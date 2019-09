Žitný: Tóth je od začiatku kľúčovým hrobárom Kočnera

Podľa analytika sa stále môžeme iba dohadovať, že či v prípade zmeniek nastal posun. Žitný upozornil, že podľa názoru špecialistu na problematiku zmeniek, aj keby tieto boli pravé, dnes by už neboli platné. K otázke ich pravosti Žitný skonštatoval, že by ho neprekvapilo, keby v slovenských pomeroch 90. rokov sa niekto pokúsil iného ošklbať aj takýmto spôsobom.

Na Kočnerove slová, že mu väzba zachránila život, Žitný uviedol, že nie je dostatok informácií, ktoré by to potvrdili alebo vyvrátili. Mohlo ísť z jeho strany o teatrálne gesto.

Žitný upozornil aj na problematiku zverejnenej komunikácie medzi Kočnerom a Alenou Zsuzsovou z aplikácie Threema. Publikované správy totiž ešte nezakladajú trestnoprávnu rovinu. Majú skôr politický podtext. „Od vraždy žijeme v hysterickom období. Niektoré médiá už odsúdili istých ľudí a keď príde na konania, nie sú dôkazy. Ja si myslím, že Kočnerovi nie je možné z toho, čo vieme, dokázať ani objednávku vraždy novinára,“ povedal Žitný. Upozornil tiež na to, že prestávame rozlišovať, kde sú hranice právneho štátu.

Tak je to aj v prípade mobilov, ktoré vzali prokurátorovi, niekoľkým sudkyniam a bývalej štátnej tajomníčke Jankovskej. Podľa Žitného teraz musia nastúpiť súdni znalci, ktorí zistia, či došlo k manipuláciám s telefónmi a pospájajú komunikáciu z mobilov s jednotlivými udalosťami. Boli medzi nimi totiž aj sudkyne, ktoré rozhodli viaceré Kočnerove kauzy v jeho prospech. „Ak to bude sedieť, myslím si, že na vznesenie obvinenia to bude dostatočné,“ povedal Žitný.

Ostro kritizoval aj úniky z vyšetrovacieho spisu. Peter Tóth bol v pozícii utajeného svedka a práve vyšetrovateľ a dozorový prokurátor mali pristúpiť k zneprístupneniu časti spisu, aby ho nebolo možné identifikovať. Svedok je totiž v utajení z dôvodu jeho ochrany. Prístup, ktorý zvolili, teda informovanie verejnosti v mene verejného záujmu nepovažuje za šťastný.

„Tóth je od začiatku kľúčový. Keď zadržali štvoricu obvinených z vraždy novinára a jeho partnerky, pochopil, že môže byť obvinený zo spolupáchateľstva a začal spolupracovať. Vďaka nemu majú mobily od Mariana Kočnera a mohli čítať sms komunikáciu,“ povedal Žitný.

Informácia, že za objednávkou vraždy mladej dvojice je Kočner, však pochádza od obvineného Zoltána Andruskóa, ktorému to mala povedať Zsuzsová. Tá stále mlčí. „Pomáha tým sebe. Podľa mňa neprehovorí, kým z toho nebude mať osoh,“ myslí si Žitný. Upozornil, že indície, ktoré ukazujú na Kočnera ako objednávateľa vraždy sú veľmi silné, nie sú to však dôkazy.