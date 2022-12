ONLINE: Odvolávanie pokračuje. Kollár označil SaS za farizejov, podľa Krajniaka ohrozili aj pomoc ľuďom

líder SaS Richard Sulík predniesol osem hlavných bodov, prečo sa rozhodli odvolať vládu

premiér Eduard Heger pripomenul liberálom pád Radičovej vlády a ich sľub, že jeho vládu nepovalia

podľa ministra práce Milana Krajniaka si SaS-kári berú ľudí za rukojemníkov, ak padne vláda, o štátnom rozpočte sa hlasovať nebude

podľa politológov sú najpravdepodob­nejším scenárom predčasné voľby

9:00 Poslanci dnes rokujú od deviatej ráno. Do rozpravy je písomne prihlásených 14 poslancov, včera vystúpili prevažne ministri. Robert Fico a Peter Pellegrini sa k slovu nedostali, a preto usporiadali tlačovku. Hlas dá na odvolanie vlády všetkých jedenásť hlasov. Všetky hlasy dá aj Smer, ale Fico nechce pomáhať SaS k návratu do vlády, čo Sulík definitívne v prípade formovanie novej vlády vylúčil.

Kollár kričal: Pre mňa to nie sú fašisti, pre mňa sú to Republika a ĽSNS

8:55 V roprave včera vystúpil minister životného prostredia Ján Budaj. Zdôraznil, že za 25 rokov nevydržala ani jedna demokratická vláda. Vraví, že ho mrzí, že aj v OĽaNO nechali veci zájsť až do takéhoto stavu. Počas rozpravy sa prihovoril aj k Richardovi Sulíkovi. „Ak je Igor Matovič takou škodnou, neboj sa, Richard, politika sa s ním nejako vysporiada.“ SaS vyzval, aby sa nestali spojencami predošlých vlád.

8:46 SaS sa do žiadnej vlády v tomto volebnom období nevráti. Zdôraznil to líder strany Richard Sulík. Reagoval tak na vyjadrenia predsedu Smeru Roberta Fica, podľa ktorého nechce Sulík predčasné voľby, chce sa len vrátiť naspäť do vlády. Vyjadrenia Fica dementuje.

„Vidíme viaceré možnosti, ktoré sú oveľa lepšie ako dnešná vláda a zároveň zabránia skoršiemu návratu Fica k moci. Jednou z nich je úradnícka vláda, prípadne rekonštruovaná vláda, ktorá získa novú väčšinu. My sa však do žiadnej vlády v tomto volebnom období nevrátime,“ skonštatoval Sulík.

Opätovne poznamenal, že vláda Eduarda Hegera (OĽANO) stratila akýkoľvek zmysel svojej existencie. Poukazuje zároveň na to, že 90 percent občanov je znechutených.

8:22 Ako termín prípadných predčasných volieb podľa Borisa Kollára pripadá jún alebo september.

V diskusii k pádu vlády dominovali ministri

Poslanci Národnej rady ukončili rokovací deň. Od 14.00 h rokovali o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Návrh odôvodnil líder SaS Richard Sulík. Premiér Eduard Heger argumenty opozície odmietol. Do diskusie sa prihlásilo 14 poslancov písomne, traja za poslanecký klub.

zväčšiť Foto: Ivan Majerský, Pravda Eduard Heger / Richard Sulík / Veronika Remišová / Igor Matovič / Richard Sulík počas prejavu v parlamente, v pozadí zľava minister financií Igor Matovič, vicepremiérka Veronika Remišová a premiér Eduard Heger, 8. december 2022

Sulík v úvode diskusie uviedol, že ak by sa podarilo vláde vysloviť nedôveru, mohla by sa riadne a zmysluplne rekonštruovať. V takomto prípade by jej vládnutie strana SaS v parlamente podporila. Deklaroval, že liberáli by jej súčasťou neboli. Predčasné voľby mu už vzhľadom na termíny nedávajú veľmi zmysel. Premiér pripomenul SaS sľub, že nikdy nepovalí túto vládu. Žiada liberálov, aby sa vrátili „z kratšej cesty späť“, pretože ich hlasy rozhodnú. Pripomenul rok 2011, keď vtedajšia opozícia čakala pád vlády a predčasné voľby. Ide podľa neho o zápas o demokraciu.

zväčšiť Foto: TASR, Martin Baumann Eduard Heger, ROman Mikulec, odvolávanie vlády, sulík, sas Na snímke sprava minister vnútra Roman Mikulec, premiér Eduard Heger, minister životného prostredia Ján Budaj (všetci OĽaNO), minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO), ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) a nezaradený poslanec NRSR Juraj Šeliga.

Šéf SaS Richard Sulík reagoval, že premiér nekoná, keď konať má. Pripomenul, že pád vlády Smer k moci nevráti, ale predčasné voľby môžu, preto ponúkajú aj iné scenáre. Branislav Gröhling (SaS) povedal, že štát sa pod Hegerovými rukami rozpadá. Jana Bittó Cigániková (SaS) pripomenula, že prosili Hegera, aby si urobil v OĽANO poriadky, aby vedeli fungovať.

O slovo požiadal aj predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár. SaS označil za farizejov, pokrytcov a „naslovovzatých odborníkov“ na rozbíjanie vlád. Odmietol dôvody na pád vlády, najmä to, že kabinet nedokáže pomôcť nízkopríjmovým skupinám obyvateľov. Okrem toho vystúpili v diskusii aj viacerí ministri. Poslanci za SaS a opozícia na nich reagovali faktickými poznámkami. Viacerí sú ešte prihlásení do diskusie, na rad sa zatiaľ nedostali.