Šutaj Eštok nemusel vysvetľovať, prečo vystúpil v relácii hľadaného extrémistu, koaliční poslanci výbor bojkotovali

Šutaj Eštok po výbore o jeho účasti v relácii s extrémistom Video

Predseda branno-bezpečnostného výboru a poslanec Tibor Gašpar (Smer) však informoval, že schôdzu výboru zvolá na budúci týždeň, pravdepodobne v stredu. Program schôdze bude podľa jeho slov obsahovať aj tento bod, a tak minister vnútra bude musieť prísť opäť. „Tomuto bodu sa nevyhneme, bude pozvaný minister vnútra, aby odpovedal na vaše otázky. Budeme diskutovať aj o súčasnej hrozbe terorizmu na území Slovenska, respektíve o kauze Rozuzlenie," informoval.

Minister vraj najprv netušil, že sa v debate ocitne aj s hľadaným extrémistom

Minister vnútra prv netušil, že na debate, ktorej súčasťou bolo približne 50 ľudí, sa zúčastní aj hľadaný extrémista Daniel Bombic, známy aj ako Danny Kollár. Organizovala ju jedna z kandidátok strany Smer vo voľbách do Európskeho parlamentu Judita Laššáková.

„V tomto alternatívnom priestore som debatoval, lebo to považujem za dôležité, nakoľko sa ukazuje, že časť voličov neberie informácie od legitímnych médií, ale veľakrát sa obracajú na alternatívne médiá," odôvodnil minister svoju účasť v debate pre médiá po mimoriadnom branno-bezpečnostnom parlamentnom výbore. Doplnil, že Bombic mu položil dve otázky, na ktoré mu „pri všetkej slušnosti" odpovedal.

Šutaj Eštok prisľúbil, že poslanci Hlasu sa budúci týždeň na výbore zúčastnia. „Vládni poslanci majú svoj program, viete veľmi dobre, že je aktívna prezidentská kampaň a poslanci pracujú v teréne," povedal minister. Tvrdí, že nemá žiaden dôvod na výbore nerokovať a vždy na schôdzu rád prišiel a diskutoval. „Dávam verejný prísľub, že ak bude budúci týždeň zvolaný výbor a bude uznášaniaschopný, nemám žiaden problém na tomto výbore debatovať aj o tomto bode," povedal Eštok.

Krúpa: Šutaj Eštok sa spreneveril funkcii ministra vnútra

Opäť sme boli svedkami zbabelosti koaličných poslancov, ktorí nie sú ochotní prísť ani na jeden mimoriadny branno-bezpečnostný parlamentný výbor, uviedol poslanec Juraj Krúpa (SaS). Zbabelosť podľa neho pramení z toho, že si koaliční poslanci len vymýšľajú a klamú. Účasť ministra vnútra v debate s hľadaným extrémistom označil za „napľutie do tváre" sudcom a prokurátorom, ktorí zatykač vydali a ktorí ho obvinili. Podľa Krúpu sa účasťou v debate spreneveril svojej funkcii ministra vnútra.

Šutaj Eštok zároveň podľa poslanca svojim vyjadrením o alternatívnych médiách legitimizuje dezinformácie, ktoré rozdeľujú spoločnosť.

Minister pre médiá po výbore uviedol, že „v alternatívnom priestore debatoval, lebo to považuje za dôležité, nakoľko sa ukazuje, že časť voličov neberie informácie od legitímnych médií, ale často sa obracajú na alternatívne médiá“. Poslankyňa Irena Bihariová (PS) dodala, že aj v írskej centrále vedia, kto je to Bombic, keďže figuruje na zozname zakázaných osôb pre sociálnu sieť Facebook. Podľa poslanca Gábora Grendela (klub hnutia Slovensko) je v demokratickom štáte neprípustné, aby s takýmto človekom viedol minister vnútra priateľský rozhovor. Poslanec a bývalý minister vnútra Roman Mikulec (hnutie Slovensko) nevylúčil možné odvolávanie Šutaja Eštoka z funkcie. „Je to stále v hre“.

Krúpa taktiež informoval, že rovnakej debaty, v akej bol Šutaj Eštok, sa má v utorok večer zúčastniť aj poslanec a predseda branno-bezpečnostného parlamentného výboru Tibor Gašpar (Smer). Krúpa sa pýta, aký signál vydá účasť v debate našim spojencom a partnerom, ktorí už aj tak so Slovenskom obmedzili spoluprácu v niektorých oblastiach obrannej politiky.