Izrael verzus Irán: ako môže vyzerať odveta? + graf

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Izraelské možnosti

Izraelské možnosti sú značné, ale nie sú neobmedzené. Najmä, keď nepresvedčí spojencov a potenciálnych partnerov o nevyhnutnosti zasiahnuť Irán. Izraelské vzdušné sily majú k dispozícii 280 bojových lietadiel. Túto flotilu tvorí 175 stíhačiek F-16, 66 strojov F-15 a 39 F-35.

Bezpečnostný analytik o útoku Iránu na Izrael Video Zdroj: TA3

Hoci najmodernejšie sú posledné menované, podľa bezpečnostného analytika Ahrona Bregmana by židovský štát pri prípadnom zásahu proti Iránu možno siahol po overených lietadlách F-15.

„Čo sa týka útoku, Izrael sa vo veľkej miere spolieha na svoje letectvo. Stíhačky F-15I Ra'am, čo znamená Thunder, môžu niesť viac ako 21 ton munície a paliva. Dôležité je, že na rozdiel od minulosti by spriatelené arabské susedné krajiny pravdepodobne umožnili Izraelu prelet ich vzdušným priestorom. Izraelčanom by to ušetrilo veľa problémov,“ uviedol pre Pravdu Bregman, ktorý pôsobí na univerzite King's College v Londýne a v izraelských ozbrojených silách to dotiahol na hodnosť majora.

Nie všetci experti sú však presvedčení, že arabské štáty by skutočne vzdušný priestor pre izraelské lietadlá otvorili. Jedna vec bola pomoc z Jordánska či Saudskej Arábie pri ničení iránskych dronov a rakiet. Úplne iné by bolo, keby tieto a prípadne ďalšie krajiny aktívne podporili Izrael pri útoku na ciele režimu v Teheráne. Pre vlády v Ammáne a v Rijáde by takýto krok mohol mať nepredvídateľné vnútropolitické následky.

Smerujú Izrael a Irán k veľkej vojne? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno 51,2% Nie 31,6% Neviem 17,2%

Podľa odborníkov na Blízky východ Daniela Bymana a Kennetha Pollacka by sa židovský štát najmä nemal zahrávať s podporou Jordánska.

"Izrael by mal byť zdržanlivý pri prípadnom narušení jordánskeho vzdušného priestoru a rovnako by sa mal pozerať na saudský vzdušný priestor vzhľadom na želanú normalizáciu vzťahov s Rijádom. Izraelským lietadlám a raketám by tak zostali k dispozícii len trasy Sýria-Irak alebo Turecko-Irak, pričom ani jedna z nich nie je ideálna. V prípade mnohých kľúčových iránskych cieľov by Izrael musel prekonať dlhšiu cestu, ako by boli lety cez Jordánsko a Saudskú Arábiu. Okrem toho je Turecko spojencom NATO s vlastnou impozantnou protivzdušnou obranou a v Sýrii sa stále nachádzajú ruské systémy protilietadlovej a protiraketovej obrany,“ napísali Byman a Pollack v analýze pre magazín Foreign Policy.

Čítajte viac Veľká vojna na Blízkom východe? USA možno budú musieť viac krotiť Izrael ako Irán, myslí si expert

Pri vyslaní izraelských lietadiel, ktoré by mohli zbombardovať iránske vojenské či jadrové ciele, je potrebné do úvahy brať aj veľmi podstatný technický detail. Aby sa stroje vedeli vrátiť, je takmer isté, že by museli natankovať. Nie je to neprekonateľná prekážka, ale môže to byť problém.

„Chýbajúce možnosti tankovania sú limitujúcim faktorom, ale ak sa Izrael rozhodne nereagovať, bude to pravdepodobne skôr z politických dôvodov, nie pre problémy s vojenskými kapacitami. Ide mu o udržanie západných a priateľských arabských krajín na svojej strane,“ povedal pre spravodajský portál The National v Abú Zabí Raphael Cohen, odborník na vojenské letectvo z amerického think-tanku Rand.

Izraelské lietadlá by mohli niesť bomby GBU-72, čo sú ničitelia bunkrov. Dajú sa použiť na ciele, ktoré sú 30 metrov pod zemou či na také, ktorých chráni až šesť metrov hrubý betón.

Okrem vyslania bojových strojov, prípadne dronov, môže Izrael siahnuť aj k raketám. No v tomto prípade by asi ťažko dokázal pripraviť masívnejší útok. Balistické strely Jericho by Irán zasiahli, ale podľa odborníkov ich má židovský štát v prvom rade pripravené na použitie s jadrovými hlavicami. Obmedzené možnosti má Izrael, aj keby sa rozhodol na Irán zaútočiť raketami s ponoriek. Podmorské plavidlá triedy Dolphin sú vyzbrojené len obmedzeným počtom striel.

Čítajte viac Expert: Rusko a Čína by si dali k veľkej vojne na Blízkom východe pukance

Pozícia spojencov

Najzásadnejším faktorom v prípade iránskej odvety však nebudú vojenské spôsobilosti Izraela, ale podpora od spojencov. A tí vyzývajú židovský štát na zdržanlivosť.

"Jedným z dôvodov, prečo USA tak výrazne pomohli Izraelu a jeho protivzdušnej obrane, bolo, aby mu nedali zámienku na odvetu,“ reagoval pre The National Joel Guzansky z izraelského Inštitútu pre národné bezpečnostné štúdie.

"Pozícia USA je jednoduchá. Spojené štáty sa chcú vyhnúť regionálnej vojne, ktorá by mohla do konfliktu vtiahnuť americké sily, otriasť medzinárodnými trhmi a skomplikovať pozíciu arabských spojencov Washingtonu. Amerika chce chrániť Izrael, ale tiež chce, aby ukončil svoje operácie v Gaze,“ pripomenuli vo svojom článku pre Foreign Policy Byman a Pollack.