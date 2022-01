Doviezol Smer na Slovensko teroristov? Kollár a Matovič v tom majú jasno

Aj Igor Matovič (OĽaNO), aj Boris Kollár (Sme rodina) vyhlásili, že bývalá vláda Roberta Fica súhlasila, že zoberie na Slovensko šesť či osem väzňov z Guantáma. Zhodli sa, že išlo o nebezpečných teroristov.

Tak minister financií Matovič, ako aj predseda Národnej rady Kollár zhodne tento výrok používajú ako argument dvojtvárnosti Smeru. Keď bola Ficova strana vo vláde, chcela spolupracovať so Spojenými štátmi, keď je v opozícii, stavia sa proti obrannej zmluve s USA. Kollár vyhlásil, že keď „potreboval Robert Fico fotografiu s prezidentom Obamom, tak sem nechal doviezť teroristov“. Pravda 21. novembra 2014 uverejnila správu s titulkom „Dvaja väzni z Guantanáma sú už na Slovensku, úrady miesto ich pobytu taja“.

Podľa tejto správy boli muži pôvodom z Jemenu a Tuniska. Vtedy hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov uistil, že „prepustenie nepredstavuje bezpečnostné riziko, pretože vraj nikdy neboli obvinení zo žiadneho zločinu“.

V tom čase boli ďalší traja väzni presídlení do Gruzínska. Všetci strávili na Guantanáme dvanásť a trinásť rokov, nikdy neboli obvinení a nedostali sa ani pred súd. Lazarov vtedy povedal, že ide o osoby, ktoré skončili za mrežami neoprávnene, pretože sa nepodieľali na žiadnych teroristických činoch zameraných proti Spojeným štátom či ďalším krajinám".

Správa konštatuje, že prvých väzňov prijalo Slovensko v roku 2010. V roku 2013 troch Ujgurov. Vtedy Čína protestovala, pretože podľa nej išlo o teroristov, ktorý predstavovali bezpečnostnú hrozbu.

No aj o týchto troch Ujguroch slovenské ministerstvo vnútra vyhlásilo, „títo ľudia neboli nikdy podozriví a ani obvinení z terorizmu“.

Informačný portál o dianí v Európskej únii euractiv.sk začiatkom roka 2014 v článku Slovensko prijalo zadržaných z Guantánama upozornil, že väčšina Ujgurov na Guantanáme bola zadržaná v roku 2010 v blízkosti afgánsko-pakistanskej hranice. Existoval predpoklad, že podstúpili výcvik Talibanu. Poradkyňa Human Rights Watch Andrea Prasow však uviedla, že „Ujguri nikdy neboli v žiadnom konflikte so Spojenými štátmi, sú symbolom toho, čo je zlé na Guantáname".

Ujguri boli presídlení aj do Švajčiarska, Salvádoru, Albánska, Bermudy, ale aj na Slovensko. Čína naozaj požadovala ich návrat do vlasti, ale americká administratíva to zamietla, pretože im hrozilo prenasledovanie.

Najväčšia ľudskoprávna organizácia Amnesty International Slovensko v novembri 2014 verejne poďakovala Slovensku za presídlenie väzňov.

„Jedným z prijatých väzňov je aj väzeň svedomia Hussain Salem Mohammed Almerfedi z Jemena, za ktorého prepustenie sa zasadzovala aj Amnesty International v roku 2012. Hussain nebol nikdy súdený alebo obvinený,“ napísala organizácia na svojej stránke v článku Oceňujeme prijatie ďalších dvoch zadržiavaných z väznice na základni Guantánamo.

O väzňoch z Guantanáma sa hovorilo aj počas Hodiny otázok v parlamente 9. decembra 2015. Vtedy sa poslanec Július Brocka (KDH) pýtal ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer), čo sa stalo s väzňami z Guantanáma.

„Na základe požiadavky americkej strany a na základe skutočnosti porušovania ľudských práv v zariadení sa slovenská strana rozhodla pomôcť spojencovi, Spojeným štátom, a uskutočňovať tak postupne zámer uzatvorenia tohto väzenia. Od roku 2010 do súčasnosti Slovenská republika po dohode s americkou stranou prijala v troch etapách osem osôb rôznych národností,“ odpovedal Kaliňák. Poslancom povedal, že „tieto osoby neznamenajú žiadnu hrozbu pre bezpečnosť našej krajiny a bezpečnostné riziká sme niekoľkokrát pred ich príchodom na Slovensko podrobne preverovali“. Kaliňák ďalej povedal, že sú v procese integrácie, každodenne sú v kontakte so štátnymi orgánmi a Slovensko ich monitoruje.

„V súčasnej dobe, nakoniec tak ako sme to takisto dopredu avizovali, postupne tieto osoby Slovenskú republiku opúšťajú, poväčšine do svojich domovských krajín. Aj preto môžeme konštatovať, že z celkového počtu osem osôb je v tejto chvíli na území Slovenskej republiky päť,“ spresnil vtedajší minister.

Už vtedy poslanec Brocka Kaliňákovi vyčítal: „Keď oni k nám prišli, tak z Ameriky prišli aj veľmi atraktívne fotografie s prezidentom Obamom vášho predsedu vlády.“

V roku 2002 vybudovali Spojené štáty (prezident George W. Bush) na základni Guantanámo dva internačné tábory. Určené boli pre osoby označené za militantných bojovníkov, ktorých zadržali v Afganistane a Iraku. Bushova administratíva zastávala názor, že na týchto väzňov sa nevzťahuje akákoľvek ochrana podľa Ženevskej konvencie. Väzni boli na Guantanáme väznení a mučení iba na základe podozrenia z terorizmu.

Prezident Barack Obama v roku 2009 rozhodol o zatvorení väznice. Podľa správy amerického Centra pre politiku a výskum väčšina zadržaných nemala kontakty na organizácie, ktoré boli na amerických teroristických zoznamoch.