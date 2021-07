ONLINE: WHO kritizuje očkovanie treťou dávkou

Podľa WHO zatiaľ neexistujú vedecké dôkazy o nutnosti tretej dávky a vakcíny by mali ísť na očkovanie pre chudobnejšie krajiny.

6:12 Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v pondelok pridal varovanie k vakcíne proti koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson (J&J) týkajúce sa možnej spojitosti medzi touto očkovacou látkou a veľmi zriedkavým autoimunitným ochorením, ktoré postihuje nervovú sústavu. Spomínané riziko však FDA hodnotí ako nízke a ubezpečuje, že prínosy očkovania preparátom od J&J naďalej jasne prevažujú nad známymi rizikami, píšu podľa TASR agentúry AFP a AP.

FDA vydal predmetné varovanie po tom, ako spoločne s americkým Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) preskúmali správy o zhruba 100 prípadoch ochorenia známeho ako Guillainov-Barrého syndróm (GBS), ktoré sa objavili medzi takmer 13 miliónmi zaočkovaných jednodávkovou vakcínou od J&J. Úrady informovali, že takmer všetci zo sledovanej skupiny, u ktorých sa GBS prejavil, museli byť hospitalizovaní. V jednom prípade bolo hlásené úmrtie. Väčšina prípadov bola hlásená u mužov vo veku nad 50 rokov zvyčajne približne dva týždne po očkovaní.

Guillainov-Barrého syndróm napáda periférne nervy mimo mozgu a miechy a spôsobuje tak dočasné ochrnutie. V niektorých prípadoch sú pacienti závislí od dýchacieho prístroja. V spojených štátoch toto ochorenie postihuje 3000 až 6000 ľudí ročne, z ktorých väčšina sa vylieči.

Nové varovanie bude obsiahnuté v príbalových letákoch určených pre ľudí zaočkovaných vakcínou od J&J. FDA upozorňuje, že lekársku pomoc by mali vyhľadať v prípade, ak sa u nich vyskytnú akékoľvek príznaky, ktoré zahŕňajú problémy s chôdzou či videním, ako aj pocity tŕpnutia a necitlivosti najmä v oblasti rúk a nôh, ktoré sa ďalej rozširujú.

6:00 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok kritizovala zámery bohatších štátov nakúpiť vyšší počet vakcín proti COVIDU-19, aby mali zásoby na preočkovanie. Podľa WHO však neexistujú vedecké dôkazy o potrebnosti tretej dávky. Farmaceutické firmy potom organizácia vyzvala, aby zvýšili dodávky do chudobnejších krajín, kde je stále zaočkovanosť proti COVIDU-19 nízka. Epidemická situácia sa teraz vo svete zhoršuje, a to kvôli šíreniu nákazlivejší mutácie delta, uviedla WHO, ktorá je organizáciou OSN.

Úmysel rozšíriť očkovanie proti COVIDU-19 na tretiu dávku oznámili spoločnosti Pfizer a BioNTech. Chcú o to požiadať liekových regulátorov v USA a v Európskej únii. Podľa firiem by podanie tretej dávky mohlo výrazne posilniť imunitu proti COVIDU-19. O preočkovaní uvažuje veľa západných krajín, Izrael podanie tretej dávky očkovacej látky od spoločnosti Pfizer umožní ľuďom s oslabenou imunitou.

„Zatiaľ neexistujú vedecké dôkazy o tom, že je nutné preočkovanie,“ uviedla hlavná vedecká pracovníčka WHO Soumya Swaminathanová. Zdôraznila, že WHO zakladá svoje odporúčania a rozhodnutia na výsledkoch vedeckých štúdií, nie iba na vyhlásení výrobcov.

Krízový manažér WHO Mike Ryan poukázal na to, že vzťahy medzi chudobnejšími a bohatšími štátmi sa môžu zhoršiť, ak sa prosperujúce krajiny rozhodnú využiť vakcíny pre preočkovanie namiesto toho, aby ich darovali chudobnejším krajinám, kde sú viac potrebné.

„Odsudzujeme stovky miliónov ľudí k tomu, že nemajú žiadnu ochranu (proti COVIDU-19),“ uviedol. WHO tiež poznamenala, že v niektorých krajinách nebol stále naočkovaný ani celý zdravotnícky personál.

WHO vyzvala amerických výrobcov Pfizer a Moderna, aby zvýšili dodávky svojich vakcín do očkovacích programov pre chudobnejšie krajiny. Obaja výrobcovia sa zatiaľ sústredili hlavne na dodávky do ekonomicky vyspelých štátov.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že epidemiologická situácia vo svete sa znovu zhoršuje. „Variant delta sa vo svete šíri veľmi rýchlo, čo vedie k prudkému nárastu počtu prípadov nákazy a úmrtia,“ upozornil. Situácia je podľa neho vážna hlavne v krajinách, kde je zaočkovanosť proti COVIDU-19 nízka. Tam šírenie nákazlivejšej varianty spôsobuje okrem nárastu počtu nových prípadov nákazy tiež vyšší počet hospitalizácií a úmrtí.