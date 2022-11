Kauza, v ktorej mal Slota "oholiť" Fica, sa vracia. Obvinení sú dvaja bývalí vysokí predstavitelia envirorezortu

VIDEO: Úryvok z videa, na ktorom Ján Počiatek a Dobroslav Trnka hovoria o Jánovi Slotovi ako o ‚úplnom kráľovi‘, ktorý mal zarobiť na emisných kvótach a ‚oholiť‘ ešte aj Roberta Fica (upozornenie, nahrávka obsahuje množstvo vulgarizmov).

Kauza Emisie spočíva v spornom predaji nevyčerpaných kvót oxidu uhličitého americkej spoločnosti Interblue Group, ktorá sídlila v garáži. Slovensko v roku 2008 predalo 15 miliónov ton emisií, ktoré nedokázalo vyprodukovať, za cenu 5,05 eura za tonu, pričom niektoré okolité krajiny, napríklad Česko alebo Maďarsko, ich v rovnakom čase predávali aj dvojnásobne drahšie. Na tom, že táto garážová firma emisie predala do Japonska, mala štátu vzniknúť škoda vo výške 47 miliónov eur.

Nástupnícke právo po americkej spoločnosti Interblue Group neskôr získala švajčiarska spoločnosť Interblue Group AG, ktorá neskôr dokonca žalovala ministerstvo životného prostredia o viac ako 34 miliónov eur za to, že jej nepredalo aj ďalšie kvóty. Envirorezort tento rok súd vyhral.

Polícia viedla trestné stíhanie v kauze predaja emisií aj v minulosti. Začalo sa v polovici decembra 2009 na základe trestného oznámenia, zastavili ho v septembri 2013. Vyšetrovanie sa vlani obnovilo po tom, čo sa našli nové dôkazy pri razii u oligarchu Jozefa Brhela, ktorý je od februára 2021 stíhaný v kauze Mýtnik za korupciu. Keď začali príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vyšetrovať miliónové tendre na Finančnej správe, prehľadali aj Brhelovu kanceláriu v bratislavskom hoteli Hilton.

Ako informoval portál aktuality.sk, u Brhela, bývalého poslanca HZDS a neskôr človeka blízkeho strane Smer, sa mali nájsť viaceré dokumenty z medzinárodných právnych pomocí zo Švajčiarska či z Cypru. Takými listinami by mali disponovať len vyšetrovatelia a prokurátori.

Je na rade Slota?

Práve dokumenty nájdené u Brhela mali polícii poslúžiť na začatie nového trestného stíhania. Obvinila dvoch vtedajších úradníkov rezortu životného prostredia, ktorí podľa vyšetrovateľov svoj podvod spáchali ako organizovaná skupina. Len niekoľko mesiacov predtým však zomrel jeden z podozrivých.

„V trestnej veci dozorovanej Úradom špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry označovanej ako Emisie 18. októbra NAKA vykonala úkony za účelom zabezpečenia dôkazov o páchanej trestnej činnosti. Vo veci bolo vznesené obvinenie trom osobám P. H., P. S. a N. H. za obzvlášť závažný zločin podvodu spáchaný organizovanou skupinou, ktorým bola spôsobená škoda najmenej 47 mil. eur,“ informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Polícia spresnila, že dvaja obvinení sú niekdajší vysokopostavení predstavitelia ministerstva životného prostredia a ďalším obvineným je fyzická osoba.

Jedným z obvinených by mal byť aj vtedajší projektový manažér, ktorý v minulosti priznal blízky vzťah so Slotom, a práve on mal podľa viacerých indícií na predaji zarobiť najviac. Slota zatiaľ v prípade nefiguruje. Polícia poznamenala, že rad obvinených sa môže ešte časom predĺžiť.

„Vyšetrovateľ NAKA v trestnej veci Emisie naďalej vykonáva procesné úkony. Tri obvinené osoby ako členovia organizovanej skupiny sú v súčasnosti stíhané na slobode. Obvinenie ďalších osôb nemožno v súčasnom štádiu trestného konania vylúčiť. Vzhľadom na aktuálne prebiehajúce vyšetrovanie bližšie informácie nie je možné poskytnúť,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa policajného prezídia Karolína Barinková.

Podozrivý zomrel

V roku 2014 Úrad špeciálnej prokuratúry zverejnil zoznam osôb a firiem, ktoré si mali rozdeliť zisk z pochybného predaja emisií. Aj keď dokument neobsahuje údaje o výške transakcií, ukazuje, že obchodný styk so spoločnosťou Interblue Group mali okrem spoločností registrovaných na ostrove Sv. Vincent, v Belize, na Cypre, vo Švajčiarsku a v Japonsku aj tri slovenské firmy a dve fyzické osoby.

Na zozname získanom od švajčiarskych justičných orgánov ešte v rokoch 2010 a 2011 boli Financial Public Service z Bratislavy, Milenium Trading z Lučenca, Karex Food zo Zvolena a dve osoby Norbert Havalec a Rastislav Bilas.

V minulosti Bilas vystupoval ako projektový manažér Interblue Group. Norbert Havalec bol zas poradcom ministra životného prostredia Jána Chrbeta (SNS). Vyšetrovanie vtedy údajne potvrdilo, že žiadna iná právnická alebo fyzická osoba nemala obchodný styk so spol. Interblue Group LLC.

Bilasa však už stíhať nebudú. Tento rok v apríli ho našli hasiči v Bratislave v dome mŕtveho a spolu s ním aj dve priotrávené dospelé ženy a dve deti. Aj keď zatiaľ nič nenasvedčuje prípadnému cudziemu zavineniu, polícia prípad smrti jedného z aktérov kauzy Emisie ešte neuzavrela.

Počiatek označil Slotu za kráľa

Okrem Slotu mal údajne z predaja emisných kvót profitovať aj vtedajší premiér Robert Fico. Hovorí sa o tom na vyše hodinovom zázname zo skrytej kamery dnes už odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera, ktorá bola nainštalovaná v kancelárii vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Na nahrávke pravdepodobne z januára 2009 je zachytený rozhovor vtedajšieho ministra financií Jána Počiatka (Smer) s Trnkom.

„Ten Slota neuveriteľne zarobil. Vymyslel si minulý rok nový kšeft, ktorý nikto nepoznal, a to bol predaj emisných kvót. On niekde vynúral, že existujú nejaké medzinárodné kvóty. Nikto netušil, že niečo také existuje. Ten ko…ot to niekde vysnoril, vynúral. Vymyslel si systém, ako to niekomu predať. Predal to nejakému americko-japonskému konzorciu za 2,2 miliardy,“ rozpráva na nahrávke Počiatek Trnkovi.

„Ešte aj Fica oholil, do pi…i, lebo nedal mu z toho polku, ale nejak inak ho domotal, úplný kráľ, neuveriteľné. Ale že ho to napadlo. On vo všetkom nájde nejaké rácio. Ten hrá úplne len na svoju vlastnú bránku,“ končí rozprávanie Počiatek.

Ešte ako premiér Fico pre kauzu Emisie presadil odvolanie dvoch ministrov životného prostredia za SNS Jána Chrbeta, ktorý zmluvu s Interblue Group podpísal, a Viliama Turského, ktorý ju nedokázal zrušiť. Napokon celý rezort národniarom odňal. Napriek Počiatkovým slovám o údajnom delení sa Slotu s Ficom však predseda Smeru podiel na tejto kauze dôrazne odmietal.