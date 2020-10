ONLINE: Trump je pre vírus v nemocnici. Preventívne

7:00 Americký prezident Donald Trump (74) bol v piatok večer miestneho času) prevezený do vojenskej nemocnice potom, keď sa u neho vo štvrtok potvrdil koronavírus. Do vrtuľníka došiel sám a zamával pri tom novinárom. Na twitteri sa potom objavilo video, natočené pred cestou do nemocnice, v ktorom Trump povedal, že sa cíti veľmi dobre. Lekári Trumpovi odporučili stráviť „pár dní v nemocnici“ z preventívnych dôvodov. Podľa agentúry AP tam bude Trump mať prezidentský apartmán vybavený tak, aby mohol ďalej vykonávať prezidentský úrad.

Do vrtuľníka, ktorý Trumpa do vojenskej nemocnice Waltera Reeda v Bethesde neďaleko Washingtonu prepravil, došiel z Bieleho domu prezident sám, bol v obleku a mal čiernu rúšku. Zamával pritom novinárom, bez toho aby sa zastavil a niečo im povedal. „Chcem všetkým poďakovať za obrovskú podporu,“ povedal Trump na videu zverejnenom na twitteri krátko po prevoze do nemocnice a natočenom podľa médií krátko predtým. „Myslím, že je mi veľmi dobre,“ dodal Trump.

V piatok večer miestneho času Trumpov lekár oznámil, že prezident je unavený, ale v dobrej nálade, a že mu bol podaný experimentálny liek vyvinutý farmaceutickou spoločnosťou Regeneron, u ktorého sa preukázali dobré výsledky v klinických štúdiách u menšieho počtu pacientov. Podľa Conleyho dostáva Trump aj zinok, vitamín D, aspirín, famotidín a melatonín.