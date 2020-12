Exminister Draxler v Ide o pravdu: Zrušenie prázdnin bude nevyhnutné, nevylučujem opakovanie školského roka

Politickou prioritou vlády Igora Matoviča musí byť návrat detí do školských lavíc, a to čo najskôr. „Riešením je aj striedanie žiakov v škole po skupinách,“ povedal v relácii Ide o pravdu exminister školstva Juraj Draxler. Ďalšie predlžovanie súčasného stavu považuje za hazard so zdravím ale aj sociálnymi návykmi mladej generácie.