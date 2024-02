Budú zubári len pre bohatých? Ceny zákrokov vystrelili nahor, podľa expertov na to doplatia najmä chudobnejší

IDE O ZDRAVIE: stomatológ Ľuboš Ždiňák Video Zdroj: TV Pravda

„Ceny zubných výkonov sú závislé od vstupných nákladov jednotlivých zubných ambulancií,“ priblížil Pravde predseda Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík. Sumy za zubárov podľa neho vzrástli v dôsledku zvýšenia vstupných nákladov, predovšetkým zubných materiálov, prístrojového vybavenia, nájomného, energií, miezd pre dentálny tím, vrátane samotného lekára, sestry, dentálnych technikov či nezdravotníckeho personálu. Drahšie sú podľa Moravčíka všetky výkony, najviac to však pacienti pociťujú pri zákrokoch, ktoré sú plne hradia.

Podľa štatistického úradu ceny u zubných lekárov rástli v posledných piatich rokoch pred rýchlou infláciou v roku 2021 priemerne o 4,1 percenta. Výraznejšiu dynamiku nabrali v roku 2022 a za rok vzrástli o takmer deväť percent. Vlani bol však už nárast skokový, služby dentistov išli smerom nahor o 19,3 percenta, čiže takmer o pätinu.

„Priemerná inflácia v hospodárstve bola v roku 2023 okolo 11 %. To je však len „priemer priemerov“, ceny zubárov budú reagovať primárne na rast miezd zdravotníckych pracovníkov, či zmenu cien špecializovaného materiálu a prístrojov, ktoré používajú. Predpokladám, že to bol najmä rast miezd v sektore, ktorý sa podpísal na rast cien,“ uviedol pre Pravdu analytik Inštitútu INESS Martin Vlachynský.

Rozdiely v jednotkách, ale aj desiatkach eur

Martina má svoju zubnú ambulanciu v bratislavskej Rači. Aj jej v posledných rokoch zdražel prenájom, energie, platy personálu, viac si pýtali aj firmy, od ktorých nakupuje zdravotnícky materiál ako rukavice či papierové podbradníky.

Za ambulantné priestory do roku 2022 platila 1400 eur, no musela z nich odísť. V nových priestoroch platila takmer raz toľko – 2700 eur. Výšku prenájmu jej zdvihli v roku 2023 na 2972 eur a len minulý týždeň dostala rozpis, podľa ktorého má po novom platiť 3250 eur. „Ešte to rozdýchavam,“ popísala svoje dojmy. V dôsledku vyšších nákladov na prevádzku ambulancie tak musela svoje ceny upraviť na vyššie. Z cenníkov, ktoré nám poskytla, sme vybrali 13 položiek a pozreli sme sa, ako rástli v rokoch 2021, 2022 a 2023.

Zákrok 2021 2022 2023 Nárast za 2 roky Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie 24,00 € 28,00 € 28 € + 4 € Preventívna stomatologická prehliadka 15,00 € 18,00 € 18 € + 3 € RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10,00 € 10,00 € 10 € bez nárastu Povrchová-slizničná anestéza 2,00 € 2,00 € 2 € bez nárastu Injekčná anestéza-intraligamentálna 10,00 € 10,00 € 12 € + 2 € Ochranné pomôcky pri práci 6 € 6 € 10 € + 4 € Nasadenie kofferdamu 8,00 € 8,00 € 10 € + 2 € Keramická fazeta 220,00 € 250,00 € 270 € + 50 € Kovokeramická korunka 215,00 € 225,00 € 300 € + 85 € Celokeramická korunka 245,00 € 245,00 € 300 € + 55 € Zirkonoxidová korunka 345,00 € 345,00 € 370 € + 25 € Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa od 42€ od 42€ 42 € bez nárastu Biela 1-plôšková výplň, veľký rozsah od 45€ od 45€ 60 € + 15 €

Keďže Martina nemá uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami, jej pacienti si sumy uhrádzajú v plnej výške. Kým za komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie u nej pacienti v roku 2021 zaplatili 24 eur, o rok neskôr to už bolo 28 eur. Vlani cenu nemenila. Suma sa u nej v ambulancii podobne vyvíjala aj v prípade preventívnej prehliadky. Tá stála v roku 2021 15 eur, o rok neskôr už bola o tri eurá drahšia a rovnaká zostala aj minulý rok. Za preventívnu prehliadku pacienti u nej spolu s dvoma RTG snímkami zaplatia 38 eur, noví to majú o desať eur drahšie.

Najvýraznejšie u nej rástli ceny za protetiku. Za kovokeramickú korunku pacienti v rokoch 2021 zaplatili 215 eur, o rok neskôr to už bolo o desať eur viac. Výrazný rozdiel v cene nastal práve minulý rok. Za tento úkon si už pod vplyvom inflácie musela vypýtať rovné tri stovky eur. V prípade celokeramickej korunky zostala cena v rokoch 2021 a 2022 rovnaká a pacient za ňu zaplatil 245 eur. Medziročne cena vzrástla až vlani a pacientov vyšla takisto na rovných tristo eur. Číslice sa v Martininom cenníku prepisovali aj pri zirkonoxidovej korunke. Kým v roku 2021 a 2022 vyšla na 345 eur, minulý rok už stála 370 eur.

Čítajte viac Akčná zubárka v rázovitom Klenovci: Stíha desiatky pacientov denne, aj stáže v cudzine

Cenu za trhanie zuba v posledných rokoch nemenila, pacientov vyjde na 42 eur. Rovnaká zostala aj suma za RTG snímku zubov a ústnych tkanív. Kým povrchovo-slizničná anestézia si počas troch rokov cenu udržala rovnakú, za injekčnú si pacienti priplatili vlani o dve eurá viac. Zdražela aj biela jednoplôšková výplň veľkého rozsahu. Kým v roku 2021 a 2022 za ňu nechali u stomatologičky 45 eur, vlani to už bolo o pätnásť eur viac, teda 60 eur. Cenníky potvrdili, že nárast nastal aj pri ochranných pomôckach pri práci. Z pôvodných šesť eur ich cena vlani vzrástla na desať.

Zvýšiť poplatky za svoje služby musel aj jeden zo zubných lekárov zo Starej Turej. „Zvyšovali sme ceny v roku 2023,najmä za dentálnu hygienu, výplne, endodontické, protetické a chirurgické zákroky,“ potvrdil Pravde s tým, že k nárastu došlo v dôsledku inflácie, zvýšenia cien materiálu, ale aj drahšieho nákupu pomôcok.

Foto: SHUTTERSTOCK zubár, zuby, zubný kaz, Za zubárov si priplatia deti aj dospelí. Ilustračné foto.

Poisťovne zareagovali benefitmi

Kým u nezazmluvnených zubárov ako je napríklad Martina, si pacienti uhrádzajú výkon v plnej výške, v prípade zazmluvnených dentistov si výšku doplatku poistenca určujú sami zubári. K výkonom plne hradeným poisťovňou, teda k takým, za ktoré pacient nedopláca a zazmluvnený lekár za ne nemá požadovať úhradu, patria napríklad preventívna prehliadka, ošetrenie zubného kazu či RTG snímka.

Podľa prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov Márie Lévyovej rozdiely v cenách pri takmer 20 % náraste sú citeľné pri všetkých výkonoch a ich kombináciách. Úlohu zohráva aj nespokojnosť zubných lekárov s úhradami zo zdrojov zdravotného poistenia. „Je potrebné uviesť, že systém poistenia pokrýva iba časť nákladov na ošetrenie u stomatológa a tie najlacnejšie materiály pri niektorých zákrokoch,“ skonštatovala šéfka asociácie.

Nárast cien u zubárov si všimli aj zdravotné poisťovne. „Naposledy sme úhradu za výkony zvýšili o takmer 20%. Celkovo v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 sme za zubno-lekársku starostlivosť uhradili o 22% viac,“ priblížila Pravde Kristína Baluchová z poisťovne Union, ktorá ako benefit prispieva svojim poistencom 150 eur ročne na zuby.

Výhody majú v tomto smere aj ľudia poistení v Dôvere, ktorá im prepláca ročne rovnakú sumu na zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu. Ako priblížil hovorca Dôvery Matej Štepiansky, zdravotná poisťovňa nemá detailný prehľad o poplatkoch v zubných ambulanciách, no vie, že pre časť poistencov predstavujú problém. Poplatky nad rámec poistenia u súkromných poskytovateľov však hodnotiť nechcel.

„Ceny sa líšia v závislosti od regiónu aj medzi jednotlivými poskytovateľmi. Svoje zohráva aj záujem resp. nezáujem niektorých stomatológov o zmluvu so zdravotnou poisťovňou, čo doplatky pacientov ešte zvyšuje. Stále platí, že pacient má právo na výber poskytovateľa a to platí aj pri zubnej starostlivosti,“ uviedol pre Pravdu.

V rámci Slovenska sa aktuálne ceny za výkony zubárov líšia. Pre porovnanie sme vybrali štyri zubné ambulancie zo štyroch slovenských miest – Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Zvolen a Košice.

BA – bez zmlúv Zvolen – bez zmlúv Košice so zmluvami NMnV so zmluvami Zákrok Pacient Pacient Poisťova Pacient Poisťovňa Pacient Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie 28 € 25 € 18 € 0,00 € 0 € 15 € RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10 € 12 € 6 € 7 € 5 € 7 € Injekčná anestézia 12 € 17 € 7,20 € 11 € 8 € 10 € Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 42 € 25 € 12 € 22 € 15–100 € 25–200 € Biela 1-plôšková výplň 60 € 65€/50 € 12 € 41 € 40–65 € 40–55 €

O niečo nižšiu sumu prepláca na zuby Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), každý rok je to 120 eur. „Dospelý aj dieťa môžu v rámci benefitného produktu Peňaženka zdravia MAXI čerpať na zuby až 120 eur každý rok, a to aj jednorazovo, na dentálnu hygienu, zubné ošetrenia, anestéziu, RTG vyšetrenia (panoramatický snímok či intraorálny snímok, teda detailné zobrazenie jednotlivých zubov), zubné výplne, korunky, mostíky a na opravu snímateľnej náhrady (protézy),“ ozrejmila hovorkyňa VšZP Ivana Linetová. Poistenci môžu získať aj 450-eurový príspevok na zubný strojček.

Hoci sú niektoré zákroky (preventívna prehliadka, ošetrenie kazu) plne hradené z poistenia, ak lekár použije pri ošetrení nadštandardný materiál, rozdiel v cene si dopláca poistenec. „Tento rozdiel určuje stomatológ, zdravotná poisťovňa sa nepodieľa na stanovení výšky doplatku poistenca,“ vysvetlila Linetová.

Pacienti sa teda môžu stretnúť s tým, že hoci je RTG snímka hradená poisťovňou, za materiál na ktorom sa vyhotovuje si doplatí. „Pokiaľ si ambulancie účtujú doplatky za použitie systému RVG (intraorálny röntgen, pozn. red.) ako nadštandardného prístroja s úplne inými možnosťami diagnostiky ako ponúkajú klasické röntgenové prístroje, pýtať doplatok za tento nadštandard je z hľadiska ekonomickej nákladovosti oprávnený,“ doplnila Baluchová z Unionu. Treba totiž rozlišovať medzi plne hradeným klasickým röntgenovým prístrojom a novodobým digitalizovaným RVG prístrojom.

Čítajte viac Kotlárove amnestie za porušenia nariadení počas pandémie sa nekonajú. Na vláde nepredložil sľubovaný návrh

K čiastočne hradeným výkonom, teda k tým, za časť ktorých pacient zaplatí priamou platbou, patria jednoplôšková výplň zuba a komplexné parodontologické vyšetrenie. „Cena výkonu (teda koľko pacient nakoniec zaplatí v ambulancii stomatológa) sa líši prípad o prípadu. K výkonom môžu byť zubným lekárom vykázané aj pripočítateľné položky, koeficienty náročnosti, príplatky pri sťaženom výkone a pod.,“ vysvetlila Linetová s tým, že poisťovňa uhrádza aj dentálne materiály, stomatologické náhrady a čeľustno-ortopedické aparáty.

Ceny zrejme ešte porastú

Analytik Vlachynský očakáva, že ceny u zubárov ešte porastú. „Hoci pri zubných lekároch nie je problém s poklesom ich počtu ani s vysokým vekom, na ceny bude tlačiť inflácia (najmä rast miezd v zdravotníctve), aj dopyt pacientov,“ konštatoval. Trend by podľa neho zvrátil len nepravdepodobný nárast konkurencie v podobe príchodu zahraničných lekárov či intenzívnejšej medicínskej turistiky. Domnieva sa, že dopyt bude stúpať aj pre bohatnutie obyvateľstva, ktoré so sebou prináša väčšiu preferenciu estetických zákrokov.

Zubári žiadali aj tento rok navýšenie úhrad poisťovňami aspoň o päť percent, no zdravotnícky rozpočet s tým neráta. „Žiaľ, na čo nie sú vyčlenené peniaze z poistenia, to si doplatíme v rámci priamych platieb. Určite by sme uvítali to, keby sa platby poisťovňami v zubnom lekárstve navýšili, aby sa zastavil nárast priamych platieb za výkony a materiály,“ uviedla Lévyová.

Podľa štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácií počet zubných lekárov na Slovensku mladne a od roku 2013 vzrastá. Podľa údajov z roku 2022 tvoria z celkového počtu zdravotníckych pracovníkov 3,4 percenta. Od roku 2009 pribudlo v slovenskom zdravotníctve 2 436 lekárov, čo predstavuje nárast o 13,7 percenta.

Čo by prinieslo zastropenie cien

Ceny za zákroky u zubárov na Slovensku regulované nie sú, výška a spôsob úhrady je na dohode lekára a poisťovne. Vstupovať do nich nemôže ani Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. „V súčasnosti je cenotvorba za zdravotné výkony v rukách poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. MZ SR však v rámci prípravy nového zoznamu zdravotných výkonov rieši súčasne aj otázku cenotvorby a ohodnocovania zdravotných výkonov v súčinnosti s odbornými spoločnosťami, stavovskými organizáciami, profesijnými združeniami a so zdravotnými poisťovňami,“ uviedol pre Pravdu tlačový odbor rezortu.

Vlachynský hovorí, že ak by došlo k regulácii, tá má na konci vždy len jeden výsledok – narušenie trhu, čo by znamenalo pokles množstva ponúkaných služieb a ich nižšiu dostupnosť. Okrem toho by sme zažili zrejme aj exodus zubárov. „V okolitých krajinách je množstvo zubných kliník, ktoré by našich lekárov privítali s otvorenou náručou,“ vysvetlil analytik.

Nie je podľa neho žiadnym tajomstvom, že miera spoluúčasti pacienta aj pri zmluvných zubároch je v porovnaní s inými špecializáciami vysoká. „Zároveň to však znamená, že zubárstvo je lákavé odvetvie, ktoré oveľa menej trpí nedostatkom lekárov a starnutím. Funguje to aj ako forma motivácie starať sa o vlastné (zubné) zdravie, čomu prispieva aj povinnosť absolvovať preventívne prehliadky,“ pokračoval analytik.

Čítajte viac Lekárne nechcú od ľudí brať staré lieky. Sklady sú tak plné, že spálenie by trvalo najmenej tri roky

Moravčík zo zubárskej komory podotkol, že úhrady z verejného zdravotného poistenia nepokrývajú ani reálne náklady plne hradených výkonov. S Lévyovou sa zhodli, že regulácia cien v zubných ambulanciách by nebola správnou cestou. Šéf komory si myslí, že ak by sa nesprávne nastavila, mohlo by to spôsobiť nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. Privysoké stropy cien by hrozili aj podľa Lévyovej.

To či a ktoré technológie, materiály či technologické postupy by sa mohli regulovať je podľa nej skôr na diskusiu s odborníkmi. Za zamyslenie tiež stojí forma akou by mohol štát zo sociálneho poistenia hradiť spoluúčasť za zubára. V minulosti sa podľa nej už objavili aj úvahy o možnom pripoistení na stomatologické výkony. Reguláciu nepovažuje za dobrý nápad ani zubárka Martina. „Myslím si, že ceny sa už regulujú sami – trhom. Ak to zubár preženie s cenami, tak mu tam prestanú chodiť ľudia,“ dodala.

Analytik Vlachynský si myslí, že by sa mohli skôr zmapovať špecifické pacientske situáciu, napríklad starostlivosť o zuby detí, pacientov s chronickými problémami, či pacientov, ktorých stav neumožňuje sa im starať o zuby v dostatočnej miere a následne uvažovať nad riešeniami pre takéto skupiny pacientov.

„No uvažovať v dnešnej finančnej situácii zdravotníctva o nejakom citeľnom plošnom navýšení platieb je sotva predstaviteľné. Skôr naopak, zubná starostlivosť je istým obrazom budúcnosti aj v iných špecializáciách,“ priblížil. Kvôli starnutiu bude podľa neho pre verejný systém čoraz ťažšie platiť plošne „všetko všetkým“ a je možné, že pacienti začnú časom utekať do komerčných riešení aj pri iných problémoch.

Ako má pacient postupovať, ak nie je spokojný s cenou zákroku alebo s doplatkom? Na koho sa môže obrátiť? V prípade, ak pacient nie je spokojný s cenou zákroku a cenník nemal zubný lekár zverejnený, môže sa obrátiť na príslušný VÚC. Najlepšie je však dohodnúť sa na cene vopred, teda ešte pred samotných zákrokom, pretože VÚC nemôže rozhodnúť o výške ceny výkonu, ak ide napríklad o nezmluvného poskytovateľa. Môže iba prešetriť, či sa platby zhodujú s cenníkom, ktorý poskytovateľovi schválil a uložiť mu sankciu. Či bolo vyšetrenie, zákrok uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia si môžeme elektronicky overiť v poisťovni v rámci svojho účtu.

Kto doplatí na drahšie služby a odradia pacientov?

Na drahšie služby a nárast nákladov môžu doplatiť najmä ambulancie v chudobnejších častiach Slovenska. Podľa Moravčíka zvýšený nárast nákladov najviac ovplyvňuje ambulancie v nízkopríjmových regiónoch. „Tu aj pozorujeme v poslednom období zvýšený úbytok lekárov v dôchodkovom veku, kde hrozí zhoršenie dostupnosti zubno-lekárskej starostlivosti,“ podotkol.

Mnohí pacienti podľa Lévyovej na finančne náročné zákroky a protetiky nemajú. Svoju mzdu radšej investujú do bývania, stravy či liekov na chronické ochorenia, než by ju mali nechať u zubára. Zubné kazy sú pritom zdrojom infekčných ložísk, ktoré môžu vyvolať mnoho ďalších zápalových a akútnych ochorení. „Ich liečba je potom náročná a omnoho drahšia ako samotný stomatologický zákrok. Mnoho ľudí však žije vyslovene z rúk do úst a ošetrenie u zubárov sa stáva výsadou bohatých,“ skonštatovala šéfka asociácie.

Dentistka Martina si všíma, že prístup k zdravému chrupu sa medzi ľuďmi líši. Stretáva sa aj s výhovorkami časti pacientov, že na opravu zubov peniaze nemá, no pre pôžičku na dovolenku do banky zájde. „Niektorí by nechodili k zubárovi ani keby boli naše služby zadarmo,“ podotkla.

Spýtať sa na cenu pred zákrokom nie je hanba

Na sumy zákrokov sa Martinini pacienti zvyknú pýtať ešte pred tým, ako si sadnú do zubárskeho kresla. Po zvýšení cien sa u nich stretla s pochopením, zväčšia jej drahšie služby nevytkli. Naopak, očakávali, že do vreciek budú musieť siahnuť oveľa hlbšie. No spomína si aj na prípady, kedy sa niektorí noví pacienti s rodinami rozhodli jej služby viac nevyužiť. Naopak, pacienti u staroturianskeho stomatológa reagovali negatívne, najmä kvôli drahšej dentálnej hygiene.

Cenník služieb je každý licencovaný dentista povinný zverejniť na viditeľnom mieste, buď vo vstupnom priestore, čakárni alebo na webe, a to aj spolu s informáciou, či má uzavreté zmluvy s poisťovňami. V sumáre služieb musí byť tiež vypísané, ktoré zo zdravotných výkonov si pacient buď plne, alebo čiastočne uhrádza, a tiež ktoré výkony sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia. Zubári sú povinní tento cenník dodržiavať. Ak ceny upravia, každú zmenu musia ohlásiť samosprávnemu kra­ju.

Pred stomatologickým zákrokom by si mal pacient podľa Lévyovej ceny overiť preto, aby mal čas na rozhodnutie či si nájde lacnejšieho a rovnako kvalitného zubára. Cenu u zubára môže byť iná aj vtedy, ak pacient zanedbá prevenciu a raz ročne neabsolvuje u zubára preventívnu prehliadku. Zdravotná poisťovňa mu potom zákroky v nasledujúcom roku nemusí uhradiť.

Čo podľa šéfky asociácie chýba je jasná definícia zubárskych zákrokov, napríklad opis minima, ktoré musí každý úkon spĺňať. „Absentuje štandard a opis toho, ako urobiť korunku, výplň, aké protetické materiály sú prípustné. Spomínané normy by pacientom zaručovali istotu kvalitnej základnej stomatologickej starostlivosti,“ dodala.