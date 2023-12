Poslanci sa vrátili do lavíc, pokračujú v diskusii o kompetenčnom zákone

Čítajte viac Cez sviatky, do polnoci aj v uliciach: Opozícia tlačí na Fica. Bleskový plán nevyšiel, v koalícii panuje nervozita

Podľa odsúhlasenej zmeny majú poslanci v pondelok rokovať až do polnoci. Hlasovať by počas dňa nemali. Najbližšie hlasovanie ich čaká v utorok (19. 12.) o 11.00 h. Rozhodnúť by mali o balíku konsolidačných opatrení z dielne vlády, ktoré prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Po prerokovaní novely kompetenčného zákona by sa mali zákonodarcovia venovať aj návrhu štátneho rozpočtu.