ONLINE: Európa nechá hranice otvorené, chce urýchliť očkovanie

Hranice v Európe sa nezatvoria, ale obyvatelia najrizikovejších krajín budú musieť mať pri cestovaní do zahraničia testy.

Mapa šírenia koronavírusu na Slovensku Na mape môžete vidieť celkový počet prípadov na konkrétny okres. zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

0:00 Európska únia zavedie v snahe spomaliť šírenie nákazlivejšej mutácie koronavírusu kategóriu obzvlášť rizikových krajín, ktorých obyvatelia budú potrebovať pre cesty do zahraničia testy. Po videokonferencii prezidentov a premiérov členských krajín to povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Podľa šéfa Európskej rady Charlesa Michela sa lídri zhodli na tom, že hranice medzi štátmi zostanú otvorené. Krajiny však môžu zavádzať ďalšie cielené opatrenia, napríklad odrádzať od ciest, ktoré nie sú nevyhnutné. Politickí lídri tiež tlačili na to, aby sa čo najviac urýchlila distribúcia zatiaľ nedostatkových vakcín.

Lídri niektorých krajín vrátane nemeckej kancelárky Angely Merkelovej dávali pred rokovaním najavo, že chcú presvedčiť ostatných, aby prísnejšie testovali a robili ďalšie opatrenia, inak zváži azatvorenie svojich hraníc. Počas videosummitu sa politici zhodli, že v záujme hladkého fungovania jednotného únijného trhu nechajú vnútorné hranice medzi štátmi otvorené. Ľudia z krajín s výrazným nárastom nových prípadov však budú musieť spĺňať špecifické podmienky.

„Od ľudí cestujúcich z týchto tmavo červených zón môžu byť požadované testy pred odchodom rovnako ako karanténa po príchode (do inej krajiny),“ vyhlásila von der Leyenová s odkazom na farbu, ktorú by mali obzvlášť rizikové zóny mať na mape Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC). Podrobnú definíciu obzvlášť rizikových zón podľa nej pripraví EÚ v najbližších dňoch.

Medzi štáty s najväčším denným nárastom na obyvateľa v rámci EÚ patrí aj Česko, pre českých cezhraničných pracovníkov požaduje Merkelová častejšie testovanie. Podľa šéfky komisie by mali nové opatrenia zabezpečiť, aby pendleri mohli naďalej vykonávať svoju prácu.

Šéfovia štátov a vlád sa tiež zhodli na tom, že by komisia mala u výrobcov vakcín tlačiť na čo najrýchlejšie dodávky očkovacích látok, ktorých majú v súčasnosti krajiny menej, než očakávali. „Dodávky vakcín musíme dostávať v súlade so záväzkami,“ uviedol po rokovaní na twitteri taliansky premiér Giuseppe Conte v narážke na to, že firma Pfizer obmedzila európskym krajinám na niekoľko týždňov prísun vakcíny v snahe zvýšiť kapacitu výroby.

Komisia sa podľa von der Leyenovej chce v najbližších dňoch zasadiť o to, aby bola distribúcia očkovacích látok „predvídateľnejšia a stabilnejšia“, o čom bude rokovať tak s výrobcami, ako aj s Európskou agentúrou pre lieky (EMA). Tá by mohla po dvoch už používaných vakcínach firiem Pfizer/BioNTech a Moderna o týždeň schváliť tretiu látku od spoločnosti AstraZeneca.

Lídri krajín hovorili aj o možnosti zaviesť spoločné očkovacie osvedčenie, o ktoré sa usilujú najmä juhoeurópske krajiny ako Grécko či Portugalsko, ktoré dúfajú v oživenie turistického ruchu. Podľa Michela budú štáty v prvej fáze hľadať zhodu na tom, aké parametre by mal mať tento certifikát „na lekárske účely“. O tom, či by mohol slúžiť aj na iné veci, ako napríklad uľahčenie ciest cez hranice, sa budú krajiny baviť až v ďalšej fáze, uviedol šéf únijných summitov. Niektoré krajiny upozorňujú, že je najprv nutné vyriešiť otázky ochrany súkromia alebo vylúčiť, že by využívanie certifikátu diskriminovalo neočkovaných ľudí.