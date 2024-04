Pavel: Názory na zahraničnú politiku by nemali narúšať vzťahy Čechov a Slovákov

Rozdielne názory na zahraničnú politiku medzi niektorými českými a slovenskými politikmi by podľa českého prezidenta Petra Pavla nemali narúšať vzťahy medzi občanmi oboch krajín. Povedal to v utorok počas návštevy Zlínskeho kraja, ktorý so Slovenskom susedí, informuje spravodajkyňa TASR.

Blízkosť Slovenska vytvára v regióne podľa jeho slov určitú obavu, že pri súčasnom vývoji by sa vzťahy so slovenskou stranou – predovšetkým medziľudské – mohli narušiť. Vyplynulo to podľa neho z debaty, ktorú mal s krajskými poslancami.

„Zastupiteľov som uistil, že z mojej strany bude veľká snaha o to, aby kvalita vzťahov medzi Slovenskom a ČR, predovšetkým na tej medziľudskej úrovni, zostala čo najlepšia. Nemali by sme ju nechať príliš ovplyvňovať nesúladom v niektorých jednotlivostiach zahraničnej politiky. Mali by sme byť schopní túto debatu od bežných medziľudských vzťahov oddeliť,“ povedal Pavel.

Česko začiatkom marca v reakcii na postoj SR k vojne na Ukrajine odložilo česko-slovenské medzivládne konzultácie. Zdôvodnilo to nesúhlasom s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky, ako napríklad stretnutím šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v Turecku.

Šéf českej diplomacie Jan Lipavský začiatkom apríla uviedol, že hoci rozhodnutie Česka vzťahy medzi krajinami ovplyvnilo, ostávajú „veľmi dobré“ a vyjadril nádej, že po slovenských prezidentských voľbách sa vrátia do pracovnejšieho režimu.