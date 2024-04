Ficove reči o mieri vyvracia samotné Rusko. Trump môže byť v boji proti Putinovi tvrdší ako Biden, tvrdí generál Macko

Politici vládnej koalície na čele s Robertom Ficom neustále opakujú, že nikto u nás, ani na západe, nehovorí o mieri. Tvrdia, že ho je možné dosiahnuť len za rokovacím stolom, nie dodávaním zbraní. Kritizovali preto rozhodnutie amerického kongresu, ktorý po mesiacoch blokovania republikánmi schválil takmer 61 miliardovú pomoc pre Ukrajinu. Najväčšia časť z nej ide práve na zabezpečenie zbraní a munície pre brániacich sa vojakov. Fico tvrdí, že tým iba predlžujú utrpenie a zabíjanie Ukrajincov. „Akonáhle by sa Ukrajinci Rusom vzdali, tak ich čaká vyhladzovacia operácia. Časť z nich odsunú, „porušťia“, časť z nich zmizne, bude zavraždená a časť utečie do zahraničia,“ hovorí generál vo výslužbe Pavel Macko.

Slová, že ak Ukrajina prestane bojovať, Rusko si sadne za rokovací stôl považuje Macko za výroky mimo reality. „V dobe, keď sa Ukrajina menej bránila, Rusi zintenzívnili útoky, čím totálne vyvrátili ideu Roberta Fica a ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, že keď sa Ukrajina prestane brániť nastane mier. Nie, keď sa Ukrajina prestane brániť, nastane ďaleko väčšie vraždenie a ničenie,“ hovorí Macko a situáciu prirovnáva k znásilneniu na ulici. „Je to ako, keď znásilňujú ženu a vy namiesto toho, aby ste jej pomohli, alebo zavolali políciu, jej budete držať ruky, aby to bolo rýchlejšie a aby toľko nekričala,“ dodáva.

Hoci slovenská vláda nezištnú vojenskú pomoc Ukrajine zastavila (slovenské fabriky naďalej vyrábajú zbrane, ktoré predávajú pre účely Ukrajiny, pozn.red.), občianske iniciatívy Mier Ukrajine, ALL4UKRAINE, DAREK PRO PUTINA a Donio.sk za počas desiatich dní vyzbierali na muníciu od takmer 60 tisíc darcov skoro 3 milióny 800 tisíc eur. Zo symbolického významu ju podľa neho možno prirovnať k SNP, keď vďaka nemu bolo Slovensko po druhej svetovej vojne na strane víťazov. „Toto je to podstatné. Slovenskí občania, krajiny, ktorá je momentálne veľmi negatívne vnímaná nielen v rámci NATO a EÚ, ale aj v širšom svete, ako proruská, dali jasne najavo, že to nie je ich názor a že hoci nie je ideálne posielať zbrane, životy napadnutých Ukrajincov dokážu zachrániť iba tie,“ hovorí Macko s tým, že to Slovensku ešte môže v budúcnosti výrazne politicky pomôcť.

Zároveň je to morálne povzbudenie pre samotných Ukrajincov a aj ostatné krajiny, ktoré vidia, že ak sa vedia vyzbierať občania, treba Ukrajine znova pomôcť aj na tej inštitucionálnej úrovni. „Opäť si treba pripomínať, že ak pomôžeme Ukrajincom, aby sa ubránili a zastavili ruskú agresiu, skončí sa na Ukrajine. V opačnom prípade bude pokračovať ďalej a potom budeme našich synov a dcéry posielať na bojisko, aby chránili nie Ukrajinu, ale naše mestá a obce. Alebo sa podriadime, staneme sa vazalským štátom alebo okupovanou zónou,“ konštatuje generál Macko.

To, že nejde iba o strašenie dokazujú dennodenné vyhlásenia rôznych ruských vládnych predstaviteľov aj influencerov v médiách, ako treba napadnúť NATO, ako treba obnoviť ruské impérium a nanovo prepísať mocenské usporiadanie sveta. „Ja si pamätám smiešne vyhlásenia Roberta Fica, keď Rusi anektovali Krym, že vojenské pakty sú nepotrebné a tieto problémy sa majú riešiť na pôde OSN. Nič sa nevyriešilo. Keď sa schyľovalo k invázii zo strany Ruska, na verejných zhromaždeniach ľudí presviedčal, že žiadna invázia určite nebude a vykrikoval – kde je tá agresia, je to celé vymyslená bublina. Že je to úplný nezmysel. Dnes tvrdí úplne to isté, s tým rozdielom, že sa hovorí o nás, lebo naozaj, tí ďalší na rane sme my,“ pripomína Macko.

Má niekoľko miliónová občianska pomoc aj nejaký reálny vojenský význam, ak na Ukrajinu tečú celkovo miliardy?

Aká je aktuálna situácia na fronte? Prečo napriek očividnej iniciatíve Ruska generál Macko tvrdí, že Ukrajina neprehráva?

Mohlo by Rusko zničiť Ukrajinu aj hneď, ak by skutočne chcelo?

Kadiaľ môže smerovať hlavný očakávaný útok Ruska a ako by mala Ukrajina postupovať, aby mu predišla, alebo sa mu ubránila?

Ako konkrétne pomôže miliardový balík Ukrajine a prídu jej zbrane a munícia včas?

Pôjdu dodávky týchto zbraní aj cez Slovensko?

Má Ukrajina právo útočiť na ciele aj na ruskom území?

Nezvýšia nové dodávky zbraní a útoky na ruskom území riziko, že vojna prerastie do jadrového konfliktu?

Prečo je dôležité, že USA vyčlenili miliardy aj na pomoc Izraelu a Taiwanu?

Prečo Donald Trump otočil a prečo môže ako prípadný budúci prezident USA voči Putinovi, navzdory očakávaniam, postupovať ešte tvrdšie ako Bidenova administratíva?

Vypočujte si v podcaste Pravdy s generálom vo výslužbe Pavlom Mackom.

