Smer využíva referendum na kampaň. Po voľbách chce zrušiť sankcie proti Rusku

Žiadna z opozičných strán nespravila pre referendum toľko ako strana Smer. Či už to bola bilbordová kampaň, opakovane zle naformulované otázky, ktoré zastavil Ústavný súd, alebo neustále osočovanie prezidentky Zuzany Čaputovej za to, že údajne zmarila referendum, na čele bol zakaždým jeden človek - predseda strany Smer Robert Fico.

Na prelome rokov si mohli Slováci v schránkach nájsť letáky pozývajúce na deviate referendum v poradí. To sa uskutoční túto sobotu 21. januára. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady. Má to zabezpečiť zmena ústavy. A hoci referendum inicioval Smer s ďalšími opozičnými stranami, on ako jediný rozbehol aj aktívnu kampaň.

Čítajte viac Fico opäť hovorí o zmarení referenda. Podľa prezidentky však stačilo správne napísať otázku

Ďalší predsedovia opozičných strán, či už Andrej Danko (SNS), Milan Uhrík (Republika), alebo Peter Pellegrini (nezarad. Hlas) sú v téme referenda aktívni výhradne na sociálnych sieťach. „Smer je hlavným organizátorom referenda a ako jediní o referende vždy rozprávali neustále aj na tlačovkách a robia pred referendom viditeľnú kampaň,“ podotkol politológ Michal Cirner.

Politológ Radoslav Štefančík doplnil, že ak bude referendum neúspešné, v Smere „budú obviňovať vládne strany, prezidentku, ako aj viaceré médiá, že mu nevenovali náležitú pozornosť“. „Referendum je pre Smer prostriedkom, ako na seba upriamiť pozornosť. To je alfa a omega ich politickej práce,“ spresnil Štefančík.

Poriadok s médiami a mimovládkami

Kým opozičný blok kampaň pred referendom skôr ignoruje, štvorica podpredsedov strany Smer sa stretáva s voličmi v reštauráciách, kultúrnych domoch či na školách. So stretnutiami začali na Považí, pokračujú na Kysuce, Liptov a chystajú sa aj na východ Slovenska.

Denník Pravda sa bol pozrieť na besedu v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom. Sála nebola ani zďaleka prázdna a zväčša seniori obsadili skoro všetky rady v nej.

Čítajte viac Vetrák sa na referende nezúčastní, nazval ho zbytočným

Na úvod stretnutia vystúpil Ľuboš Blaha (Smer). Začal príhovor zdôraznením, že strana Smer je proti sankciám voči Rusku. „Obetovali našu životnú úroveň, len aby sme škodili ruskému národu, takéto niečo nepripustím,“ zdôraznil Blaha. Zúčastneným pripomenul, že to bola Červená armáda, ktorá v druhej svetovej vojne oslobodila Slovensko.

Prezidentka sa podľa neho zaoberá nezmyslami. „Stretáva sa s mimovládkami, stretáva sa s menšinami,“ vyhlásil Blaha. Dodal, že keď sa strana Smer dostane k moci, „spraví poriadok“ s médiami a mimovládkami. Fico bol značne jemnejší. Vyhlásil, že ak budú súčasťou rokovania o novej vláde, od budúcich partnerov bude žiadať tri podmienky. Tie podmienky majú byť protifašistické, proeurópske a výrazne prosociálne.

Líder strany Hlas Pellegrini sa vyjadril, že ho diskusia o referende ako o kampani niektorej strany mrzí. Nie je to podľa neho o tom, kto naformuloval otázky či vyvesil bilbordy, ale o tom, či chcú mať ľudia právo do budúcna zbaviť sa vlády, ktorá sa spreneverí sľubom. V prípade neúspešného referenda má Hlas podmienku na podporu ústavnej zmeny zákona o predčasných voľbách. Požaduje možnosť skrátiť referendom volebné obdobie. Rovnakú požiadavku má aj predseda Smeru Robert Fico.

Pellegrini sa neobáva toho, že skracovanie volebného obdobia referendom by mohlo byť následne opozíciou zneužívané. „Netreba sa báť, že ak sa opozícii nepáči výsledok volieb, že do mesiaca tu bude referendum. Nebude, ak budú občania spokojní,“ vysvetlil Pellegrini. „Ak sú ľudia spokojní s vládou, tak nikto z opozície nedokáže spraviť úspešné referendum. Ak bude úspešné, tak to znamená, že vláda je tak zlá, že im viac ako polovica oprávnených voličov išla povedať, choďte preč,“ spresnil.

Následne sa však do svojich odpovedí zamotal. Vyhlásil, že ak bude sobotňajšie referendum neúspešné, tak to nebude čítať tak, že ľudia sú spokojní s vládou. „Ľudia sú zmätení a myslia si, že už to ani netreba, lebo sa dohoda našla. No pokiaľ to nevidíme čierne na bielom, ja by som do referenda išiel,“ uzavrel.

Úspešné zrejme nebude

Referendum sa podľa politológa Cirnera využilo ako „tlak na vládu a kritika vlády a promo opozície“, predovšetkým strany Smer. „Je to taktika, ktorú použil Robert Fico už počas druhej Dzurindovej vlády. Smeru to určite prinesie politické body, respektíve sympatizantov a potenciálnych voličov Smeru to udržuje vo ,vare‘, motivovaných,“ skonštatoval. Referendum podľa neho nebude úspešné, pretože občania referendá na Slovensku ignorujú. „Navyše sa začína rokovať o predčasných voľbách, čo znamená, že referendum stráca zmysel a opodstatnenie,“ spresnil.

Cirner je však presvedčený, že v Smere sú si vedomí, že referendum úspešné nebude. „Ak príde veľmi málo občanov k referendu, budú argumentovať, že motivácia bola nízka, keďže je jasné, že budú predčasné voľby a tlak okolo referenda tomu napomohol, preto je Smer spokojný,“ ozrejmil politológ. Ak však príde k referendu viac občanov ako obvykle, budú podľa Cirnera vyhlasovať, že síce je referendum neplatné, „ale prišlo k nemu milión občanov a väčšina chce predčasné voľby“.