ONLINE: V USA umierajú tisíce, podľa Trumpa sú na vrchole krízy

7:18 Počet potvrdených prípadov koronavírusovej nákazy v Nemecku vzrástol za posledných 24 hodín o 5323 na 113 525. V krajine zomrelo ďalších 266 ľudí, spolu ich je 2373. Nárast počtu nakazených sa zvyšuje už štvrtý deň po sebe, informovala agentúra Reuters. Predtým počet novo nakazených štyri dni naopak klesal. Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyhlásila, že najnovší vývoj dáva dôvod na opatrný optimizmus. Nie je podľa nej nutné sprísňovať opatrenia, s pandémiou ale bude spolková republika žiť ešte dlho.

6:50 V nemocniciach v Británii už zomrelo najmenej 7978 pacientov s pozitívnym testom na koronavírus. Oficiálna bilancia sa za posledný deň zvýšila o 881 prípadov, teda o niečo menej ako o deň skôr. Nových prípadov infekcie britská vláda ohlásila 4344, čo je tiež v porovnaní so stredou nižšie číslo. Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab však na tlačovej konferencii oznámil, že vývoj zatiaľ nie je taký, aby mohlo byť zjemnené obmedzenie pohybu. Britský premiér Boris Johnson bol po troch dňoch na jednotke intenzívnej starostlivosti presunutý späť na bežné lôžkové oddelenie.

6:30 Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty sú podľa neho na vrchole koronavírusovej krízy. Informáciu agentúry DPA priniesla TASR. „Som si takmer istý, že sme na vrchole hory. A teraz ideme dolu. V niektorých prípadoch sme tento proces už začali,“ vyhlásil Trump.

Americký expert na infekčné ochorenia Anthony Fauci uviedol, že to, že sa v Spojených štátoch znižuje počet ľudí nakazených koronavírusom, ktorí si vyžadujú hospitalizáciu, je dôsledkom toho, že opatrenia zavádzajúce sociálny odstup, sú účinné. Spresnil predošlé odhady, podľa ktorých by ochoreniu v USA mohlo podľahnúť 100 000 – 200 000 Američanov. Teraz to podľa neho vyzerá skôr tak, že o život by mohlo prísť zhruba 60 000 osôb.

V USA evidovali do štvrtka približne 456 400 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Počet úmrtí dosiahol 16 478 po tom, čo za posledných 24 hodín pribudlo 1783 smrteľných obetí, píše agentúra AFP.