Sulík ponúkol tretie miesto na kandidátke Kiššovej, Mika dostal desiate

Predseda strany SaS Richard Sulík informoval o zložení prvých pätnástich miest kandidátky strany do najbližších parlamentných volieb v roku 2020.

„Kandidátku som tvoril tak, aby boli pri každom kandidátovi splnené dve podmienky: musí to byť človek, za ktorého dám ruku do ohňa ako líder kandidátky, a musí to byť človek, kandidát, ktorý prispeje k tomu, že poslanecký klub po voľbách bude stabilný,“ zdôraznil Sulík.

Dodal, že kandidátku budú ešte členovia strany schvaľovať na nominačnom kongrese. „Toto je najdemokratickejší možný spôsob, ako kandidátku schváliť,“ skonštatoval s tým, že to nie je prvýkrát. Poukázal tiež na to, že každý člen má právo predložiť návrh kandidátky.

Tretie miesto Richard Sulík ponúkol Jane Kiššovej, ktorá by sa mala sústrediť na podnikateľské prostredie. Zároveň dúfa, že túto pozíciu v krátkom čase príjme. Druhé miesto bude patriť Lucii Ďuriš Nicholsonovej, ktorá sa vyjadrila, že aj napriek množstvu práce, ktorú má v Európskom parlamente, prišla na predstavovanie kandidátky, pretože jej „budúcnosť Slovenska a strany SaS nie je ľahostajná.“ Na čele kandidátky má stáť Richard Sulík.

Návrh kandidátky SaS pre voľby 2020 podľa Richarda Sulíka Číslo Meno 1 Richard Sulík 2 Lucia Ďuriš Nicholsonová 3 Jana Kiššová 4 Branislav Gröhling 5 Alojz Baránik 6 Jana Cigániková 7 Peter Cmorej 8 Karol Galek 9 Martin Klus 10 Václav Mika 11 Juraj Droba 12 Jarmila Halgašová 13 Anna Zemanová 14 Peter Osuský 15 Ondrej Dostál

Už minulý týždeň sa denníku Pravda podarilo získať exkluzívnu informáciu o tom, že bývalý generálny riaditeľ RTVS, televízie Markíza a rádia Expres Václav Mika bude na poprednom mieste kandidátky SaS. Richard Sulík dnes oznámil, že Mika obsadí desiate miesto.

Václav Mika v roku 2018 kandidoval v komunálnych voľbách ako nezávislý kandidát na post primátora Bratislavy. Kandidátku liberálov bude viesť líder strany Richard Sulík, na druhom mieste má byť europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Ako už Pravda informovala minulý týždeň, na kandidátku SaS sa vracia aj bratislavský župan Juraj Droba a obsadí číslo 11.