zosilniť tlak na Orbána, ktorý je nepretržite pri moci už štrnásť rokov.

„Mnoho ľudí si začína myslieť, že v systéme sa niečo začína rúcať,“ povedala Csehová pre Politico a dodala: „Dúfam, že viac bývalých vládnych zasvätencov prehovorí a uvedomí si, že aj mimo systému existuje život. Je veľmi potrebné, aby podstúpili toto riziko.“