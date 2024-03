Stíhačky F-16 definitívne putujú na Záhorie. Rezort obrany pre ne kupuje mobilné hangáre. Kaliňák pripustil rozšírenie letky

Na Sliači máme pre F-16 hangáre, no nemáme rolovacie dráhy. V Kuchyni je to zase úplný opak. Americké stíhačky tam síce môžu pristáť a odletieť, ale nemajú priestory na zaparkovanie. Dočasné riešenie ich garážovania tak štátny rozpočet vyjde na viac ako štyri milióny eur. Ministerstvo obrany chce za túto sumu nakúpiť mobilné hangáre, ktoré budú slúžiť pre umiestnenie F-16 na niekoľko rokov. Ale aj náhradné hangáre prídu na letisko až po tom, čo by na Slovensku mali pristáť prvé americké stíhačky. Pred mesiacom sa hovorilo aj o možnosti, že lietadlá na istý čas zostanú u amerického výrobcu.

Slovensko si v USA oficiálne prevzalo prvé dve stíhacie lietadlá F-16. Odovzdávací ceremoniál sa uskutočnil vo fabrike spoločnosti Lockheed Martin v americkom Greenville v Južnej Karolíne za účasti ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer). Obe lietadlá budú pred príletom na Slovensko využívané v USA na výcvik slovenských technikov.

Ministerstvo obrany aktuálne hľadá dočasné stanovištia F-16, pričom prvé z „bojových sokolov“ by mali na Slovensko prísť do konca júna. Na ich pristátie však zatiaľ nie je pripravené vojenské letisko v Sliači, a preto vláda zvažuje alternatívne možnosti. Rezort pod vedením ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer) už dlhšie hovorí o umiestnení nových lietadiel na vojenskej základni v Kuchyni. Tá však nedisponuje priestormi vhodnými pre prevádzku moderných stíhačiek. Za 14 taktických nadzvukových stíhacích lietadiel F-16 Block 70/72 zaplatilo Slovensko v prvej fáze 1,58 miliardy eur. Obchod schválila koaličná vláda Smeru, Mosta-Hídu a SNS ešte v júli 2018. Nákup presadila SNS.

Presun F-16 na Kuchyňu, aj keď dočasný, je potrebné prekonzultovať so spojencami v rámci Severoatlantickej aliancie, upozorňoval bývalý minister obrany z úradníckej vlády Martin Sklenár. Flotila stíhačiek je totiž dôležitým bojovým prvkom na východnej hranici NATO. „So spojencami z NATO o našich krokoch diskutujeme a úzko ich s nimi koordinujeme v záujme zabezpečenia národnej a kolektívnej bezpečnosti,” ubezpečil rezort v stanovisku pre Pravdu.

Vedenie rezortu chce situáciu vyriešiť tak, že lietadlá by až do ukončenia stavebných prác na Sliači mohli parkovať v mobilných hangároch. Obranný rezort ich momentálne obstaráva za sumu 4,3 milióna eur bez DPH a celkovo chce nakúpiť päť hangárov. Tri z nich majú slúžiť na státie stíhačiek, ďalšie dva kusy budú určené na údržbu a opravy leteckej techniky, spomína sa v podkladoch k tendru. „Hangár musí zabezpečiť bezpečné a bezproblémové umiestnenie minimálne jedného lietadla F-16 alebo vrtuľníka UH-60 Black Hawk,” popisuje rezort predmet obstarávania.

Prísne požiadavky

Hoci ministerstvo chce nakúpiť dva rôzne typy hangárov, teda jeden na státie F-16 a druhý na servisné práce, zvonku by mali všetky vyzerať podobne. „Rovnaký typ a tvar mobilných hangárov je výhodou z hľadiska ich maskovania, a to z dôvodu, že na pohľad nebude rozlíšiteľné, aké vnútorné vybavenie sa v mobilnom hangári nachádza,” argumentuje ministerstvo. Pri obstarávaní hangárov ide o typ štandardne zavedený v NATO, žiadna ďalšia ich certifikácia nie je potrebná,“ doplnil rezort.

Problém na základni v Kuchyni by nemal nastať ani s personálom, ktorý sa má o moderné americké stíhačky postarať. „Na obsluhu lietadiel F-16 je už školený letecký a technický personál, ktorý rovnako ako ostatní profesionálni vojaci je nasadený na plnenie úloh v rôznych dislokáciách podľa potrieb ozbrojených síl. Vzhľadom na to, že letisko Kuchyňa už v minulosti bolo plnohodnotnou leteckou základňou, disponuje dostatočnou infraštruktúrou na plnenie stanovených úloh,” odkázalo tlačové oddelenie ministerstva.

Ďalej obstarávateľ popisuje technické požiadavky, ktoré by mal každý z dvoch typov hangárov spĺňať. Dodávaný tovar totiž má byť novovyrobený, mal by mať ľahkú hliníkovú konštrukciu a elektrické ovládateľné škrupinové dvere, ktoré sa majú otvárať počas doby maximálne sto sekúnd. V podkladoch sa určuje aj farba vonkajšieho plášťa hangárov. Mobilné domovy pre stíhačky majú byť odolné voči nárazom vetra s rýchlosťou od 35 metrov za sekundu, mať klimatizáciu s reguláciou teploty v rozsahu od –10 do +50 stupňov Celzia a majú byť použiteľné v nadmorskej výške do dvetisíc metrov.

Hangáre tiež musia spĺňať podmienku, že ich montáž je možná bez použitia strojov alebo žeriavov a nepotrvá viac ako 36 hodín. Životnosť hangárov má byť minimálne 15 rokov a predávajúci ich musí nielen dodať, ale aj zabezpečiť školenie obslužného technického personálu. Okrem toho by mal uchádzač garantovať servis a dodávky príslušenstva počas celej doby životnosti hangárov.

Slúžiť budú aj pre vrtuľníky

Požiadavky ministerstva obrany vyzerajú na prvý pohľad až príliš prísne, najmä vzhľadom na to, že ide len o dočasné stanovište pre americké stíhačky. Kaliňákov rezort však argumentuje, že má s nimi plány aj po tom, čo F-16 budú mať stále umiestnenie v Sliači. „Nákup ľahkých mobilných hangárov nie je podmienený len ich dočasným použitím pre potreby lietadiel F-16. Ich použitie, ako slovo mobilný v názve napovedá, je širšie aj pre ostatné typy leteckej techniky,” reagoval rezort.

V zákazke sa totiž spomína, že hangáre by mali v prípade potreby slúžiť aj pre vrtuľníky Black Hawk, ktorých má Slovensko mať deväť kusov. Avšak platí, že aj tieto stroje majú určenú základňu pre stálu dislokáciu; tou je areál 51. krídla Ozbrojených síl SR v Prešove. Rovnako je však v rekonštrukcii, ktorá by mala byť dokončená tento rok.

Ministerstvo obrany má s mobilnými hangármi aj iné plány. V stanovisku totiž hovorí o ich používaní pri vykonaní tzv. letiskového manévru – čiže dočasného pôsobenia leteckej techniky mimo miesta svojej stálej dislokácie v prípade vedenia reálnej bojovej činnosti.

Okrem toho minister Kaliňák pripustil, že Slovensko objedná viac amerických stíhačiek F-16. „Môže prísť k diskusii o posilnení krídla v rámci F-16. Zo štrnástich možno na osemnásť,” uviedol. Kým v Sliači ráta s umiestnením pôvodného počtu stíhačiek, mobilné hangáre by tak mohli slúžiť ako dočasný domov pre ďalšie stíhačky. Zvýšenie počtu bojových lietadiel by však znamenalo navýšenie výdavkov pre rezort obrany a štátny rozpočet. Pôvodný kontrakt na 14 stíhačiek F-16 bol v sume 1,6 miliardy dolárov. Nákup ešte štyroch kusov by mal stať 300 až 400 miliónov eur.

Hangáre budú neskôr, než stíhačky

Ďalším otáznikom v tendri sú časové lehoty. Ministerstvo totiž vyhlásilo súťaž v polovici februára a ponuky prijíma do polovice marca. Úspešného uchádzača by mal rezort vyhodnotiť v apríli a následne podpísať kúpnu zmluvu. Tá však ráta s termínom dodania hangárov v priebehu nasledujúcich ôsmich mesiacov, teda až do konca roka 2024. Prvé tri kusy F-16 by mali byť pritom na Slovensku o pol roka skôr. Prvé tri lietadlá F-16 Block 70 budú dodané na Slovensko v prvej polovici roka 2024, zvyšných 11 kusov bude dodaných v druhom polroku 2025, tvrdí ministerstvo.

Ešte pred mesiacom Kaliňákov rezort zvažoval možnosť, že slovenské stíhačky zostanú u výrobcu v Spojených štátoch až do dokončenia prác na letisku v Sliači, teda do roku 2026. Zaobstaranie mobilných hangárov pre letisko v Kuchyni však svedčí o tom, že tento plán v hre už nie je.

Základným však zostava plán, podľa ktorého flotila stíhačiek F-16 by mala byť trvale umiestnená na vojenskom letisku v Sliači. To je v rekonštrukcii už niekoľko rokov. Výstavba novej infraštruktúry vychádza takmer na dvesto miliónov eur a mala byť dokončená koncom roka 2022, tento termín sľuboval v roku 2019 vtedajší minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS). Zámer obnovy však existoval iba na papieri, Gajdošov nástupca Jaroslav Naď (najprv OĽaNO, dnes Demokrati) ho zrušil a v roku 2020 nariadil vypracovať nový, ktorý by spĺňal požiadavky výrobcu na bezpečnú prevádzku F-16. Nový projekt nielen zvýšil cenu modernizácie takmer trojnásobne, ale významne oddialil aj jej dokončenie. S tým, že Sliač nebude pripravený na prílet F-16, rátala ešte vláda Eduarda Hegera.

V súčasnosti sú plne obnovené len hangáre na parkovanie a obsluhu lietadiel. Ďalej však treba na Sliači vybudovať nové a rozšíriť existujúce rolovacie dráhy, stojiská lietadiel, vybudovať tiež vstup na letisko z obce Sielnica a obnoviť priestory pre integrovaný systém protivzdušnej obrany NATO, tzv. NATINAMDS. Väčšina z týchto prác ešte ani nebola rozbehnutá. Rezort obrany verí, že obnovu letiska Sliač sa podarí finalizovať do konca roka 2025.

„Slovenská republika musí čo najskôr zabezpečiť vlastnú ochranu vzdušného priestoru, v dôsledku darovania MiG-29, S-300 a KUB. MO SR preto hľadá všetky možné riešenia tejto situácie a najvyhovujúcejšie z nich promptne implementuje,“ potvrdil rezort v stanovisku. Zatiaľ slovenský vzdušný priestor strážia spojenci z NATO. Ochranu neba zabezpečujú Maďarsko, Nemecko, Česko a Poľsko. Dohoda však platí len do konca tohto roka a vláda plánuje obnoviť vlastnú spôsobilosť ochrany vzdušného priestoru už v roku 2025.