Le Penová by sa zbavila eura do dvoch rokov

Francúzska krajne pravicová kandidátka na hlavu štátu Marine Le Penová by chcela prejsť do dvoch rokov od eura späť k franku, ktorý by mohol existovať paralelne s predchádzajúcou spoločnou európskou menou ECU.

V utorok zverejnenom rozhovore s agentúrou Reuters pripustila, že by kvôli tomu mohli Francúzi vziať útokom banky, čo by si vynútilo zavedenie kontroly pohybu kapitálu. Podľa nej je však nepravdepodobné, že by takáto situácia nastala.

Le Penová vyslovila názor, že euro predstavuje pre francúzsku ekonomiku nadmernú záťaž a že národná mena by lepšie chránila úspory francúzskych občanov. Zároveň obvinila súčasnú vládnucu politickú garnitúru, že zbytočne „desí“ voliča tvrdením, že by sa s opustením eura situácia zhoršila. „Som presvedčená, že nedôjde k žiadnej bankovej kríze,“ povedala Le Penová.

Ak by sa stala prezidentkou, začala by vraj ihneď vyjednávania o reforme Európskej únie s cieľom vrátiť Francúzsku jeho národnú suverenitu. Okrem opustenia eura by sa usilovala o plné obnovenie kontroly nad hranicami a o to, aby si krajina menila svoju legislatívu podľa vlastnej ľubovôle. Vyjednávanie by podľa nej mohlo trvať šesť až osem mesiacov a potom by sa vo Francúzsku usporiadalo referendum o členstve v EÚ. Ak by bola spokojná s výsledkom rokovaní, odporučila by vraj zostať vnútri bloku.

Le Penová uviedla, že jej prvá cesta do zahraničia by viedla do Bruselu, ústredia EÚ, kde by informovala čelných predstaviteľov členských štátov EÚ o svojich zámeroch. Dodala, že by na rokovaniach neboli vítaní predstavitelia Európskej komisie, teda výkonného orgánu organizácie.

Na otázku, čo by povedala nemeckej kancelárke Angele Merkelovej na ich prvom stretnutí, Le Penová odpovedala: „Francúzsko teraz bude hájiť záujmy Francúzska“.