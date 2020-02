Eduard Bárány: Ústava bezvládie nepripúšťa

„Ústavná úprava je postavená tak, že vždy a za každých okolností je nejaká vláda. Tá súčasná, teda po voľbách už vláda v demisii, bude pokračovať v rozpočtovom provizóriu až do momentu, kým sľub nezloží nová,“ približuje bývalý podpredseda Ústavného súdu.

Ako vysvetľuje, prezident nemá na zostavenie vlády obmedzený počet pokusov ani obmedzený čas. „Dobrou zvyklosťou u nás je, že celý tento proces sa doteraz vždy zvládol do tridsiatich dní, teda do ustanovujúcej schôdze Národnej rady, na rozdiel od niektorých iných krajín, ktoré boli bez riadne fungujúcej vlády aj niekoľko mesiacov. Neuvedomujeme si, že v tomto sme v podstate úspešní,“ upozorňuje Bárány.

Ak by však rokovania netrvali mesiac, ale napríklad až pol roka, čo nie je vo svete výnimkou, chápalo by sa to podľa Bárányho ako prejav neschopnosti lídrov politických strán. „Pokiaľ sa ale aj za štyri či päť mesiacov podarí zostaviť schopnú vládu, ktorá bude celý zvyšok volebného obdobia funkčná, je to akceptovateľné riešenie. Nie však už situácia, že sa bude pol roka rokovať a následná vláda vydrží len pol roka a potom sa rozpadne,“ zdôraznil.

Nová vláda musí do 30 dní od vymenovania predstúpiť pred parlament s programovým vyhlásením a požiadať o vyslovenie dôvery. „Dôveru, ale aj nedôveru vláde vyjadruje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda 76 poslancov. Ak by sa väčšina nenašla, vždy sú možné nové voľby. Na ústavný zákon o skrátení volebného obdobia a vypísanie nových volieb však treba až trojpätinovú väčšinu, teda 90 hlasov. Ak by sa nenašla, prezident môže podržať dovtedajšiu vládu aj proti vôli parlamentu. Takáto vláda je pod kuratelou prezidenta, čo však nie je dobré,“ dodáva.