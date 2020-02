Beblavý: Kiska rozbil hlasy. Tá chyba nám uškodila

Rodičov sa chce spýtať, či im vyhovujú obedy zadarmo, v širokej debate chce riešiť dôchodkový systém a rodovú neutralitu. Vysvetlil, čo chápu pod pojmom zdieľaný dôchodok. Ako hodnotí mítingy proti extrémistom? Išli by do vlády so Smerom? Beblavý hovorí, že by dokázali pracovať aj vo vláde, ktorú by viedol Igor Matovič, šéf hnutia OĽaNO. Rozhovor vznikol ešte pred utorkovou schôdzou parlamentu.

V súvislosti s ostatným smeráckym „sociálnym balíčkom“ ste podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Nebola to príliš prehnaná reakcia?

Myslím, že nie, naozaj nepoužívam takéto spôsoby často a najmä nie ako nástroje marketingu. Možno som podal dve alebo tri trestné oznámenia za celý svoj život v súvislosti s politikou, ak vôbec. Ale toto sa mi zdalo už veľmi cez čiaru. Prvou vecou, ktorá ma prinútila podať oznámenie, bola výška sumy – ide totiž o 900 miliónov eur ročne. To je niečo, čo môže aj zruinovať štát. Druhým dôvodom bolo jasné porušenie zákona. Vláda nenaplnila podmienky skráteného konania. Vážnejšie však je, že podľa ústavného zákona dnes máme v rozpočte výdavkový strop. Vláda sama určila, že tento rok výdavky nemôžu presiahnuť istú hranicu, ktorá je v zákone napísaná. Takže týmto sociálnym balíčkom porušuje výdavkový strop daný ústavným zákonom, ktorý koalícia pred mesiacom schválila. Ak kvôli niekoľkým percentám vo voľbách ohrozí Smer a SNS verejné financie, porušia zákony a vlastné rozhodnutia, je to zneužitie právomocí verejného činiteľa.

Nie je to prebíjanie jedného populizmu iným populizmom?

V čom je to populistické? Poukazovanie, že niekto zneužíva svoju moc a porušuje zákony, to nie je populizmus. Skôr si myslím, že je to ochota ukázať, že už sa nenecháme valcovať Smerom v mene ich vlastných preferencií a predvolebného zúfalstva.

Ak by vláda prišla s takýmto opatrením napríklad minulý rok, a nie dva týždne pred voľbami, vedeli by ste si predstaviť, že by ste ho podporili?

Podľa toho, o ktoré opatrenie by išlo. Kroky Smeru a SNS v posledných mesiacoch sú zásadným ohrozením budúcnosti našich dôchodcov. Andrej Danko presadil, že na minimálny dôchodok nebude treba v budúcnosti platiť ani minimálne odvody a bude stačiť napríklad jedno euro. To znamená, že ak to po voľbách neopravíme, dôchodkový systém skolabuje. Ohrozením je aj dôchodkový strop. Veď dôchodkový systém takmer zničili. Za takýchto okolností by som nemohol seriózne hlasovať za prudké navýšenie dôchodkov. Slovenská republika je na pokraji bankrotu už niekoľko rokov. Keď to opravíme, potom sa dá baviť, ako pomôcť dôchodcom. Myslím si, že snaha pomôcť dôchodcom, ktorí majú nízke dôchodky, je správna. Ale nie za cenu, že špekulanti v budúcnosti nebudú musieť platiť odvody.

Koalícia PS/Spolu však má v programe zvýšenie rodičovského príspevku pre rodiny s viacerými deťmi vo veku do troch rokov.

V programe je viacero vecí, ktoré sa snažia povedať, že štát má málo peňazí a treba ich čo najrozumnejšie použiť pre rodiny. Ak majú rodičia dve deti do troch rokov, dostávajú aktuálne len jeden rodičovský príspevok, aj napriek tomu, že sú s dvoma deťmi dvojnásobné výdavky. Veľa ľudí má deti za sebou a my by sme to aj mali chcieť, lebo často ak nemajú deti rýchlo, neskôr už ich nemôžu mať. Druhá vec, ktorú sme navrhli, bola, aby si rodiny mohli určiť, ako rýchlo chcú príspevky poberať, ako to majú napríklad v Česku. Ak sa napríklad chcú vrátiť do práce, môžu ich poberať kratšie a vyššie.

Dôchodkový strop tiež nepovažujete za vhodné riešenie. Ako to chcete riešiť?

Myslím si, že riešenie dôchodkového systému nie je otázkou len novej vlády, bude to trvať roky. Aj dôchodkový strop je otázkou na dobu neurčitú. V najbližších rokoch musíme riešiť Dankov atentát, že nebude treba platiť riadne odvody. Dôchodkový strop je atentát na dôchodkový systém, riešenie bude možné v horizonte 10 až 20 rokov. Dôležité je, aj pre našu stranu, aby sme o tom začali hovoriť a rozprávali sa o tom, ako dlhodobo stabilizovať dôchodkový systém. Stal sa príliš spolitizovaným, každá vláda si ho posunula tesnou väčšinou jedným smerom, a potom sa to stále mení. Dôchodkový systém by mal byť aj 50 rokov stabilný a nemenný, možno korigovaný len drobnými úpravami, ktoré sú predvídateľné. Preto by sa mala po voľbách urobiť skupina, aj s opozíciou, minimálne s tou nefašistickou, ktorá si povie, že skúsi nájsť dohodu. Tá nemusí byť ideálna, ale zabezpečila by, že dôchodkový systém sa nebude meniť každých päť rokov.

V súvislosti s dôchodkami sa vo vašom programe spomína rodová neutralita. Znamená to, že u žien by sa viac neprihliadalo k tomu, koľko detí vychovali?

Rodová neutralita znamená, že by nemal byť zvýhodnený nikto. Dnes majú ženy v priemere o dosť nižšie dôchodky ako muži. Dôvodom je, že ženy sú doma s deťmi viac, majú nižšie platy, keď sa vrátia do práce. Podľa nás by mal existovať inštitút zdieľaného dôchodku, kde sa manželom sčítavajú ich dôchodkové práva. Tak by sa predišlo situáciám, keď sa napríklad manželia po päťdesiatich rokoch rozvedú, a žena zostane v chudobe, hoci ťahala celú rodinu. Tento model sa deje dnes a nemal by sa. V tomto vidíme rodovú neutralitu. O tom tiež treba diskutovať, sú to zásadné zmeny v životoch ľudí. Otvorili by sme verejnú diskusiu a pýtali by sme sa ľudí, či to považujú za férové tak ako my, alebo považujú za férový aktuálny model. Zodpovedný politik na jednej strane vie, čo krajina potrebuje. Na druhej strane, v tých veciach, kde ľudia majú hĺbkový oprávnený názor, sa treba s nimi aj rozprávať. Takto by to malo byť aj pri obedoch zadarmo. Treba sa rodičov naprv spýtať. Napríklad: obedy stoja približne 30 eur mesačne, rodičov sa spýtame, či chcú tú sumu v obedoch alebo v daňových bonusoch či prídavkoch. Mali by sme dať ľuďom to, čo oni chcú.

V programe hovoríte, že chcete dosiahnuť, aby malo každé dieťa miesto v reálne dostupnej škôlke. Je to veľmi ambiciózny plán. Ako ho chcete dosiahnuť?

Dlho s tým nebol problém. Keď sa však v rámci populačných zmien škôlky pozatvárali, už sa neotvorili. Je to problém posledných desiatich rokov. Náš návrh je podobný tomu, ktorý presadili pred desiatimi, pätnástimi rokmi v Nemecku. Tam samospráva, ktorá zabezpečuje škôlky, povinne zabezpečí na začiatku školského roka miesto pre dieťa. Stačí, ak o to rodič v danom termíne požiada. V našom návrhu sa hovorí, že to miesto môže byť či už v štátnej škôlke, obec ho však môže dohodnúť aj s cirkevnou i súkromnou škôlkou.

Máte aj prepočítané, koľko by to vyšlo peňazí?

Je to zásadne lacnejšie ako napríklad návrhy od Smeru, ktoré sa týkajú 13. dôchodkov či zvýšenia prídavkov na deti. Myslíme si, že v horizonte troch až štyroch rokov, lebo to navrhujeme postupne zaviesť, to finančne nebude problém. Navrhujeme totiž garanciu najprv pre päťročné, potom štvorročné a nakoniec trojročné deti. V tom horizonte je to zvládnuteľné kapacitne aj finančne.

Kto prišiel v PS/Spolu s nápadom robiť antikampaň na kotlebovských mítingoch?

Neviem a ani to nepokladám za podstatné. Vzniklo to v našej internej diskusii a bol s tým stopercentný súhlas.

Myslíte si, že vám to pomohlo?

Neviem, uvidíme 29. februára po voľbách. Nerobili sme to však preto. Cítili sme, že sa niekto musí postaviť Kotlebovcom, ktorí boli na vlne, stúpali v prieskumoch a rozhodli sa posilniť to tým, že zaberali verejné priestranstvá. Nehovoríme o ich mítingoch v kulturákoch, kde ich nikto neruší. Oni napríklad v Trnave zabrali Námestie SNP, postavili sa pod sochu Osloboditeľov a poď ňou začali na verejnom priestranstve hovoriť nenávistné reči. Povedali sme si, že ak sa niekto nepostaví na opačnú stranu a nepovie, že toto je neprijateľné, tak oni v mnohých váhavých ľuďoch vzbudia dojem, že hovoria za národ. Sme však spokojní s výsledkom, pretože odkedy sa spravila táto antikampaň, Kotlebovci prestali rásť, dokonca v niektorých prieskumoch aj klesli. Podarilo sa nám zastaviť tú veľkú vlnu a to považujem za veľkú službu demokracii. Som vďačný aj KDH, pretože Alojz Hlina sa tiež pridal. Nepripisujem to iba PS/Spolu, boli sme len jedna zo súčastí hnutia, ktoré malo úspech.

Podľa preferencií vám to veľmi nepomohlo. Nie je dôležitejšie vymedzovať sa skôr voči Smeru?

Nevidíme to ako buď, alebo, pretože v každom prípade najväčšia hrozba budúcej vlády alebo budúceho obdobia je svadba koalície Kotlebovcov so Smerom. Voči Smeru sme sa vymedzovali dosť jasne. Politici, ktorí však robia všetko len s vidinou preferencií, nakoniec skončia bez nich. Ľudia totiž cítia, kto len špekuluje a kalkuluje. PS/Spolu je pevné a jasné, antikorupčné, antifašistické a máme aj jasný program.

Ak sa pozrieme na prieskumy, skokanom mesiaca je jednoznačne Igor Matovič z OĽaNO. Kde robíte chybu, že on rastie a vy nie?

V prieskumoch serióznych agentúr máme od novembra stále tie isté preferencie. Myslím si, že chyba, ktorá sa stala, bola jasná a videli ju všetci. Ľudia chceli silnú alternatívu k Smeru a my sme ňou chvíľu boli. Potom prišiel na scénu Andrej Kiska a rozbil hlasy. Ponúkli sme mu možnosť, aby sme šli do volieb spoločne, on to odmietol. Všetko okolo toho ľudí znechutilo. Mysleli si totiž, že sme iní a to všetko im pripomenulo starú politiku. Táto jedna chyba nám veľmi uškodila.

Viete si predstaviť Matoviča ako budúceho premiéra?

Podstatná otázka je, či si ho vedia predstaviť voliči, lebo oni o tom rozhodujú. V strane sme zo spolupráce vylúčili len korupčníkov a fašistov. Pri ostatných sme povedali, že budeme s nimi rokovať podľa toho, aký mandát im ľudia dajú. Pokiaľ ide o Matoviča, ak by mal vládu riadiť, radšej nech to robí ako premiér než ako z nejakej kancelárie vedľa. Pre Slovensko je lepšie, aby niesol zodpovednosť. Byť premiérom je o tom, že nie vy kopete do druhých, ale vy to musíte udržať. Premiér musí byť ten najzodpovednejší, najpokojnejší, ten, do ktorého neférovo strieľajú, a on to znáša, ten, ktorý vie vládu potiahnuť a zjednotiť ľudí. Ak ho ľudia zvolia, my mu budeme pomáhať. Ak voliči dajú plnú dôveru Matovičovi, nevidíme dôvod, aby sme to podrážali.

Keby nebola po voľbách iná možnosť, vytvorili by ste vládu so Smerom?

Nie. Nie je to nič osobné. Má to jednoduchý dôvod. Povedal som, že so Smerom sa nedajú vyriešiť najväčšie problémy tejto krajiny. Tým sú korupcia a únos štátu, situácia v zdravotníctve, školstve, vo verejných službách. Je jedno, kto je na čele Smeru, tá strana je taká, aká je. Ísť do vlády, ktorá nevyrieši problémy krajiny, ale skôr posilní nedôveru a extrémizmus, je proti záujmu krajiny a nevidíme na to dôvod.