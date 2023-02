Dzurinda sa núka márne. Lídri stredopravých strán si zatiaľ veria a majú aj obavy z osudu SDKÚ

Dvojnásobný expremiér i minister zahraničných vecí láka na svoju minulosť. Tá však ukazuje, že Dzurinda je nielen schopný politik, ale bez pozície neohrozeného lídra vie svojimi zákulisnými ťahmi priniesť aj spory a konflikty.

„Nie je to len politická strana, ale aj platforma, ktorej cieľom je spájať a vytvárať pôdu pre spoluprácu ideovo a programovo blízkych ľudí, strán a hnutí,“ tvrdí Dzurinda o Modrej koalícii. Situácia v štáte je podľa neho „extrémne komplikovaná a ťaživá.“ Slovensko preto vraj potrebuje nový impulz a novú energiu. „K finálnej fáze došlo, keď sa najmä minulý rok ukazovalo, že vláda nevydrží a chaos sa prehlbuje. Tak sme sa dohodli, že vznikne politická strana,“ popísal. Dzurinda v tejto súvislosti poukázal aj na ich nové logo. „Iste vidíte kontinuitu a nadväznosť so Slovenskou demokratickou a kresťanskou úniou (SDKÚ),“ poznamenal Dzurinda.

Ešte pred samotnou Modrou koalíciou podľa Dzurindu vzniklo aj ich osobité DNA. Aj to je, zdá sa, postavené najmä na jeho osobe. „Bol som to ja, kto napísal prvý dokument, ktorý nazývame Modré desatoro. Je to desať princípov, zásad a hodnôt, na ktorých chceme našu stranu budovať,“ zdôraznil. Z desatora začal následne postupne vznikať program, ktorý chce v dohľadnej dobe predstaviť verejnosti. Novú stranu, ale aj budúcu spoluprácu, chce Dzurinda stavať na troch hodnotových pilieroch. „Pevný postoj k nášmu členstvu v EÚ a NATO. Nie nekritický a slepý, no konštruktívny. Toto je podmienka absolútne nevyhnutná,“ vyhlásil. Ďalšími dvoma zásadnými hodnotami sú ochrana demokracie a právneho štátu, ako aj udržateľná a konkurencieschopná ekonomika.

Tréner aj kapitán

Schopnosti Dzurindu vyzdvihol pred časom aj minister zdravotníctva jeho druhej vlády Rudolf Zajac. „Dzurinda bol ako premiér veľký v tom, že bol výborný vyjednávač a vedel dohodnúť veci aj s nezaradenými poslancami. A keď ich dohadoval, nepísali o tom hneď alebo vopred všetci novinári,“ priblížil Zajac v rozhovore pre denník Pravda.

Jeho politický talent ocenil aj predseda Smeru Robert Fico, ktorý označil Dzurindu za schopného politika. „Prijímal rozhodnutia, s ktorými som sa ja nikdy nestotožnil, ale ľudsky opakujem, že je to človek, ktorý profesionálne politiku vedel robiť – hodnotovo podľa jeho predstáv – ale určite ju vedel robiť,“ reagoval v roku 2014 Fico na odchod Dzurindu z SDKÚ.

Dzurinda stále nepredstavil nového lídra. Tvrdí, že on ním automaticky nebude a predseda vzíde demokraticky z rozhodnutia strany. Väčšinu z viac ako 70 minútovej úvodnej tlačovej besedy si ale Dzurinda nechal pre seba. Iba predseda Spolu, z ktorého vznikla Modrá koalícia, Miroslav Kollár od neho dostal zhruba 9 minút.

Veľmi rázne však Dzurinda odmietol akékoľvek ambície aj možnosť, že bude novú stranu viesť ako predseda práve on. Tvrdí tiež, že neplánuje prijať žiadnu exekutívnu funkciu. „Ja sa už uchádzať nechcem o nič. Ale ani neuhnem. Nečakám, že ma navrhnú za lídra,“ zdôraznil.

„Budem sa venovať mladým kolegom a urobím všetko preto, aby profesionálne a politicky rýchlo rástli,“ povedal Dzurinda. Tvrdí, že by chcel vychovať nového premiéra. V tejto súvislosti najčastejšie spomína svojho bývalého hovorcu Ľuboša Schwarzbachera. Povedal o ňom, že má na to byť premiérom. Dzurinda si svoju pozíciu údajne predstavuje niekde v pozadí. Prirovnal sa k trénerovi, ktorý svojim hráčom len radí. Podľa jeho slov sa však zdá, že by chcel byť zároveň aj kapitánom. „Dirigovať budem rád,“ priznal.

Pád SDKÚ však ukazuje, že ak nebude Dzurinda jednoznačným lídrom a bude musieť len ťahať za nitky z pozadia, môže v strane spôsobovať rozpory a konflikty. Podobné ako s Ivetou Radičovou. „Dôležité bolo aj to, že predseda strany nebol predsedom vlády. Ak by bola medzi dotknutými politikmi úprimná dôvera, tak by to mohlo zafungovať. To sa však nestalo a odvtedy sa začalo celé SDKÚ rúcať,“ pripomenul ešte v roku 2019 bývalý Dzurindov minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

A je to práve jeho minulosť, ktorú ponúka ako výhodu Modrej koalície. „Ja sa voči nikomu vymedzovať nepotrebujem. Mňa vymedzuje môj životopis,“ zdôraznil s tým, že je tolerantný kresťanský demokrat, ktorý priviedol Slovensko do EÚ a NATO.

„Mám jednu výhodu: že sa na Slovensku nemusím veľmi predstavovať. Nemusím ľuďom pripomínať, za akých vlád sa Slovensko vymanilo doslova z čiernej diery. Naskočili sme na posledný eurointegračný vagón. Keď mi americký prezident Bill Clinton povedal, že na vstup do NATO nám ušiel vlak, skoro som sa mu v Bielom dome rozplakal. Toto ľudia vedia, aj im to trošku pripomenieme. Ak sme sa už raz dokázali vymaniť z takých ťažkých vôd, môžeme sa o to znova pokúsiť. Znalosť, známosť aj úspešný príbeh Slovenska je devíza, o ktorej ľudia vedia,“ zdôraznil expremiér.

Od KDH cez SaS až po PS

Dzurinda tvrdí, že Modrá koalícia nie je strana na jedno použitie. „Projekt Modrej koalície presahuje najbližšie parlamentné voľby. Ja v ňom budem pokračovať. Mladí pribúdajú. Už fyzicky nevládzem odpovedať na ten záujem. Proste, budem v tejto misii pokračovať,“ tvrdí.

Viackrát však už Dzurinda zopakoval aj svoju víziu, že Modrá koalícia by mala byť druhou SDKÚ. Len ako trúfalý sen predstavil myšlienku, že Modrá koalícia by mohla spojiť všetky „demokratické“ politické sily a do predvolebnej integrácie by zapojil najradšej všetkých od konzervatívneho KDH, cez liberálnu SaS až po Progresívne Slovensko. Konzistenciu im má zabezpečiť skutočnosť, že kultúrno-etické otázky, otázky svedomia a náboženského presvedčenia nebudú vôbec v programe Modrej koalície a ich poslanci budú môcť o týchto témach v parlamente hlasovať slobodne.

V tejto súvislosti poukázal aj na rozdiel medzi SDKÚ a Modrou koalíciou. V roku 1997 Dzurinda podľa vlastných slov budoval pyramídu z hlavy na nohy, teda obrátene. „Strana bola postavená na mne ako premiérovi. Bola to premiérska strana. Dnes máme ten luxus, že postupujeme tak, ako sa má – teda zdola nahor,“ zdôraznil.

Na Dzurindovo volanie po spájaní sa zatiaľ nechytil nikto. „PS pôjde do volieb samostatne,“ vyhlásil v stredu predseda PS Michal Šimečka. Prieskumy jeho strane ukazujú zatiaľ pohodlných 10 a viac percent. Šimečka povedal, že zbytočné debaty o spájaní ich v roku 2020 stáli lepší volebný výsledok. Návrat Mikuláša Dzurindu do politiky podľa vlastných slov víta. Dodal, že to Dzurinda bude mať podľa neho ťažké pre kauzy, ktoré ho prenasledujú z minulosti.

Rovnako sa vyjadrili aj predstavitelia ďalšej k spolupráci pozývanej strany. „SaS pôjde do volieb samostatne,“ zopakoval v stredu aj predseda SaS Richard Sulík. Jeho strana sa síce pohybuje len tesne nad hranicou zvoliteľnosti, Sulík však tvrdí, že oni sa volieb neboja a pomoc nepotrebujú. Spájanie stredopravých strán vraj napriek tomu víta. „Podporujem to, nech sa spoja a prezentujú rozumnú alternatívu voličom, a nech neprepadnú marginálne stredopravé hlasy,“ povedal.

Zároveň sa však nechal počuť, že veľké šance tomu nedáva. „Myslím si, že štyrikrát nula je nula, aj 50-krát nula je nula. Preto tam nevidím nejaké veľké šance, ale nakoniec rozhodnú voliči,“ uviedol Sulík s tým, že ťah na bránku očakáva najmä od bývalého dvojnásobného premiéra. „Mám dojem, že nitky bude ťahať Mikuláš Dzurinda,“ poznamenal Sulík.

Séria odmietnutí

Jednoznačne najväčšiu ideovú blízkosť Dzurinda vyjadril k svojej materskej strane KDH, kde pôsobil do roku 1997. Predseda kresťanských demokratov Dzurindov tlak na spoluprácu neprijal s nadšením. „V tejto chvíli to určite vylučujem. Uvidíme, čo bude po stretnutí s pánom Dzurindom. Budeme debatovať,“ zdôraznil Majerský v rozhovore pre denník Pravda. „Modrá koalícia, kde som videl neznámych ľudí a predsedu Spolu Miroslava Kollára, pre mňa momentálne nie je nádejou na úspech,“ dodal. KDH je už sedem rokov mimo parlamentu, Majerský však vyjadril presvedčenie, že tentokrát sa doň dostanú.

Dzurindovi tak zatiaľ ostáva skúsiť zvýšiť preferencie strany u voličov pritiahnutím zaujímavých tvárí. Už prezradil, že do strany by preto rád prilákal viaceré politicky skúsené mená. Spomínal najmä ľudí, ktorí s SDKÚ už spolupracovali aj v minulosti.

Nevylúčil, že sa pridajú exminister zahraničia a jeho bývalý štátny tajomník na tomto rezorte Ivan Korčok, bývalý minister financií Ivan Mikloš či Miroslav Beblavý. Ten do roku 2013 tiež pôsobil v SDKÚ, odkiaľ zamieril do strany Sieť a v roku 2017 spoluzaložil práve stranu Spolu, z ktorej vznikla Modrá koalícia.

Ostatných, ako Luciu Ďuriš Nicholsonovú s jej vznikajúcou stranou Jablko Dzurinda volať zatiaľ neplánuje. „Ja som zadefinoval tri parametre, a kto sa v tom bude vidieť, nech sa prihlási. Politika nemôže byť o tom, kto s kým a proti komu. Ja túto hru nehrám,“ zdôraznil. „Nie že budeme oslovovať, veď náruč je otvorená,“ odkázal potenciálnym partnerom.

Medzi možnými posilami sa spomínajú aj minister obrany za OĽaNO Jaroslav Naď či minister životného prostredia Ján Budaj spolu s desiatkou poslancov OĽaNO, ktorí nedávno opustili svoj materský klub. Ako priznal aj Dzurinda, čaká sa aj na vyjadrenie premiéra Eduarda Hegera, ktorý by mal OĽaNO tiež opustiť. Podobne vyčkávajú už zvyšky strany Za ľudí, ktorú dnes reprezentujú najmä predsedníčka Veronika Remišová a podpredsedovia Jana Žitňanská a Juraj Šeliga. Ani tí však zatiaľ Dzurindovi jasnú podporu nevyjadrili.

Obavy z rozpadu mačkopsa

Kým niektorí si v súvislosti s Dzurindom robia nádeje na úspešné spojenie, Majerský aj Sulík zatiaľ vyjadrujú skôr nedôveru takémuto projektu. Sulík v tejto súvislosti povedal, že do nejakého „mačkopsa“ sa liberálom ísť neoplatí.

„Ja sa obávam, či Modrá koalícia nie je podobným projektom ako OĽaNO. Je také rôznorodé, že nevydržalo ani tri roky a rozpadlo sa,“ povedal zas Majerský. „My si v KDH nechceme dať vziať naše presvedčenie a ideály. Túto stranu sme budovali 30 rokov, a ak by mala byť súčasťou niečoho umelého, čo sa má neskôr rozpadnúť, mrzelo by nás to,“ zdôraznil.

Podľa kritikov, ktorí boli v počiatkoch Dzurindovi naklonení, urobil prvý vážny krok ku krachu strany už po jej založení, keď vyhodil tvorcov SDKÚ ako napríklad Milana Kňažka či Romana Kováča. Ďalšou vážnou chybou boli okolnosti, za akých sa zbavil programového nositeľa strany Ivana Šimka. Koniec strany však započal v roku 2009 po sérií obvinení z netransparentného či dokonca čierneho financovania strany. Vo februári preto Dzurinda oznámil, že do parlamentu kandidovať nebude. Vo voľbách SDKÚ s Ivetou Radičovou na čele kandidátky získala vyše 15 percent.

Vláda však aj pre pnutie medzi Dzurindom ako predsedom strany a Radičovou ako premiérkou nevydržala ani dva roky. Poslanci za SaS vrátane dnešného lídra OĽaNO Igora Matoviča odmietli Radičovej vyjadriť podporu a vláda padla.

Predseda SaS Richard Sulík nazval pád Radičovej vlády rituálnou samovraždou v podaní SDKÚ. „Tam išlo o to, aby sa Dzurinda zbavil Radičovej. Skúšal to pri generálnom prokurátorovi, nevyšlo. Daňový úrad Košice, nevyšlo. Keby sme cukli pri eurovale, nájde si štvrtú vec,“ tvrdil Sulík.

Za pád SKDÚ na dno zodpovednosť necítil

Voľby v roku 2012 poznačila kauza Gorila, ktorá priniesla informácie o systematickej korupcii aj nominantov SDKÚ. Dzurindova strana v týchto voľbách získala už len niečo viac ako šesť percent a pohorel aj samotný Dzurinda ako líder kandidátky. Vtedy oznámil, že sa už nebude uchádzať o pozíciu lídra. Ani to však SDKÚ nezachránilo.

V roku 2012 sa po straníckom kongrese do vedenia SDKÚ dostali noví ľudia na čele s predsedom Pavlom Frešom. Vnútorné spory sa začali zväčšovať a v decembri 2013 zo strany odišla trojica poslancov Lucia Žitňanská, Miroslav Beblavý a Magda Vášáryová. Konsolidácia po páde Radičovej vlády sa nevydarila a pnutie v strane vyvrcholilo v júni 2014, keď svoj odchod oznámili aj Dzurinda s Miklošom.

Prvým dôvodom vraj bola nespokojnosť s tým, ako sa strana vyvíja. Druhý bolo vťahovanie do vnútorných polemík a sporov v SDKÚ. „Vývoj je taký, s ktorým nie sú spokojní členovia a predstavitelia strany. Do tohto vývoja sme stále vťahovaní zo strany rôznych názorových náhľadov a médií. Sledujeme pohyby, ktoré sa nám aj nepáčia,“ vyhlásil Dzurinda. Ako dodal, sám necíti, že by v politickej kariére spravil vážnu chybu.

Vo voľbách v roku 2016 už SDKÚ získala len 0,26 percenta hlasov a v podstate zanikla. Dzurinda ale následný rozklad SDKÚ videl inde. Za veľkú chybu označil na konci roku 2015 skutočnosť, že pred voľbami 2012 nevyhodil z kandidačnej listiny vtedajšiu podpredsedníčku strany Luciu Žitňanskú. Tá ešte počas volebnej kampane prejavila záujem uchádzať sa o funkciu šéfky SDKÚ, ak získa viac krúžkov od voličov ako Dzurinda. Tak sa napokon aj stalo. „Počúvajte, že som vtedy tú Žitňanskú nevyrazil z kandidátky… Ťažkú chybu som urobil,“ poznamenal vtedy Dzurinda.