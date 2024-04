Nedáme. Dáme. Dostane Zelenskyj aj ochrancu, ktorý strážil nebo nad Slovenskom?

Veľmi by mu ich pomohlo sedem, ale v poslednom čase nedostal ani jeden. Nádej mu však už svitla. Prezident Volodymyr Zelenskyj sa tuho snaží presvedčiť svojich spojencov, aby mu pomohli posilniť ochranu ukrajinského vzdušného priestoru. Nalieha na nich čoraz viac, aby jeho ozbrojených silám dodali americký systém Patriot. Ukrajinský líder zdôrazňuje, že bez zabezpečeného neba môžu Rusi zapríčiniť čoraz väčšie škody na životne dôležitej infraštruktúre, ako sú napríklad elektrárne.

Patrioty má vo výzbroji osem členských štátov NATO (vrátane USA, ktoré vyrábajú tento mobilný protivzdušný raketový systém). Ďalších šesť vlastníkov sa nachádza na Blízkom východe a traja v ďalekej Ázii. Ukrajina doteraz získala šesť až osem Patriotov, ale pre stupňujúce sa ruské útoky jej tento počet nestačí (presný počet nie je s istotou známy, pretože ide o citlivé informácie podliehajúce režimu utajeniu).

Spolu so Zelenským apeluje na západných lídrov jeho minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. „Hovoril som s ním pred niekoľkými dňami, zúfalo žiada o sedem batérií Patriot na ochranu štátu," povedal pred týždňom na medzinárodnej konferencii v Madride šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. „Bolo by nemysliteľné, keby sme ich nedokázali poskytnúť vzhľadom na to, že máme približne sto Patriotov," dodal.

Ochrancu neba americkej výroby Ukrajinci začali využívať od apríla 2023, keď dostali prvé zariadenia. Vlani v decembri Zelenskyj avizoval, že prídu ďalšie, ale dočkal sa len jedného Patriotu z Nemecka (bol to druhý kus z tejto krajiny). Minulý pondelok sa v Kyjeve dozvedeli z Berlína, že s dodatočnými Patriotmi nemôžu rátať. „V súčasnosti nemôžeme ponúknuť viac systémov," citovala agentúra UNIAN nemecké ministerstvo obrany.

Čo bolo pred týždňom nemožné, zrazu sa dá urobiť. Počas tohto víkendu nemecký kancelár Olaf Scholz telefonoval so Zelenským a potešil ho dôležitou informáciou. „Stojíme pevne po boku Ukrajiny. Nemecko pošle Ukrajine dodatočný systém Patriot," napísal Scholz na sociálnej sieti X po telefonáte so Zelenským.

Nemecko podobne ako ostatné európske štáty, ktoré využívajú Patrioty, argumentovalo, že nevyhnutne potrebuje tento systém na ochranu svojho vzdušného priestoru. Na Scholza zjavne zatlačil nielen Zelenskyj, ale ozvali sa aj opoziční konzervatívci. Vplyvný poslanec Norbert Röttgen naznačil, že neochota sociálnodemokra­tického kancelára je nepochopiteľná. „Môžeme dať Ukrajine ešte dva Patrioty, zvlášť s prihliadnutím na to, že tie, čo sme požičali Poľsku a Slovensku, sa nám vrátili," citoval ho denník Financial Times.

Nemci dočasne poskytli Poliakom a Slovákom dovedna päť batérií. Slovensko malo k dispozícii dve po tom, čo vláda Eduarda Hegera na jar 2022 darovala Ukrajine protivzdušný systém S-300 sovietskej výroby. Poľsko chránili tri Patrioty, o ktoré vláda vo Varšave požiadala po incidente z 15. novembra 2022, keď na jeho územie v blízkosti ukrajinských hraníc spadli úlomky rakety, ktoré zabili dvoch civilistov.

Sedem Patriotov je počet, o ktorom ukrajinskí predstavitelia hovoria ako o nevyhnutnom na zabezpečenie vzdušného priestoru v citlivých zraniteľných oblastiach vzdialených východne od Kyjeva (hlavné mesto má dostatočnú ochranu neba). Zelenskyj by mal najradšej 25 týchto systémov a Kuleba nedávno emotívne vyhlásil, že Patrioty z celého sveta by sa mali premiestniť na Ukrajinu, pretože ako jediný štát na zemeguli teraz čelí útokom balistických rakiet.

Ruská armáda prišla tento mesiac s tvrdením, že sa jej podarilo zničiť dve odpaľovacie zariadenia Patriotov na ukrajinskom území. V Kyjeve sa k tomu nevyjadrili, ale vylúčiť sa to nedá. Naznačovať by to mohla informácia agentúry UNIAN, podľa ktorej Ukrajinci majú v teréne len tri Patrioty.

Keď jeden z kľúčových poradcov Zelenského Mychajlo Podoľak pred štyrmi dňami hovoril o protivzdušnej obrane, nešetril slovami chvály na adresu Berlína napriek tomu, že sa ešte nevedelo, že Scholz pošle Ukrajine aspoň jednu ďalšiu batériu, „Z môjho pohľadu Nemecko plní kľúčovú líderskú úlohu pri ochrane ukrajinského neba," zdôraznil v rozhovore pre televíziu 24 Kanal. Podoľak na to poukázal v súvislosti s tým, že doteraz všetky Patrioty získal Kyjev od Berlína alebo odinakiaľ s jeho pomocou. Mimochodom, Patriot nie je lacná záležitosť. Cena jedného zariadenia dosahuje až miliardu amerických dolárov.

Keď Rusi pred necelým týždňom nasadili počas jednej noci 80 rakiet a takzvaných samovražedných dronov, znovu zasiahli aj druhé najväčšie ukrajinské mesto. „Verím, že ak tí, od ktorých závisí poskytnutie Patriotov Ukrajine, strávia čo i len jednu noc v Charkove, všetky nevyhnutné riešenia sa prijmú rýchlo. A ja by som bol pripravený vybrať sa tam spolu s nimi," napísal Kuleba na sociálnej sieti X. Podobnú smršť často zažíva aj Odesa, čo je najväčšie ukrajinské prístavné mesto.