Remišovú na čele poslaneckého klubu vymenil Heger

Novým predsedom poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) bude Eduard Heger. Do funkcie predsedu ho zvolili členovia poslaneckého klubu po tom, ako poslankyňa Veronika Remišová opustila so skupinou štyroch poslancov poslanecký klub OĽaNO. Informoval o tom hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Poslanec NR SR za OĽaNO Eduard Heger pôsobí v hnutí ako tieňový minister financií a hospodárstva. Je predsedom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Po odchode poslankyne NR SR Anny Verešovej z poslaneckého klubu OĽaNO nastane zmena aj vo vedení Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Anna Verešová sa vzdala postu predsedníčky tohto výboru s tým, že táto funkcia patrí hnutiu OĽaNO. Nového predsedu ľudskoprávneho výboru zvolí plénum NR SR na návrh poslaneckého klubu OĽANO. O tom, koho na túto funkciu navrhnú, rozhodne poslanecký klub na svojom zasadnutí.

Elena Červeňáková, Soňa Gaborčáková, Jozef Lukáč, Veronika Remišová a Anna Verešová v parlamentných voľbách 2020 nebudú už kandidovať za hnutie OĽaNO. Veronika Remišová o tom informovala 18. júna s tým, že to bolo pre nich veľmi ťažké rozhodnutie. „Hoci sme neboli členmi hnutia OĽaNO, práci pre hnutie sme venovali všetku energiu. K nášmu rozhodnutiu prispeli viaceré dôvody," uviedla. Pätica poslancov opustila poslanecký klub hnutia a v parlamente pôsobia ako nezaradení. Remišová pôsobila ako šéfka poslaneckého klubu OĽaNO, následne sa pridala k tímu exprezidenta Andreja Kisku, ktorý zakladá novú stranu s názvom Za ľudí.

Nezaradené poslankyne Národnej rady SR Elena Červeňáková a Soňa Gaborčáková budú v budúcoročných parlamentných voľbách kandidovať za mimoparlamentné Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH). Gaborčáková potvrdila, že ponuku KDH na spoluprácu prijala, lebo KDH považuje za stabilnú politickú stranu, ktorá sa hlási ku kresťanským hodnotám posledných 30 rokov a nie len vtedy, keď to je moderné. Červeňáková víta iniciatívu KDH, ktoré sa stotožňuje s myšlienkou prepojenia sociálneho systému a zdravotného systému na Slovensku.

Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Anna Verešová rokuje o možnej budúcej spolupráci s Kresťanskou úniou, Kresťanskodemo­kratickým hnutím i s pripravovanou stranou Za ľudí. Povedala to pre agentúru SITA s tým, že rozhodnutie jej trvá dlhšie preto, lebo okrem politikov sa stretáva najmä s voličmi. „Záleží mi na ich názore, absolvovala som veľa stretnutí a pýtam sa ich na moju doterajšiu prácu a aj na to, aký majú názor na moje ďalšie pôsobenie. Nechávam si letné obdobie na to, aby som sa rozhodla správne. Cítim veľkú zodpovednosť za moju ďalšiu prácu v politike," povedala.

Poslanec Jozef Lukáč stručne uviedol, že zatiaľ sú všetky možnosti o jeho pracovnej budúcnosti otvorené. „Všetko je otvorené a nič sa nedá vylúčiť. Ponuky od iných, aj mimoparlamentných strán, som dostal," povedal ešte v júni.

VIDEO: Pozrite si, aké konkrétne skúsenosti nadobudli s Matovičom poslankyne OĽaNO, ktoré ohlásili, že už nebudú viac za hnutie kandidovať. Vo videu hovorí Veronika Remišová, Soňa Gaborčáková, Anna Verešová a Igor Matovič. (Vysielané 18.6.)